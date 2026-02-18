РУС
4 337 44

Уиткофф о переговорах в Женеве: Есть значительный прогресс

Вчерашние переговоры в Женеве между Украиной, США и Россией увенчались успехом.

Об этом спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф пишет в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Есть значительный прогресс

Он напомнил, что по указанию президента Трампа, Соединенные Штаты модерировали третью серию трехсторонних переговоров с Украиной и Россией.

"Успех президента Трампа в объединении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте. Обе стороны договорились предоставить обновленную информацию своим соответствующим лидерам и продолжить работу над достижением соглашения", - пишет Уиткофф.

переговоры в Женеве

Что предшествовало?

Автор: 

переговоры (1260) Трамп Дональд (4579) Стив Уиткофф (275)
+27
Для Трампа з Віткоффом вже сам факт цих перемовин ні про що і з нульовим результатом - це успіх. А з точки зору результату - це пустопорожнє ніщо. Перемовини заради перемовин можливі, якщо під яас їх проведення замовкають гармати. У даному вирадку навіть цього нема.
18.02.2026 07:04 Ответить
+18
Вітько товче г@вно в ступі і всіх запевняє що скоро будуть вершки
завдяки Трампу.
18.02.2026 07:12 Ответить
+13
Бла-бла-бла
18.02.2026 07:03 Ответить
Бла-бла-бла
18.02.2026 07:03 Ответить
Для Трампа з Віткоффом вже сам факт цих перемовин ні про що і з нульовим результатом - це успіх. А з точки зору результату - це пустопорожнє ніщо. Перемовини заради перемовин можливі, якщо під яас їх проведення замовкають гармати. У даному вирадку навіть цього нема.
18.02.2026 07:04 Ответить
Та ну. А вибори в 2026 році а премія мира 10 грудня в Осло його вже не хвилюють? Не думаю так.
18.02.2026 07:10 Ответить
Може й хвилює, але треба бути дійсно повним флотом, щоб за ситуації, яка склалася, сподіватися і на перше, і на друге. А постійне словесне вилизування трампової дупи (чим займається Віткофф) потроху перетворюють його заяви на фоновий шум, на який перестають звертати увагу.
18.02.2026 08:41 Ответить
Та подивіться на цей фейс. Фейс бажає всього і зразу.
18.02.2026 08:45 Ответить
Це ж вже було.
18.02.2026 07:04 Ответить
і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом
18.02.2026 07:06 Ответить
культ особистості
18.02.2026 07:07 Ответить
Культ особи, особистістю там і не пахне. Та й культ теж якийсь дуже обмежений невеличким колом підлабузників, висловлювання яких абсолютно не впливають на американський і світовий загал.
18.02.2026 08:44 Ответить
Прошу пояснити зіркових американців простим українцям коли пройде доба за трамповим годинником?
18.02.2026 07:06 Ответить
коли рудий дуба вріже
18.02.2026 07:08 Ответить
Ще три роки чекати?
18.02.2026 07:32 Ответить
Уявляєте, що буде з нашими мізками, якщо рудий почне пояснювати нам теорію відносності Епштейна?!...
18.02.2026 07:56 Ответить
Ви зробили ранок. Дякую.
18.02.2026 07:57 Ответить
Одна буква і лауреат нобелівської премії перетворюється в лауреата шнобеліської.
18.02.2026 08:10 Ответить
18.02.2026 09:09 Ответить
Дебіл. Перемовини зайшли в глухий кут. Де вони й були.
18.02.2026 07:09 Ответить
Вітько товче г@вно в ступі і всіх запевняє що скоро будуть вершки
завдяки Трампу.
18.02.2026 07:12 Ответить
Вершки будуть дуже смердючі.
18.02.2026 08:23 Ответить
Щось ці перемовини нагадують секс у нацюцюрнику: рухє, результату-ні.
18.02.2026 07:17 Ответить
