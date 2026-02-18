МИД о мирных переговорах: Есть принципиальная договоренность о следующей встрече

После переговоров в Женеве стороны договорились о проведении следующей встречи по мирным усилиям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве в среду.

Что известно

"Могу также сказать, что есть принципиальная договоренность о следующей встрече, но детали пока раскрывать, по понятным причинам, не будем", - сообщил спикер.

По словам Тихого, после возвращения в Киев украинская делегация предоставит более подробный отчет президенту Украины о переговорах, которые проходили в Женеве, и будет больше информации.

Поддержка со стороны Европы

Также спикер подчеркнул, что для Украины очень "важен аспект, что в Женеве европейцы были рядом".

"Мы координируем с европейскими партнерами наши действия, и это принципиальная позиция Украины, что Европа должна быть вовлечена", - добавил он.

Кроме того, в МИД выразили надежду на продолжение процесса обмена военнопленными.

Что предшествовало?