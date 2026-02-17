РУС
Трехсторонние переговоры в Женеве начались: будут обсуждать вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Женеве начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Благодарим американскую сторону за вовлеченность и последовательную работу в переговорном процессе. Благодарны Швейцарии за организацию и предоставленные условия для проведения встреч.

Имеем согласованные Президентом Украины рамки работы и четкий мандат. На повестке дня – вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача – максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир", – отметил он.

Мирные переговоры в Женеве начались: что известно?
Читайте: Дрисколл и Гринкевич также примут участие в переговорах в Женеве, - CNN

Что предшествовало?

Читайте также: 33% украинцев считают, что для заключения мирного соглашения с РФ нужно вернуть границы 1991 года, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Топ комментарии
Женева. Черговий раунд переговорів... у тристоронньому форматі.

Від України з "кадрової пісочниці" Зеленського, від Кремля Мединський - "смотритель прошлого", від США теж щось такого сорту... клоунади...

Театр на гастролях - на цей раз у Женеві.



І цим ляльковим театром маніпулює т. Путін, а т. Трамп при тому конферансьє.
17.02.2026 15:16 Ответить
Хіба не можна замість абхазської бібізяни послати, наприклад, Кличка ?
Він хоч страху нажене на кацапів...
17.02.2026 15:17 Ответить
Краще Парасюка. Щоб кацапи і америкоси хоч трохи думали що несуть
17.02.2026 15:33 Ответить
Про що конкретно буде перемовлятися умєроварахамія?

І якою мовою?
17.02.2026 15:15 Ответить
Женева. Черговий раунд переговорів... у тристоронньому форматі.

Від України з "кадрової пісочниці" Зеленського, від Кремля Мединський - "смотритель прошлого", від США теж щось такого сорту... клоунади...

Театр на гастролях - на цей раз у Женеві.



І цим ляльковим театром маніпулює т. Путін, а т. Трамп при тому конферансьє.
17.02.2026 15:16 Ответить
в "10-ку"
17.02.2026 15:38 Ответить
Хіба не можна замість абхазської бібізяни послати, наприклад, Кличка ?
Він хоч страху нажене на кацапів...
17.02.2026 15:17 Ответить
Краще Парасюка. Щоб кацапи і америкоси хоч трохи думали що несуть
17.02.2026 15:33 Ответить
Парасюк би навів порядок одразу...
17.02.2026 15:39 Ответить
Ага. Хоча б відчують що таке невідкладне покарання. А потім нехай на нього накладуть санкції на його рахунки в американських банках, заборонять йому в'їзд в сша і накладуть санкції на його тіньовий флот.
17.02.2026 15:49 Ответить
У Віталіка удар дуже сильний - страхом там не обмежиться... Можливий і нокаут!
17.02.2026 16:01 Ответить


Трамп закликав Україну швидше сісти за стіл переговорів
17.02.2026 15:17 Ответить
Зібралися людоїди з педофілами і під посередництвом работорговців і брехунів вирішили обговорити гуманітарні питання і безпеку. Від кого безпеку ви хочете обговорити? Від самих себе? Тобто вирішують як педофіла поставити завідуючим дитсадка а брехуна бухалтером. Залишилося тільки щось вирішити з дітьмі і їх батьками які на це не погоджуються.
17.02.2026 15:29 Ответить
Знову на першому плані чебурек та сухумська бібізяна, домовлянти, блд...
17.02.2026 15:49 Ответить
 
 