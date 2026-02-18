УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12584 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
6 712 59

Віткофф про перемовини у Женеві: Є значний прогрес

Вчорашні перемовини у Женеві між Україною, США та Росією мали успіх.

Про це спецпредставник Трампа Стів Віткофф пише у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є значний прогрес

Він нагадав, що за вказівкою президента Трампа, Сполучені Штати модерували третю серію тристоронніх переговорів з Україною та Росією.

"Успіх президента Трампа в об'єднанні обох сторін цієї війни призвів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони домовилися надати оновлену інформацію своїм відповідним лідерам та продовжити роботу над досягненням угоди", - пише Віткофф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори в Женеві "зайшли в глухий кут" через озвучені позиції глави делегації РФ Мединського, - Axios

перемовини у Женеві

Що передувало?

Читайте також: Очікуйте продуктивних переговорів у Женеві, але все зводиться до питання територій, - Вітакер

Автор: 

перемовини (3783) Трамп Дональд (8877) Віткофф Стів (313)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Для Трампа з Віткоффом вже сам факт цих перемовин ні про що і з нульовим результатом - це успіх. А з точки зору результату - це пустопорожнє ніщо. Перемовини заради перемовин можливі, якщо під яас їх проведення замовкають гармати. У даному вирадку навіть цього нема.
показати весь коментар
18.02.2026 07:04 Відповісти
+22
Вітько товче г@вно в ступі і всіх запевняє що скоро будуть вершки
завдяки Трампу.
показати весь коментар
18.02.2026 07:12 Відповісти
+15
Бла-бла-бла
показати весь коментар
18.02.2026 07:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бла-бла-бла
показати весь коментар
18.02.2026 07:03 Відповісти
Для Трампа з Віткоффом вже сам факт цих перемовин ні про що і з нульовим результатом - це успіх. А з точки зору результату - це пустопорожнє ніщо. Перемовини заради перемовин можливі, якщо під яас їх проведення замовкають гармати. У даному вирадку навіть цього нема.
показати весь коментар
18.02.2026 07:04 Відповісти
Та ну. А вибори в 2026 році а премія мира 10 грудня в Осло його вже не хвилюють? Не думаю так.
показати весь коментар
18.02.2026 07:10 Відповісти
Може й хвилює, але треба бути дійсно повним флотом, щоб за ситуації, яка склалася, сподіватися і на перше, і на друге. А постійне словесне вилизування трампової дупи (чим займається Віткофф) потроху перетворюють його заяви на фоновий шум, на який перестають звертати увагу.
показати весь коментар
18.02.2026 08:41 Відповісти
Та подивіться на цей фейс. Фейс бажає всього і зразу.
показати весь коментар
18.02.2026 08:45 Відповісти
Всю купу цегли, включаючи половинки?
показати весь коментар
18.02.2026 10:28 Відповісти
Тільки-но помітив, що ШІ точно не подобається слово 'ідіот', яке він замінив на 'флот'
показати весь коментар
18.02.2026 11:25 Відповісти
цей гебрейний поц-міліардер,але після переговорів в раші віз в літаку безкоштовну ікру яку затарили йому гебісти,це яким треба бути чмошником,щоб маючи міліарди хапати подачки,свиня
показати весь коментар
18.02.2026 10:06 Відповісти
А що воно таке вітков? Агенти паРаші рішають глобальні питання?
показати весь коментар
18.02.2026 10:06 Відповісти
Як бачимо - ні. Але вони успішно вирішують питання особисті, підмінюючи поняття.
показати весь коментар
