Россия угрожает ЕС из-за ограничения морского судоходства

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о "фатальных последствиях" для Европейского Союза в ответ на планы ограничить движение российских кораблей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Он самоуверенно напомнил о "немалом опыте" российского флота в защите свободы судоходства.

В частности, Рябков намекнул, что любые шаги по ограничению свободы передвижения российских военных и торговых судов станут "красной чертой", за которой начнется неуправляемый конфликт.

По словам Рябкова, "эксперименты" над российским присутствием в мировом океане могут "плохо закончиться непосредственно для самих экспериментаторов".

Что предшествовало?

Европейский Союз предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии за операции с российской нефтью. Это будет первый случай, когда блок введет санкции против портов в третьих странах.

