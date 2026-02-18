459 13
Второй день трехсторонних переговоров стартовал в Женеве: консультации проходят в группах
В Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров Украины, США и России.
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков. Работаем над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера.
Настроены на предметную работу. Об итогах проинформируем дополнительно", - отметил он.
Что предшествовало?
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров по завершению войны с Россией.
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
