РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9736 посетителей онлайн
Новости Экспорт нефти РФ
967 17

Фицо обвинил Зеленского в проблемах с поставками нефти: "Играет в какие-то игры"

фіцо

Премьер-министр Словакии Роберто Фицо заявил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DennikN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Остановка поставок нефти

Фицо сначала отметил, что в остановке поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", по которому россияне нанесли удар 27 января, нет виновных. Позже премьер начал критиковать украинского президента, обвиняя его в политическом шантаже.

"Если президент Зеленский окончательно прекратит поток нефти через территорию Украины, мы не будем больше платить за этот товар, мы не будем больше платить за тарифные сборы только потому, что президент Зеленский играет здесь в какие-то игры", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия получила временное разрешение от Еврокомиссии на экспорт российской нефти через Хорватию

Информация разведки

Словацкий премьер добавил, что "наша разведка" сообщила о ремонте поврежденного места на трубопроводе, и подчеркнул, что нынешнее отсутствие нефти "связано с политическим решением Зеленского".

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хорватия готова помочь Венгрии и Словакии с транзитом нефти, но не российской, - министр Шушняр

Автор: 

Зеленский Владимир (10506) нефть (420) Фицо Роберт (202)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
На яку околицю? Палішса!))
показать весь комментарий
18.02.2026 14:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Роберто? 🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
18.02.2026 14:31 Ответить
алехандро))
показать весь комментарий
18.02.2026 14:35 Ответить
але-алехандро, але-алехандрооо...
показать весь комментарий
18.02.2026 14:41 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2026 14:42 Ответить
Румунія з Болгарію та Хорватією вже заповнюють нішу.так шо выстрел себе в ногу))))клоуны карликовые с населением как пол киева а еще выйобуються)
показать весь комментарий
18.02.2026 14:39 Ответить
На яку околицю? Палішса!))
показать весь комментарий
18.02.2026 14:42 Ответить
- 50% населення " та ви просто граєте в ігри" - бл отбиті на голову імбіцили
показать весь комментарий
18.02.2026 14:34 Ответить
Ой, як "прихованому кацапу" Фіцо, не подобається їсти кашу , заварену за кацапським рецептом... (Для довідки: Фіцо - етнічний мадяр... А значить, угрофін. А там один крок до кацапа...).
показать весь комментарий
18.02.2026 14:34 Ответить
Грає на роялі фірми "фіцо". Без рук...))
показать весь комментарий
18.02.2026 14:40 Ответить
ДЕБІЛ....А претензій до рашки не має?
показать весь комментарий
18.02.2026 14:42 Ответить
куйло зіграв ракетами по нафтопроводу "ДРУЖБА"
показать весь комментарий
18.02.2026 14:45 Ответить
Ага...
Ця гра називається "Козла козлить незападло"...
показать весь комментарий
18.02.2026 14:50 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2026 14:56 Ответить
Типу, нам більше немає нічого нагльного ремонувати, що кацапи розбили?
За корабльом, рубльова шльондро!
показать весь комментарий
18.02.2026 15:01 Ответить
Щось ці дрібні ******* фіца та сіярта розпатякались. Мабуть премію та відро медальок з кремля отримали.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:02 Ответить
 
 