18.02.2026 10:08 Відповісти
Офіцер ж повтікали у Польщу і, плюючи на присягу, закликають до вічної війни заради своєї соціалки. Найбільші патріоти, правда, кайфують в Швейцарії.
показати весь коментар
18.02.2026 14:18 Відповісти
Це ж вже було.
показати весь коментар
18.02.2026 07:04 Відповісти
і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом
показати весь коментар
18.02.2026 07:06 Відповісти
культ особистості
показати весь коментар
18.02.2026 07:07 Відповісти
Культ особи, особистістю там і не пахне. Та й культ теж якийсь дуже обмежений невеличким колом підлабузників, висловлювання яких абсолютно не впливають на американський і світовий загал.
показати весь коментар
18.02.2026 08:44 Відповісти
Прошу пояснити зіркових американців простим українцям коли пройде доба за трамповим годинником?
показати весь коментар
18.02.2026 07:06 Відповісти
коли рудий дуба вріже
показати весь коментар
18.02.2026 07:08 Відповісти
Ще три роки чекати?
показати весь коментар
18.02.2026 07:32 Відповісти
Уявляєте, що буде з нашими мізками, якщо рудий почне пояснювати нам теорію відносності Епштейна?!...
показати весь коментар
18.02.2026 07:56 Відповісти
Ви зробили ранок. Дякую.
показати весь коментар
18.02.2026 07:57 Відповісти
Одна буква і лауреат нобелівської премії перетворюється в лауреата шнобеліської.
показати весь коментар
18.02.2026 08:10 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2026 09:09 Відповісти
Дебіл. Перемовини зайшли в глухий кут. Де вони й були.
показати весь коментар
18.02.2026 07:09 Відповісти
Вітько товче г@вно в ступі і всіх запевняє що скоро будуть вершки
завдяки Трампу.
показати весь коментар
18.02.2026 07:12 Відповісти
Вершки будуть дуже смердючі.
показати весь коментар
18.02.2026 08:23 Відповісти
Щось ці перемовини нагадують секс у нацюцюрнику: рухє, результату-ні.
показати весь коментар
18.02.2026 07:17 Відповісти
Результату нема,але сам процес дуже приємний.
показати весь коментар
18.02.2026 11:45 Відповісти
РФ присилає Медінського чіста тягнути час. Наші теж присилають делегатів для цього кукольного театру, який потрібен тількі одній людині - веселому шизіку Трампу.
показати весь коментар
18.02.2026 07:18 Відповісти
Раіся готується до нового нападу. Технічно це може бути "нова" війна після короткого періоду "підписали мир / ПісДіл " або продовження в тому ж темпі - перемирря на словах і віртуально-енергетичній бошкі ЗЕбуїна.
Всі аналітика кричать що рашка накоплює БК та муштрує поповнення, робить резерви...
А ЗЕбуїн породи шемпаЗЕ відпустив молодь на свій розсуд щоб "не мусила" воювати а потім як ПісДіл, то одразу демобілізація на парах популізму + "вибори"
показати весь коментар
18.02.2026 08:52 Відповісти
нужно быть добрее) я например рад что молодняк смог вырваться из этого цирка уродов. Пусть строят жизнь в Европе, тут уже делать нечего. Зависть плохое чувство
показати весь коментар
18.02.2026 09:30 Відповісти
Нєчєва дєлать каму?
показати весь коментар
18.02.2026 11:10 Відповісти
о, вот и ипичный представитель цирка подьехал))0)
показати весь коментар
18.02.2026 15:17 Відповісти
Дякую. Але я циркачів не звав.
показати весь коментар
18.02.2026 17:29 Відповісти
***** цей попугай брайтонській хоч щось інше вміє вимовляти?
показати весь коментар
18.02.2026 07:30 Відповісти
Хотів щось написати, але бачу, що вже не встиг))
показати весь коментар
18.02.2026 07:34 Відповісти
Якщо букви з латиниці і кирилиці розхватали то можно й іерогліфами.
показати весь коментар
