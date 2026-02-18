Уиткофф о переговорах в Женеве: Есть значительный прогресс
Вчерашние переговоры в Женеве между Украиной, США и Россией увенчались успехом.
Об этом спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф пишет в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Есть значительный прогресс
Он напомнил, что по указанию президента Трампа, Соединенные Штаты модерировали третью серию трехсторонних переговоров с Украиной и Россией.
"Успех президента Трампа в объединении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте. Обе стороны договорились предоставить обновленную информацию своим соответствующим лидерам и продолжить работу над достижением соглашения", - пишет Уиткофф.
Что предшествовало?
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
завдяки Трампу.
Всі аналітика кричать що рашка накоплює БК та муштрує поповнення, робить резерви...
А ЗЕбуїн породи шемпаЗЕ відпустив молодь на свій розсуд щоб "не мусила" воювати а потім як ПісДіл, то одразу демобілізація на парах популізму + "вибори"
Ссср - старие старухє стірал рубаху
Ссср в латиноамериканських країнах читається як ЧіЧіЧіПі
" Об'єднання обох строрін.. " коротше всесвітні лихварі хочуть великий гешефт по ресурсам і вкладення у відбудову "(держзамовлення) та ще й особисті відкати в кишеню від хюндешвайне за здані території
Це все, чого він вартий!