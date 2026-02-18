Сибіга відповів Сійярто, який назвав брехнею захист Україною Європи: Мабуть, нагороди РФ та прибутки від енергетики викликають амнезію
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, який вважає брехнею твердження, що Україна воює за європейські країни.
Про це Сибіга написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Цікаво, що думають про це безсоромне твердження етнічні угорці, які захищають Україну", - написав Сибіга.
Він наголосив, що Україна виграє час для Європи, "не даючи російським танкам роз'їжджати європейськими вулицями, як це було в 1956 році в Будапешті".
"Мабуть, російські нагороди та прибутки від енергетики викликають амнезію", - додав він.
Що передувало?
Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає брехнею твердження, що Україна воює за європейські країни. Він заявив, що "Росія не напала на жодну країну-члена Європейського Союзу. Тому Європейському Союзу не потрібен нічий захист".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звичайно Хорватія каже ось, так. Ось по правилам ЄС ми дамо постачання через свої порти до вас.
А орбан..... ( вотета поворот) вимагає прокачувати російську нафту з російських танкерів!!!!!!! От zyка Zeлена !!!!! При тому що від санкцій звільнили лише нафту з труби "Дрюжба"!!! А чому ? Бо орбан 12 років НЕ хоче диверсифікації та саме міцно прив'язує Угорщину до російських поставок!!
А він вимагає і нафту з рос.танкерів зробити також винятком з санкцій!!
П.С. зараз начебто цапи самі в'ї§али по трубі "Дрюжба" і Україна шепнула, мовляв прокачка зупинилась "" форс мажор". І не відновиться бо нам є що ремонтувати в страшних цих обставинах!!
Фактично це друга меркель, тільки в масштабах Угорщини..
Це метод сатани - купити душу за гроші.
Тож, ***** нaкупилo coбi багатьох. 🥺
Про ситуацію довкола нафтопроводу "Дружба" повідомила речниця Європейська комісія Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу в Брюсселі, https://www.radiosvoboda.org/a/news-es-ukraina-vidnovlennia-naftoprovid-druzhba/33680791.html передає "Радіо Свобода".
За її словами, Євросоюз підтримує зв'язок із українською стороною щодо строків проведення ремонтних робіт та можливості якнайшвидшого відновлення транзиту.
"Ми підтримуємо зв'язок з Україною щодо термінів ремонту нафтопроводу "Дружба" та того, як швидко він може бути запущений", - заявила Ітконен.
Вона також наголосила, що виконавчий орган ЄС готовий за потреби скликати екстрену координаційну групу з усіма залученими сторонами, аби обговорити альтернативні маршрути постачання палива.
А скільки ж цікаво було на тих танках українців 🤬. Чи прям буряти прииїхали.
та етнічні мадяри, та цигани з Закарпаття..
ніхто не ухилився..
і поженуть знову українців московіти..
якщо не боронитись..