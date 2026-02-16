По меньшей мере 175 танкеров "теневого флота" РФ перевозят нефть по Балтийскому морю под фальшивыми флагами, - расследование

По меньшей мере 175 незастрахованных судов российского "теневого флота" курсируют под фальшивыми флагами по Балтийскому морю и Финскому заливу.

Об этом говорится в расследовании финского вещателя Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

Суда ходят под фальшивыми флагами

Журналистское расследование выявило не менее 175 таких судов. Большинство из них курсировали по Балтийскому морю и Финскому заливу.

Суда под фальшивым флагом перевезли российской нефти на миллиарды евро. С помощью нефтяных танкеров "теневого флота" Россия обходит санкции и финансирует военные действия против Украины.

Командующий береговой охраной Финского залива Мико Симола подчеркнул, что количество случаев неопределенности в отношении флага государства особенно возросло в течение 2025 года. По его словам, конкретные примеры таких нарушений уже зафиксированы в Балтийском море и Финском заливе.

Отмечается, что в международных водах контроль за судном возлагается на государство, под флагом которого оно зарегистрировано. Однако из-за поддельных регистрационных данных ряд танкеров фактически действует вне юрисдикции любой страны.

Владельцы скрываются за оффшорными компаниями

Финские власти особенно обеспокоены экологическими рисками аварий, вызванных теневыми судами. В случае аварии трудно привлечь виновных к ответственности.

Ситуацию также осложняет то, что настоящие владельцы теневых судов часто скрыты за оффшорными компаниями.

Отдел MOT в течение более года отслеживал деятельность российского "теневого флота" и собрал данные примерно о 1400 судах, которые перевозили российскую нефть.

Для российской нефти установлена предельная цена в рамках санкционной политики Запада. Чтобы обойти санкции, нефть перегружают с судна на судно в открытом море – это затрудняет установление ее происхождения и позволяет продавать ее по рыночным ценам.

