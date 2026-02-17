Переговори в Женеві "зайшли в глухий кут" через озвучені позиції глави делегації РФ Мединського, - Axios
У вівторок, 17 лютого, в Женеві відбувся третій раунд мирних переговорів між Україною, Росією та США. Однак політична частина обговорень "зайшла в глухий кут".
Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на два поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Переговори в політичній групі в Женеві сьогодні зайшли в глухий кут. За словами джерел, причиною цього стали позиції, висловлені новим головним переговірником Росії Володимиром Мединським", - написав він, не уточнивши, що саме сказала російська сторона.
Що передувало?
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів у Женеві. За даними української делегації, був окремий військовий й політичний блоки.
