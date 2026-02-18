Сибига ответил Сийярто, который назвал ложью защиту Украиной Европы: Видимо, награды РФ и доходы от энергетики вызывают амнезию

Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который считает ложью утверждение, что Украина воюет за европейские страны.

Об этом Сибига написал в соцсети Х.

Что известно

"Интересно, что думают об этом бесстыдном утверждении этнические венгры, которые защищают Украину", - написал Сибига.

Он подчеркнул, что Украина выигрывает время для Европы, "не давая российским танкам разъезжать по европейским улицам, как это было в 1956 году в Будапеште".

"Видимо, российские награды и доходы от энергетики вызывают амнезию", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает ложью утверждение, что Украина воюет за европейские страны. Он заявил, что "Россия не напала ни на одну страну-члена Европейского Союза. Поэтому Европейскому Союзу не нужна чья-либо защита".

