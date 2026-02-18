Фицо обвинил Зеленского в проблемах с поставками нефти: "Играет в какие-то игры"

Премьер-министр Словакии Роберто Фицо заявил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DennikN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Остановка поставок нефти

Фицо сначала отметил, что в остановке поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", по которому россияне нанесли удар 27 января, нет виновных. Позже премьер начал критиковать украинского президента, обвиняя его в политическом шантаже.

"Если президент Зеленский окончательно прекратит поток нефти через территорию Украины, мы не будем больше платить за этот товар, мы не будем больше платить за тарифные сборы только потому, что президент Зеленский играет здесь в какие-то игры", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия получила временное разрешение от Еврокомиссии на экспорт российской нефти через Хорватию

Информация разведки

Словацкий премьер добавил, что "наша разведка" сообщила о ремонте поврежденного места на трубопроводе, и подчеркнул, что нынешнее отсутствие нефти "связано с политическим решением Зеленского".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хорватия готова помочь Венгрии и Словакии с транзитом нефти, но не российской, - министр Шушняр