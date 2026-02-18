РУС
Второй день трехсторонних переговоров стартовал в Женеве: консультации проходят в группах

Мирные переговоры в Женеве: стартовал второй день встреч

В Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров Украины, США и России.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков. Работаем над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера.

Настроены на предметную работу. Об итогах проинформируем дополнительно", - отметил он.

Что предшествовало?

Щоб ви суки всі там здохли в Женеві. Які це нахрен переговори якщо це одні ультиматуми до капітуляції України. Зате до Сосії від нашої делегації жодних вимог.
Бл.дь коли там сидять гандон арахамія, та умеров там нічого доброго не світить. І я думаю це навмисно робиться. зеленський ТИ кончаний гандон .
Замість того, щоб сидіти у вʼязниці, цей басурман-злодій вирішує долю українців!
а ти гаряче купаний. Все йде по плану, по українському плану. Правда за цей план треба платити дорого-людськими життями.
який сенс розділяти десяток перемовників на групи? політичні, військові? може, ще диєтичні зробити чи культурні? якщо проблему варто одразу розглядати комплексно. Ну, про щось домовляться дві групи, а в третій пішлють один одного нах... і шо? зрозуміло, що лише заради величі найпотужнішого рудого роблять видимість якихось нікчемних дій. Бо найважливіше питання - території, а воно апріорі невирішабельне...
Питання території тут не на першому плані. Там розглядають екзистенційні питання буття України і українського народу. Поспіх тут недоречний. І якщо неможливо агресора прибити тапком, як муху то, слід довести до стану, коли він сам сконає. Це дороге питання але іншого виходу немає.
жодного разу не бачив, аби агресора, насильника, гопника, нападника etc вдалося вгамувати "перемовинами" чи затягуванням часу за їх допомогою. питання часу наддороге, бо ми об'єктивно зітремось раніше за нинішнього стану речей, особливо зважаючи на підтримку москальні китаєм та іншими "голубами миру"... тапки є, але бережуть їх для себе...
ШО ОП"ПЛЯТЬ?
Свінгери...
Поясніть мені, як біженець з Абхазії, який отримав паспорт громадянина України у 2015 році, приймає участь у переговорному процесі щодо майбутнього України ?!
Поясніть мені, як країна проголосувала за цю істоту, яка є президентом України в 2019 році?
Таких називають бібізянами сухумського дендрарію.