18.02.2026 07:38 Відповісти
Обмен наверно какой то будет
показати весь коментар
18.02.2026 07:38 Відповісти
Курська область!! Точно головний лот на торгах!! До ворожки і до Чумака не ходи...
показати весь коментар
18.02.2026 08:47 Відповісти
Ідіот проклятий.
показати весь коментар
18.02.2026 07:46 Відповісти
Такий самий киздабол як й зешмаркля
показати весь коментар
18.02.2026 07:51 Відповісти
Вітькоф ти кончаний ідіот про тебе книжку будуть писати Як довіритися ідіоту.
показати весь коментар
18.02.2026 07:53 Відповісти
Кожний раз після перемовин Віткофф каже про успіх - заклинило?
показати весь коментар
18.02.2026 07:58 Відповісти
Прогрес є, а результату нема! Як говорили при комунізмі, ППР -"посіделі, попізделі, разошлісь"
показати весь коментар
18.02.2026 08:18 Відповісти
КПсс - набор нємих согласних...
Ссср - старие старухє стірал рубаху
Ссср в латиноамериканських країнах читається як ЧіЧіЧіПі
показати весь коментар
18.02.2026 08:46 Відповісти
https://x.com/BarakRavid/status/2023859082093097002
показати весь коментар
18.02.2026 08:28 Відповісти
Щось нове взнали про печенігів та половців?
показати весь коментар
18.02.2026 08:35 Відповісти
Дайте-но вгадаю: мабуть вони були руцкімі)
показати весь коментар
18.02.2026 11:22 Відповісти
Хазарська пропаганда..... 😡🤬🤬😡😡
" Об'єднання обох строрін.. " коротше всесвітні лихварі хочуть великий гешефт по ресурсам і вкладення у відбудову "(держзамовлення) та ще й особисті відкати в кишеню від хюндешвайне за здані території
показати весь коментар
18.02.2026 08:44 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2026 08:46 Відповісти
"Прогрес" даже так, ну то тоді да. А ви як думали, Ого-го-го. Якщо в двох словах то тяп-ляп.
показати весь коментар
18.02.2026 08:53 Відповісти
Кому потрібен той прогрес ? Хіба тільки Путлеру та Трампу ?
показати весь коментар
18.02.2026 08:54 Відповісти
Ну, зрозуміло, що в Швейцарії втікачам, що наплювали на присягу, не потрібен мир в Україні, як же соціалка.
показати весь коментар
18.02.2026 14:20 Відповісти
Прориви у переговорах відбуваються лише тоді, коли в позиціях сторін під впливом якихось обставин щось принципово міняється. А які можуть бути прориви лише через те, що сторони в надцяте балакають про одне й те саме (це не той випадок, щоб сподіватися, що котрась із сторін, або обидві, на щось погодяться лише тому, що їм просто все набридне). Для того, щоб дійсно був прогрес, США мали б перманентно тиснути на Москву, практично щодня запроваджуючи нові санкції та підсилюючи військові позиції Києва. Звичайно, те саме можна робити і щодо України, але зважаючи на генезис цієї війни це було б руйнуванням існуючого світопорядку, у якому Штати точно не можуть бути зацікавлені.
показати весь коментар
18.02.2026 08:54 Відповісти
В чому прогрес? Тобі чебуреки мединський уже в Женеву привозить?
показати весь коментар
18.02.2026 09:16 Відповісти
Навіть не чебуреки, а як їх там... посікунчики! 🤣
Це все, чого він вартий!
показати весь коментар
18.02.2026 09:31 Відповісти
Циркова вистава для одного глядача...
показати весь коментар
18.02.2026 09:29 Відповісти
Так, так. Особливо Суми вчора добряче відчули цей "прогрес"...
показати весь коментар
18.02.2026 09:42 Відповісти
- Поруччік Ржевскій, любітє лі ви дєтєй?
- Дєтєй нє очеь, но сам процес ...
(коротка анотація будь-якого етапу переговорів).
показати весь коментар
18.02.2026 09:52 Відповісти
якісь сцані безкінечні квн-транзит гастролі

показати весь коментар
18.02.2026 12:24 Відповісти
 
 