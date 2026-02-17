Тристоронні перемовини у Женеві розпочалися: Обговорюватимуть безпекові та гуманітарні питання. ФОТОрепортаж
У Женеві розпочалися тристоронні переговори між Україною, США та Росією.
Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Дякуємо американській стороні за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі. Вдячні Швейцарії за організацію та надані умови для проведення зустрічей.
Маємо погоджені Президентом України рамки роботи й чіткий мандат. На порядку денному – безпекові та гуманітарні питання.
Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир", - зазначив він.
Що передувало?
-
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
-
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США. Від Росії знову поїде Мединський.
І якою мовою?
Від України з "кадрової пісочниці" Зеленського, від Кремля Мединський - "смотритель прошлого", від США теж щось такого сорту... клоунади...
Театр на гастролях - на цей раз у Женеві.
І цим ляльковим театром маніпулює т. Путін, а т. Трамп при тому конферансьє.
Він хоч страху нажене на кацапів...
Трамп закликав Україну швидше сісти за стіл переговорів
Один патріот нерухомості в США, а другий-патріот білоруського бітуму.
Яка влада, такі і представники.
Олена Стефанишин:
У лютому 1869 року Казимир Делямар - французький політик, сенатор, редактор впливового часопису «La Patrie» і близький приятель французького імператора Наполеона III - вніс до французького Сенату петицію про фальшивий зміст історії Російської імперії.
Він уперше підняв на державному рівні питання про захист руського народу, який у XIX столітті перебував у тіні Московської держави.
У своєму зверненні Делямар наголошував, що руський нарід існує і має свою історію, відмінну від історії Московщини. Він має свої традиції, свою руську мову, окрему від московської, та виразну індивідуальність, за яку бореться. Історія, на думку сенатора, не повинна забувати, що нарід, який ми нині називаємо малоросами, звався руським або русинами, і його земля звалася Руссю. А той народ, який ми нині звемо великоросами, звався московитами, а їх земля - Московією.
Живучи між Московією та Польщею, русини, до яких одних раніше відносилася назва «Руси» (Russes), були поневолені у минулому столітті московитами. Народ-завойовник сам на себе поширив ім'я переможеного народу, щоби надати собі уявних прав на володіння ним. Ця навмисна плутанина дала змогу московитам поглинути навіть саму історію русинів, немовби пізніший політичний акт здатен впливати на історію попередніх епох.
Цю ж думку ще у 1852 році підкреслював і Пантелеймон Куліш, зазначаючи, що руська - це мова Русі з центром у Києві, а не тієї Росії, яка з'явилася у XVIII столітті. На його переконання, справжнє ім'я народу було навмисно підмінене: усе те, що історично називалося «руським», було штучно змінене на «малоросійське».
Протистояння українською народу з московщиною триває! ******** гарячій фазі цієї боротьби присвячена книга "Герої України", авторкою якої є відома громадська діячка та волонтерка Дана Ярова.
Книга являє собою збірку історій людей, які у часи війни демонстрували надлюдські мужність, гуманність, милосердя та доброту.
Дуже рекомендуємо ознайомитися з цією новинкою нашого Книжкового Клубу!