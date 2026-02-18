Віткофф про перемовини у Женеві: Є значний прогрес
Вчорашні перемовини у Женеві між Україною, США та Росією мали успіх.
Про це спецпредставник Трампа Стів Віткофф пише у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що за вказівкою президента Трампа, Сполучені Штати модерували третю серію тристоронніх переговорів з Україною та Росією.
"Успіх президента Трампа в об'єднанні обох сторін цієї війни призвів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони домовилися надати оновлену інформацію своїм відповідним лідерам та продовжити роботу над досягненням угоди", - пише Віткофф.
Що передувало?
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.
