РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
945 17

МИД о мирных переговорах: Есть принципиальная договоренность о следующей встрече

МИД о мирных переговорах

После переговоров в Женеве стороны договорились о проведении следующей встречи по мирным усилиям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве в среду.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Могу также сказать, что есть принципиальная договоренность о следующей встрече, но детали пока раскрывать, по понятным причинам, не будем", - сообщил спикер.

По словам Тихого, после возвращения в Киев украинская делегация предоставит более подробный отчет президенту Украины о переговорах, которые проходили в Женеве, и будет больше информации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Умеров о трехсторонних переговорах в Женеве: Дискуссии были интенсивными и содержательными. ВИДЕО

Поддержка со стороны Европы

Также спикер подчеркнул, что для Украины очень "важен аспект, что в Женеве европейцы были рядом".

"Мы координируем с европейскими партнерами наши действия, и это принципиальная позиция Украины, что Европа должна быть вовлечена", - добавил он.

Кроме того, в МИД выразили надежду на продолжение процесса обмена военнопленными.

Читайте также: Зеленский поставил задачу украинской делегации сделать переговоры результативными: Россия пытается затянуть процесс

Что предшествовало?

Автор: 

МИД (664) переговоры (1260) Тихий Георгий (55)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Тобто знову "домовились домовлятися".
Це прорив...
показать весь комментарий
18.02.2026 15:13 Ответить
+4
Припинення вогню - потім перемовини....
А ще НАБУ і САП повинні із "Чебуреком" поступити так, як із "Сигізмундом" перед перемовинами....
показать весь комментарий
18.02.2026 15:24 Ответить
+3
от колись було... приїхали посланці ні з чим і полетіли голови.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто знову "домовились домовлятися".
Це прорив...
показать весь комментарий
18.02.2026 15:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=s1IKkdH2BQk https://www.youtube.com/watch?v=
ОМЕЛЬЧЕНКО: ЗАМАХ НА МАЛЮКА ПІСЛЯ ВІДСТАВКИ! Я попереджав Зеленського. Тепер його життя ПІД ЗАГРОЗОЮ
показать весь комментарий
18.02.2026 15:58 Ответить
от колись було... приїхали посланці ні з чим і полетіли голови.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:15 Ответить
рудий ще не заїпався від того, як його постійно дурить друг *****?
ні? стійка у рудого витримка, так і пост президента просрати недовго
показать весь комментарий
18.02.2026 15:17 Ответить
Багато галасу з нічого - якась шекспірівська комедія...
показать весь комментарий
18.02.2026 15:21 Ответить
"Король Літр" Подерв'янського...
показать весь комментарий
18.02.2026 15:35 Ответить
Перемовини non-stop !
показать весь комментарий
18.02.2026 15:23 Ответить
Припинення вогню - потім перемовини....
А ще НАБУ і САП повинні із "Чебуреком" поступити так, як із "Сигізмундом" перед перемовинами....
показать весь комментарий
18.02.2026 15:24 Ответить
Принципова перемога! Є обіцянка про наступну зустріч!!!
показать весь комментарий
18.02.2026 15:25 Ответить
***,два дні вели перемовини,щоб домовитись про домовлення на наступну зустріч.То Трамп тягнув кота за яйця тепер перемовники будуть тягнути,приїдуть до президента на доповідь,а той щось прогундосе про домовлення про яке за два дні домовились про нове домовлення,що будуть домовлятись,щоб знову зустрітись де будуть знову домовлятись.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:26 Ответить
Сторони домовились далі демонструвати видимість переговорів!.. Зрозуміло навіщо це потрібно рашці (щоб демонструвати свою 'миролюбність' та надавати. Трампу привід не посилювати санкції), але навіщо це потрібно нам? Може варто перестати підігрівати Віткоффу, розповідаючи про 'значний прогрес', а навпаки ескалювати ситуацію, підсилюючи це посиленням пропаганди (в т.ч. і поширюваній в Штатах) щодо агресивності Московії екзистенційності загрози для західного способу життя і Заходу в цілому тощо, що від неї виходить (тим самим заганяючи Трампа в потрібний нам кут)?
показать весь комментарий
18.02.2026 15:31 Ответить
ТИХИЙ А ЩО З ПЕТІЦІЄЮ ДО ЗЕлідОра?

ОФІС ПРЕЗИДЕНТА ВІДМОВИВСЯ ПУБЛІКУВАТИ ПЕТИЦІЮ ІЗ ЗАКЛИКОМ ЗВІЛЬНИТИ ГЕНПРОКУРОРА КРАВЧЕНКА - ЦПК

Там кажуть, що вона «не відповідає вимогам», хоча ініціатива щодо призначення та звільнення генерального прокурора належить до компетенцій президента.

Адміністрація Офісу президента України відмовилась реєструвати на сайті глави держави петицію виконавчої директорки Центру протидії корупції Дарʼї Каленюк із вимогою ініціювати звільнення https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zelenskij-********-ukaz-pro-priznachennja-kravchenka-heneralnim-prokurorom.html генерального прокурора Руслана Кравченка.

