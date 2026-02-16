Китай у січні збільшив імпорт російської нафти через "тіньовий флот", - СЗР

У січні 2026 року Китай збільшив імпорт російської нафти, перевезеної так званим "тіньовим флотом" РФ, тоді як Індія суттєво скоротила обсяги закупівель.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

104 млн барелів за місяць

За даними розвідки, з 1 по 31 січня танкери "тіньового флоту" вивезли з Росії 14,320 млн тонн нафти (104,424 млн барелів). Це на 1,417 млн тонн менше, ніж у попередньому місяці.

Найбільше рейсів здійснено до Китаю - 51. До КНР доставили 4,990 млн тонн сировини, що на 0,398 млн тонн більше, ніж у грудні.

Водночас Індія різко скоротила імпорт: 29 рейсів забезпечили постачання 3,222 млн тонн, що на 2,271 млн тонн менше у порівнянні з попереднім місяцем.

Поставки до Туреччини, Сирії та "невідомих" напрямків

До Туреччини у січні виконано 8 рейсів із 0,904 млн тонн нафти (+0,107 млн тонн). До Сирії та Грузії - 4 рейси із загальним обсягом 0,391 млн тонн (+0,093 млн тонн).

Окремо зафіксовано 45 рейсів до невстановлених країн. Вони забезпечили перевезення 4,813 млн тонн російської нафти - це на 0,256 млн тонн більше, ніж у грудні 2025 року.

Найбільші обсяги експорту припадають на порти Балтійського моря та Далекого Сходу РФ.

Менше танкерів, але більше STS-операцій

На початку 2026 року кількість активних танкерів "тіньового флоту" скоротилася на дев’ять суден. У січні зафіксовано 138 танкерів, що використовувалися для експорту нафти та нафтопродуктів. Із них 117 належать до "ядра" флоту, причому проти 96 уже запроваджені санкції.

Також розвідка звернула увагу на чотири нові судна, які раніше не фігурували у спостереженнях.

Протягом місяця зафіксовано 18 STS-операцій (перевалка "борт у борт") переважно в акваторіях Японського моря (район Находки) та Південно-Китайського моря (район Гонконгу), а також поблизу берегів Малайзії. Після цього російську нафту доправляли до Китаю.

