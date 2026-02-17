РУС
Новости Теневой флот России Санкции ЕС против России
2 935 15

Россия угрожает ЕС из-за ограничения морского судоходства

Рябков намекнул на опасность для ЕС из-за ограничения движения российского флота

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о "фатальных последствиях" для Европейского Союза в ответ на планы ограничить движение российских кораблей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Он самоуверенно напомнил о "немалом опыте" российского флота в защите свободы судоходства. 

В частности, Рябков намекнул, что любые шаги по ограничению свободы передвижения российских военных и торговых судов станут "красной чертой", за которой начнется неуправляемый конфликт.

По словам Рябкова, "эксперименты" над российским присутствием в мировом океане могут "плохо закончиться непосредственно для самих экспериментаторов".

Что предшествовало?

Европейский Союз предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии за операции с российской нефтью. Это будет первый случай, когда блок введет санкции против портов в третьих странах.

россия (17054) Евросоюз (2803)
Топ комментарии
+4
Європу за три дні .....на крейсері моцква
17.02.2026 08:09 Ответить
+3
за червоними лініями кацапи намалують коричневі
17.02.2026 08:09 Ответить
+1
цей дупоголовий постійно комусь погрожує, вон індія судна ловить - що робитиме?
17.02.2026 08:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Тільки ЄС рипнеться - будем його шатати - рябков
17.02.2026 08:09 Ответить
Європу за три дні .....на крейсері моцква
17.02.2026 08:09 Ответить
за червоними лініями кацапи намалують коричневі
17.02.2026 08:09 Ответить
- Можем павтаріть! Цусіму!
17.02.2026 09:16 Ответить
цей дупоголовий постійно комусь погрожує, вон індія судна ловить - що робитиме?
17.02.2026 08:10 Ответить
Томагавки для України обійшлися б на порядок дешевше.
17.02.2026 08:12 Ответить
Нехай тільки попробують порухати крейсер "Москва" і буде їм чрврна лінія. ))
17.02.2026 08:13 Ответить
Да? Наприклад?...
17.02.2026 08:19 Ответить
Ти диви...
У тіфозного "ядерного" їжачка відросла нова гола срака?
17.02.2026 08:23 Ответить
Закрити вихід з Балтійського моря. От і всі червоні лінії.
17.02.2026 08:25 Ответить
Понти, понти і ще раз понти. Кацапня вже показала свій досвід як тікати конвою від танкерів, які затримували американці
17.02.2026 08:28 Ответить
Кузя підтвердить.
17.02.2026 08:28 Ответить
А може і не треба ідіотам казати, що фільм Пірати Карибського моря не документалка, хай вірять, що крейсер моцква їм допоможе
17.02.2026 09:00 Ответить
Досить рф пригрозити Європі і все вирішується само собою
17.02.2026 09:02 Ответить
Україна має немалий досвід з обмеження расійськаго судноплавства.
17.02.2026 09:12 Ответить
 
 