Як https://antac.org.ua/news/ofis-prezydenta-bezpidstavno-vidkhylyv-petytsiiu-tspk-pro-zvilnennia-henprokurora-kravchenka/ повідомили в ЦПК, заявку на публікацію петиції подали 13 лютого, але 17 лютого Дарʼї Каленюк надійшла відмова у реєстрації петиції, бо вона начебто «не відповідає встановленим вимогам».

Водночас в організації вказують, що Конституція України чітко передбачає, що ініціювання призначення та звільнення генпрокурора належить до повноважень президента України.

«Таке рішення виглядає як політичне прикриття генпрокурора, який продовжує виконувати наказ президента зі знищення антикорупційних органів та здійснювати атаки на НАБУ і САП», - заявила безпосередньо Дарʼя Каленюк.

У тексті петиції зазначалось, що рішення та дії генпрокурора Руслана Крвченка з моменту його призначення неодноразово ставали джерелом скандалів і публічної недовіри, що є критично небезпечним у воєнний час.

Зокрема, Каленюк зазначила, що у липні 2025 року Руслан Кравченко був долучений до операції із знищення незалежності НАБУ та САП та контактував при цьому з юристом Дмитром Борзих, який має підозру від НАБУ.

Також згадується скандал із https://zn.ua/ukr/UKRAINE/pislja-perevirok-z-ohp-zvilnili-57-prokuroriv-jaki-oformili-status-invalidnosti-kravchenko.html прокурорами, які отримували фіктивні «інвалідності», після якого Кравченко обіцяв «відповідальність», але в підсумку ніяк не покарав тих прокурорів, які оформили собі фейкову інвалідність.

Останньою краплею в підриві довіри до інститут генпрокурора в ЦПК називають призначення одіозного адвоката https://zn.ua/ukr/LAW/rishennja-henprokurora-shchodo-priznachennja-shevchuka-*********-doviru-do-konkursnoji-komisiji-sap-ekspertka-lzi.html Олексія Шевчука членом комісії з добору кандидатів на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Не забули в петиції і згадати про https://zn.ua/ukr/POLITICS/pershim-zamom-holovi-ohp-stala-prokurorka-iz-chislennimi-rodichami-u-rosiji.html першу заступницю генпрокурора Марію Вдовиченко, брат якої працює у військовій прокуратурі Росії, а батько проживає і працює в окупованому Криму.

«Окремим фактором втрати довіри є стиль публічної комунікації Генерального прокурора, який викликає асоціації не з правовою державою, а з https://zn.ua/ukr/POLITICS/ja-za-kozhnim-prijdu-osobisto-henprokuror-kravchenko-zaperechiv-chutki-pro-vidstavku.html демонстрацією перевищення повноважень та персональної помсти», - нагадали у петиції і інший інцидент навколо генпрокурора Руслана Кравченка.



https://zn.ua/ukr/POLITICS/kravchenko-zibravsja-perevirjati-pidslidnist-sprav-jaki-rozsliduje-nabu.html Кравченко зібрався перевіряти підслідність справ, які розслідує НАБУ

Руслана Кравченка призначили генеральним прокурором у червні 2025 року. За даними ZN.UA, призначення Кравченка лобіював скандальний заступник голови офісу президента Олег Татаров. Водночас іншим кандидатом на цей пост був голова Одеської ОВА Олега Кіпер, чиє призначення на цю посаду активно підтримував уже колишній очільник ОП Андрій Єрмак.

Після призначення Руслан Кравченко заявив про https://zn.ua/ukr/POLITICS/kravchenko-pochav-reformi-v-henprokuraturi-skasuvannjam-polozhennja-pro-dobir-kadrovoho-rezervu.html скасування Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву, оскільки ідея, начебто, не виконала основного завдання. Він запевнив, що ініціюватиме впровадження заснованого на заслугах відбору прокурорів на керівні посади за принципом конкурсу до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Того ж дня Рада прокурорів схвалила https://zn.ua/ukr/POLITICS/henprokuroru-kravchenku-obrali-trokh-zastupnikiv.html призначення нових заступників Кравченка в ОГП, якими стали люди з «орбіти» Андрія Єрмака.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:42 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2026 15:52 Ответить
цю уйню навіть zельона гнида Сибіга соромиться говорити

запустив "шептуна" Тихого ))
показать весь комментарий
18.02.2026 15:55 Ответить
"є принципова домовленість про наступну зустріч" - та ти що!! Це круто!
показать весь комментарий
18.02.2026 16:02 Ответить
Можу також сказати, що є принципова домовленість- (можу також принципово сказати.що це є чергова порція "зеленої брехні",яка аналогічна, як і вся попередня "принципова зелена брехня " .починаючи з 2019 року . Україні і її народу від "зелено- рашистської" принциповості,крім шкоди.ніякої вигоди не було і не буде.Відсутність будь якої вигоди для народу України.принципово вказує на ворогів ,при владі
показать весь комментарий
18.02.2026 16:04 Ответить
Метушня поміж глухими кутами?
показать весь комментарий
18.02.2026 16:35 Ответить
 
 