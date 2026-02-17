Росія погрожує ЄС через обмеження морського судноплавства
Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив про "фатальні наслідки" для Європейського Союзу у відповідь на плани обмежити рух російських кораблів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Він самовпевнено нагадав про "немалий досвід" російського флоту в захисті свободи судноплавства.
Зокрема Рябков натякнув, що будь-які кроки з обмеження свободи пересування російських військових та торговельних суден стануть "червоною лінією", за якою почнеться некерований конфлікт.
За словами Рябкова, "експерименти" над російською присутністю у світовому океані можуть "погано закінчитися безпосередньо для самих експериментаторів".
Що передувало?
Європейський Союз запропонував розширити санкції проти Росії, включивши до них порти в Грузії та Індонезії за операції з російською нафтою. Це буде перший випадок, коли блок запровадить санкції проти портів в третіх країнах.
