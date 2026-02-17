Представники чотирьох країн ЄС долучилися до переговорів між Україною та РФ у Женеві, - ЗМІ

Італія, Франція, Німеччина та Велика Британія направили своїх представників на третій раунд переговорів України, Росії та США у Женеві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі La Repubblica з посиланням на дипломатичні джерела.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За інформацією видання, чиновники чотирьох країн координують позиції та підтримують контакт із делегаціями України і США.

Очікується, що протягом дня радники з національної безпеки європейських держав проведуть окремі консультації. Йдеться про обговорення безпекових гарантій і подальших кроків мирного процесу.

Також читайте: Іран і США узгодили "основні принципи" майбутньої угоди, - глава МЗС Аракчі

Позиція європейських лідерів

Раніше керівники країн ЄС неодноразово заявляли про необхідність участі Європи у переговорах. Вони наголошують, що без цього неможливо забезпечити стійкий мир.

Президент Франції Еммануель Макрон підкреслював: "Без участі Європи в переговорному процесі немає миру". За його словами, європейські держави мають відновити дипломатичні контакти з РФ.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа заслужила місце за столом переговорів. Він нагадав про фінансову та військову підтримку України.

Переговори у Женеві тривають на тлі складної безпекової ситуації. Сторони обговорюють можливі механізми припинення бойових дій та гарантії стабільності в регіоні.

Читайте також: Порівну українців скептично та позитивно оцінюють перебіг мирних переговорів - опитування

Все зводиться до питання територій

Раніше посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що на мирних переговорах між Україною, США та РФ все зводиться до питання територій.

Так він прокоментував слова Марко Рубіо, який сказав, що США не знають, чи росіяни серйозно налаштовані на припинення війни.

"Що ж, очікуйте продуктивних розмов у Женеві. Але, як зазначив держсекретар, знадобляться зусилля обох сторін, щоб знайти спосіб домовитися про припинення цієї війни.

Ця війна має закінчитися. Кровопролиття має зупинитися, як чітко заявив Президент Трамп. Але водночас це дуже складні та заплутані питання. Все зводиться, як сказав Стів Віткофф пару тижнів тому, до одного питання - територій. І це буде найскладнішим, найважчим моментом", - зазначив Вітакер.

Посол запевнив, що США "продовжать працювати над цим".

Також читайте: На переговорах у Женеві обговорюватимуть, зокрема, питання територій, - Пєсков

Що передувало?

Читайте також: Італія та Іспанія виступили проти окремих положень 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, - Bloomberg