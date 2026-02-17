Трехсторонние переговоры в Женеве начались: будут обсуждать вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Женеве начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Благодарим американскую сторону за вовлеченность и последовательную работу в переговорном процессе. Благодарны Швейцарии за организацию и предоставленные условия для проведения встреч.



Имеем согласованные Президентом Украины рамки работы и четкий мандат. На повестке дня – вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.



Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача – максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир", – отметил он.







Что предшествовало?

