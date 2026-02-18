Новини
Сибіга відповів Сійярто, який назвав брехнею захист Україною Європи: Мабуть, нагороди РФ та прибутки від енергетики викликають амнезію

Сибіга відповів Сійярто

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, який вважає брехнею твердження, що Україна воює за європейські країни.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Цікаво, що думають про це безсоромне твердження етнічні угорці, які захищають Україну", - написав Сибіга.

Він наголосив, що Україна виграє час для Європи, "не даючи російським танкам роз'їжджати європейськими вулицями, як це було в 1956 році в Будапешті".

"Мабуть, російські нагороди та прибутки від енергетики викликають амнезію", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає брехнею твердження, що Україна воює за європейські країни. Він заявив, що "Росія не напала на жодну країну-члена Європейського Союзу. Тому Європейському Союзу не потрібен нічий захист".

Топ коментарі
амнезія діагнозтується тільки в тих людей , на жаль , в кого є мізки . А в випадку Йовбика присутня тільки черепна кістка .
18.02.2026 12:36
+6
Шкода, що великі гроші роблять людину сміттям.🙁
Це метод сатани - купити душу за гроші.
Тож, ***** нaкупилo coбi багатьох. 🥺
18.02.2026 12:41
+4
Цікаво - а коли, у Чорному морі, з"являться танкери, під прапором Угорщини?
18.02.2026 13:08
Хитрий орбан лив багнюку на всіх сусідів. А тепер просить Хорватію
Звичайно Хорватія каже ось, так. Ось по правилам ЄС ми дамо постачання через свої порти до вас.
А орбан..... ( вотета поворот) вимагає прокачувати російську нафту з російських танкерів!!!!!!! От zyка Zeлена !!!!! При тому що від санкцій звільнили лише нафту з труби "Дрюжба"!!! А чому ? Бо орбан 12 років НЕ хоче диверсифікації та саме міцно прив'язує Угорщину до російських поставок!!
А він вимагає і нафту з рос.танкерів зробити також винятком з санкцій!!
П.С. зараз начебто цапи самі в'ї§али по трубі "Дрюжба" і Україна шепнула, мовляв прокачка зупинилась "" форс мажор". І не відновиться бо нам є що ремонтувати в страшних цих обставинах!!
Фактично це друга меркель, тільки в масштабах Угорщини..
18.02.2026 12:32
думаю у Йовбика там гівно плюхає
18.02.2026 12:50
У нього черевна кістка.
18.02.2026 12:53
Навіщо лярвам х.уйла робити рекламу. Такими відповідями ніхто нічого не змінить в розумінні ситуації у людей що можуть відрізнити ху із ху. А от піар для йо...ликів забеспечений.
18.02.2026 12:41
Європейський Союз перебуває у постійному контакті з Україною щодо термінів ремонту нафтопроводу "Дружба", яким здійснюється транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини. Пошкодження інфраструктури наприкінці січня призвело до тимчасової зупинки постачання, однак у Єврокомісії запевняють - короткострокових ризиків для енергетичної безпеки цих країн наразі немає.
Про ситуацію довкола нафтопроводу "Дружба" повідомила речниця Європейська комісія Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу в Брюсселі, https://www.radiosvoboda.org/a/news-es-ukraina-vidnovlennia-naftoprovid-druzhba/33680791.html передає "Радіо Свобода".
За її словами, Євросоюз підтримує зв'язок із українською стороною щодо строків проведення ремонтних робіт та можливості якнайшвидшого відновлення транзиту.
"Ми підтримуємо зв'язок з Україною щодо термінів ремонту нафтопроводу "Дружба" та того, як швидко він може бути запущений", - заявила Ітконен.
Вона також наголосила, що виконавчий орган ЄС готовий за потреби скликати екстрену координаційну групу з усіма залученими сторонами, аби обговорити альтернативні маршрути постачання палива.
18.02.2026 12:51
18.02.2026 13:08
не даючи російським танкам роз'їжджати європейськими вулицями, як це було в 1956 році в Будапешті

А скільки ж цікаво було на тих танках українців 🤬. Чи прям буряти прииїхали.
18.02.2026 13:19
нєгри, на танках, приїхали..
та етнічні мадяри, та цигани з Закарпаття..
18.02.2026 13:56
💯 нажаль українці, маю на увазі солдати срочники там теж були, як і наші " аіфганці" , що по суті зараз тіж самі російські свошніки.
18.02.2026 13:58
так, були там..
ніхто не ухилився..
і поженуть знову українців московіти..
якщо не боронитись..
18.02.2026 14:01
косаби почали будувати аес на мадярщині..
18.02.2026 13:54
 
 