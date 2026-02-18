Сибіга відповів Сійярто, який назвав брехнею захист Україною Європи: Мабуть, нагороди РФ та прибутки від енергетики викликають амнезію

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, який вважає брехнею твердження, що Україна воює за європейські країни.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Цікаво, що думають про це безсоромне твердження етнічні угорці, які захищають Україну", - написав Сибіга.

Він наголосив, що Україна виграє час для Європи, "не даючи російським танкам роз'їжджати європейськими вулицями, як це було в 1956 році в Будапешті".

"Мабуть, російські нагороди та прибутки від енергетики викликають амнезію", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає брехнею твердження, що Україна воює за європейські країни. Він заявив, що "Росія не напала на жодну країну-члена Європейського Союзу. Тому Європейському Союзу не потрібен нічий захист".

