Фицо обвинил Зеленского в проблемах с поставками нефти: "Играет в какие-то игры"
Премьер-министр Словакии Роберто Фицо заявил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.
Остановка поставок нефти
Фицо сначала отметил, что в остановке поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", по которому россияне нанесли удар 27 января, нет виновных. Позже премьер начал критиковать украинского президента, обвиняя его в политическом шантаже.
"Если президент Зеленский окончательно прекратит поток нефти через территорию Украины, мы не будем больше платить за этот товар, мы не будем больше платить за тарифные сборы только потому, что президент Зеленский играет здесь в какие-то игры", - сказал он.
Информация разведки
Словацкий премьер добавил, что "наша разведка" сообщила о ремонте поврежденного места на трубопроводе, и подчеркнул, что нынешнее отсутствие нефти "связано с политическим решением Зеленского".
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.
