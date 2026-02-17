УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6855 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини переговори з РФ
21 859 101

Переговори в Женеві "зайшли в глухий кут" через озвучені позиції глави делегації РФ Мединського, - Axios

Мирні перемовини у Женеві 17 лютого

У вівторок, 17 лютого, в Женеві відбувся третій раунд мирних переговорів між Україною, Росією та США. Однак політична частина обговорень "зайшла в глухий кут".

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на два поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Переговори в політичній групі в Женеві сьогодні зайшли в глухий кут. За словами джерел, причиною цього стали позиції, висловлені новим головним переговірником Росії Володимиром Мединським", - написав він, не уточнивши, що саме сказала російська сторона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це несправедливо, що Трамп закликає Україну, а не РФ, йти на поступки заради миру, - Зеленський

Що передувало?

  • У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
  • 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.
  • 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів у Женеві. За даними української делегації, був окремий військовий й політичний блоки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представники чотирьох країн ЄС долучилися до переговорів між Україною та РФ у Женеві, - ЗМІ

Автор: 

перемовини (3783) Женева (100) Мединський Володимир (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
Несподівано...
показати весь коментар
18.02.2026 00:02 Відповісти
+23
Лішняя храмасома такі дайот о сєбє знать...
показати весь коментар
18.02.2026 00:06 Відповісти
+15
Ніяких переговорів по факту і не було, вони зразу були в глухому куті ще на початку війни, коли українські довбойоби поїхали на зустріч з кацапами!
показати весь коментар
18.02.2026 00:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
все по плану
план Водевіль для рудого, що дуже схожий на краснова
показати весь коментар
18.02.2026 20:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 