РФ присилає Медінського чіста тягнути час. Наші теж присилають делегатів для цього кукольного театру, який потрібен тількі одній людині - веселому шизіку Трампу.
18.02.2026 07:18 Ответить
Раіся готується до нового нападу. Технічно це може бути "нова" війна після короткого періоду "підписали мир / ПісДіл " або продовження в тому ж темпі - перемирря на словах і віртуально-енергетичній бошкі ЗЕбуїна.
Всі аналітика кричать що рашка накоплює БК та муштрує поповнення, робить резерви...
А ЗЕбуїн породи шемпаЗЕ відпустив молодь на свій розсуд щоб "не мусила" воювати а потім як ПісДіл, то одразу демобілізація на парах популізму + "вибори"
18.02.2026 08:52 Ответить
нужно быть добрее) я например рад что молодняк смог вырваться из этого цирка уродов. Пусть строят жизнь в Европе, тут уже делать нечего. Зависть плохое чувство
18.02.2026 09:30 Ответить
***** цей попугай брайтонській хоч щось інше вміє вимовляти?
18.02.2026 07:30 Ответить
Хотів щось написати, але бачу, що вже не встиг))
18.02.2026 07:34 Ответить
Якщо букви з латиниці і кирилиці розхватали то можно й іерогліфами.
18.02.2026 07:38 Ответить
Обмен наверно какой то будет
18.02.2026 07:38 Ответить
Курська область!! Точно головний лот на торгах!! До ворожки і до Чумака не ходи...
18.02.2026 08:47 Ответить
Ідіот проклятий.
18.02.2026 07:46 Ответить
Такий самий киздабол як й зешмаркля
18.02.2026 07:51 Ответить
Вітькоф ти кончаний ідіот про тебе книжку будуть писати Як довіритися ідіоту.
18.02.2026 07:53 Ответить
Кожний раз після перемовин Віткофф каже про успіх - заклинило?
18.02.2026 07:58 Ответить
Прогрес є, а результату нема! Як говорили при комунізмі, ППР -"посіделі, попізделі, разошлісь"
18.02.2026 08:18 Ответить
КПсс - набор нємих согласних...
Ссср - старие старухє стірал рубаху
Ссср в латиноамериканських країнах читається як ЧіЧіЧіПі
18.02.2026 08:46 Ответить
https://x.com/BarakRavid/status/2023859082093097002
18.02.2026 08:28 Ответить
Щось нове взнали про печенігів та половців?
18.02.2026 08:35 Ответить
Хазарська пропаганда..... 😡🤬🤬😡😡
" Об'єднання обох строрін.. " коротше всесвітні лихварі хочуть великий гешефт по ресурсам і вкладення у відбудову "(держзамовлення) та ще й особисті відкати в кишеню від хюндешвайне за здані території
18.02.2026 08:44 Ответить
18.02.2026 08:46 Ответить
"Прогрес" даже так, ну то тоді да. А ви як думали, Ого-го-го. Якщо в двох словах то тяп-ляп.
18.02.2026 08:53 Ответить
Кому потрібен той прогрес ? Хіба тільки Путлеру та Трампу ?
18.02.2026 08:54 Ответить
Прориви у переговорах відбуваються лише тоді, коли в позиціях сторін під впливом якихось обставин щось принципово міняється. А які можуть бути прориви лише через те, що сторони в надцяте балакають про одне й те саме (це не той випадок, щоб сподіватися, що котрась із сторін, або обидві, на щось погодяться лише тому, що їм просто все набридне). Для того, щоб дійсно був прогрес, США мали б перманентно тиснути на Москву, практично щодня запроваджуючи нові санкції та підсилюючи військові позиції Києва. Звичайно, те саме можна робити і щодо України, але зважаючи на генезис цієї війни це було б руйнуванням існуючого світопорядку, у якому Штати точно не можуть бути зацікавлені.
18.02.2026 08:54 Ответить
В чому прогрес? Тобі чебуреки мединський уже в Женеву привозить?
18.02.2026 09:16 Ответить
Навіть не чебуреки, а як їх там... посікунчики! 🤣
Це все, чого він вартий!
18.02.2026 09:31 Ответить
Циркова вистава для одного глядача...
18.02.2026 09:29 Ответить
 
 