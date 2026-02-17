Італія та Іспанія виступили проти окремих положень 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, - Bloomberg

Окрім Угорщини, Греції та Мальти, проти окремих положень 20-го пакета санкцій ЄС щодо Росії виступили також Італія та Іспанія.

Про це повідомляє агенція Bloomberg, пише Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел, пропозиція Єврокомісії включити до санкційного списку іноземні порти та банки, які Росія використовує для незаконного продажу нафти, зіткнулася з опором кількох держав-членів.

Порт у Грузії та газ з Азербайджану

Італія та Угорщина висловили особливу стурбованість щодо можливого внесення до списку порту Кулеві в Грузії. За словами співрозмовників, Рим занепокоєний тим, що через цей порт також постачається газ з Азербайджану, який став одним із ключових джерел енергії для Європи після скорочення імпорту з РФ.

Санкції проти банку на Кубі

Окремо Італія та Іспанія виступають проти санкцій щодо банку на Кубі. За даними джерел, це єдина фінансова установа на острові, яка працює з іноземною валютою та обслуговує дипломатів і громадян ЄС, яким може знадобитися консульська чи фінансова допомога.

Водночас інші запропоновані обмеження проти іноземних банків не викликали заперечень. Уряди Італії та Іспанії публічно від коментарів відмовилися.

Позиція Греції та Мальти

Скепсис посилюється на тлі застережень Греції та Мальти щодо пропозиції замінити чинне обмеження цін на російську нафту забороною на морські послуги - зокрема страхування та транспортування.

Також окремі країни висловили занепокоєння щодо санкцій проти порту в Індонезії. Представник Мальти зазначив, що держава бере участь у технічних переговорах для досягнення узгодженого рішення.

За словами посадовців, позиція чотирьох держав може послабити 20-й пакет санкцій, який Єврокомісія планує ухвалити до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.