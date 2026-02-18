Уиткофф о переговорах в Женеве: Есть значительный прогресс

Вчерашние переговоры в Женеве между Украиной, США и Россией увенчались успехом.

Об этом спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф пишет в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть значительный прогресс

Он напомнил, что по указанию президента Трампа, Соединенные Штаты модерировали третью серию трехсторонних переговоров с Украиной и Россией.

"Успех президента Трампа в объединении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте. Обе стороны договорились предоставить обновленную информацию своим соответствующим лидерам и продолжить работу над достижением соглашения", - пишет Уиткофф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры в Женеве "зашли в тупик" из-за озвученных позиций главы делегации РФ Мединского, - Axios

Что предшествовало?

Читайте также: Ожидайте продуктивных переговоров в Женеве, но все сводится к вопросу территорий, - Уитакер