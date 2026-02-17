Трехсторонние переговоры в Женеве начались: будут обсуждать вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Женеве начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией.
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Благодарим американскую сторону за вовлеченность и последовательную работу в переговорном процессе. Благодарны Швейцарии за организацию и предоставленные условия для проведения встреч.
Имеем согласованные Президентом Украины рамки работы и четкий мандат. На повестке дня – вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.
Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача – максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир", – отметил он.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США. От России снова поедет Мединский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І якою мовою?
Від України з "кадрової пісочниці" Зеленського, від Кремля Мединський - "смотритель прошлого", від США теж щось такого сорту... клоунади...
Театр на гастролях - на цей раз у Женеві.
І цим ляльковим театром маніпулює т. Путін, а т. Трамп при тому конферансьє.
Він хоч страху нажене на кацапів...
Трамп закликав Україну швидше сісти за стіл переговорів