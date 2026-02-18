РУС
Сибига ответил Сийярто, который назвал ложью защиту Украиной Европы: Видимо, награды РФ и доходы от энергетики вызывают амнезию

Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который считает ложью утверждение, что Украина воюет за европейские страны.

Что известно

"Интересно, что думают об этом бесстыдном утверждении этнические венгры, которые защищают Украину", - написал Сибига.

Он подчеркнул, что Украина выигрывает время для Европы, "не давая российским танкам разъезжать по европейским улицам, как это было в 1956 году в Будапеште".

Читайте также: Орбан заявил о "ежедневных угрозах" со стороны Украины накануне выборов в Венгрии

"Видимо, российские награды и доходы от энергетики вызывают амнезию", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает ложью утверждение, что Украина воюет за европейские страны. Он заявил, что "Россия не напала ни на одну страну-члена Европейского Союза. Поэтому Европейскому Союзу не нужна чья-либо защита".

Читайте также: Переговоры о вступлении в ЕС с Грузией гораздо выгоднее, чем с Украиной, - Сийярто

Хитрий орбан лив багнюку на всіх сусідів. А тепер просить Хорватію
Звичайно Хорватія каже ось, так. Ось по правилам ЄС ми дамо постачання через свої порти до вас.
А орбан..... ( вотета поворот) вимагає прокачувати російську нафту з російських танкерів!!!!!!! От zyка Zeлена !!!!! При тому що від санкцій звільнили лише нафту з труби "Дрюжба"!!! А чому ? Бо орбан 12 років НЕ хоче диверсифікації та саме міцно прив'язує Угорщину до російських поставок!!
А він вимагає і нафту з рос.танкерів зробити також винятком з санкцій!!
П.С. зараз начебто цапи самі в'ї§али по трубі "Дрюжба" і Україна шепнула, мовляв прокачка зупинилась "" форс мажор". І не відновиться бо нам є що ремонтувати в страшних цих обставинах!!
Фактично це друга меркель, тільки в масштабах Угорщини..
амнезія діагнозтується тільки в тих людей , на жаль , в кого є мізки . А в випадку Йовбика присутня тільки черепна кістка .
думаю у Йовбика там гівно плюхає
У нього черевна кістка.
Навіщо лярвам х.уйла робити рекламу. Такими відповідями ніхто нічого не змінить в розумінні ситуації у людей що можуть відрізнити ху із ху. А от піар для йо...ликів забеспечений.
Шкода, що великі гроші роблять людину сміттям.🙁
Це метод сатани - купити душу за гроші.
Тож, ***** нaкупилo coбi багатьох. 🥺
Європейський Союз перебуває у постійному контакті з Україною щодо термінів ремонту нафтопроводу "Дружба", яким здійснюється транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини. Пошкодження інфраструктури наприкінці січня призвело до тимчасової зупинки постачання, однак у Єврокомісії запевняють - короткострокових ризиків для енергетичної безпеки цих країн наразі немає.
Про ситуацію довкола нафтопроводу "Дружба" повідомила речниця Європейська комісія Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу в Брюсселі, https://www.radiosvoboda.org/a/news-es-ukraina-vidnovlennia-naftoprovid-druzhba/33680791.html передає "Радіо Свобода".
За її словами, Євросоюз підтримує зв'язок із українською стороною щодо строків проведення ремонтних робіт та можливості якнайшвидшого відновлення транзиту.
"Ми підтримуємо зв'язок з Україною щодо термінів ремонту нафтопроводу "Дружба" та того, як швидко він може бути запущений", - заявила Ітконен.
Вона також наголосила, що виконавчий орган ЄС готовий за потреби скликати екстрену координаційну групу з усіма залученими сторонами, аби обговорити альтернативні маршрути постачання палива.
Цікаво - а коли, у Чорному морі, з"являться танкери, під прапором Угорщини?
показать весь комментарий
А скільки ж цікаво було на тих танках українців 🤬. Чи прям буряти прииїхали.
