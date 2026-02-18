Второй день трехсторонних переговоров стартовал в Женеве: консультации проходят в группах

В Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров Украины, США и России.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров

Что известно

"Консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков. Работаем над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера.



Настроены на предметную работу. Об итогах проинформируем дополнительно", - отметил он.

Что предшествовало?

