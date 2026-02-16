По меньшей мере 175 танкеров "теневого флота" РФ перевозят нефть по Балтийскому морю под фальшивыми флагами, - расследование
По меньшей мере 175 незастрахованных судов российского "теневого флота" курсируют под фальшивыми флагами по Балтийскому морю и Финскому заливу.
Об этом говорится в расследовании финского вещателя Yle, сообщает Цензор.НЕТ.
Суда ходят под фальшивыми флагами
Журналистское расследование выявило не менее 175 таких судов. Большинство из них курсировали по Балтийскому морю и Финскому заливу.
Суда под фальшивым флагом перевезли российской нефти на миллиарды евро. С помощью нефтяных танкеров "теневого флота" Россия обходит санкции и финансирует военные действия против Украины.
Командующий береговой охраной Финского залива Мико Симола подчеркнул, что количество случаев неопределенности в отношении флага государства особенно возросло в течение 2025 года. По его словам, конкретные примеры таких нарушений уже зафиксированы в Балтийском море и Финском заливе.
Отмечается, что в международных водах контроль за судном возлагается на государство, под флагом которого оно зарегистрировано. Однако из-за поддельных регистрационных данных ряд танкеров фактически действует вне юрисдикции любой страны.
Владельцы скрываются за оффшорными компаниями
Финские власти особенно обеспокоены экологическими рисками аварий, вызванных теневыми судами. В случае аварии трудно привлечь виновных к ответственности.
Ситуацию также осложняет то, что настоящие владельцы теневых судов часто скрыты за оффшорными компаниями.
Отдел MOT в течение более года отслеживал деятельность российского "теневого флота" и собрал данные примерно о 1400 судах, которые перевозили российскую нефть.
Для российской нефти установлена предельная цена в рамках санкционной политики Запада. Чтобы обойти санкции, нефть перегружают с судна на судно в открытом море – это затрудняет установление ее происхождения и позволяет продавать ее по рыночным ценам.
Відправте до Балтики добрих дронів та затопить ці танкери і не скиглить. Якесь зелене непорозуміння при владі. Покуй на екологію Балтії.
А чому ж міжнародне право дозволяє цей цирк?
А тому, що сьогоднішня система безпеки - це паперова фортеця, побудована для епохи миру, яка виявилася безпорадною перед гібридною війною.
-Релікти минулого: Данія не блокує Данські протоки, посилаючись на Копенгагенський трактат 1857 року. Цей документ позаминулого століття гарантує вільний прохід усім цивільним суднам, і Копенгаген боїться, що його порушення стане для Кремля casus belli.
-Юридична імпотенція: Згідно з Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS), ,,право мирного проходу'' слугує щитом навіть для піратських банок із нафтою. Щоб зупинити судно, треба довести його статус ,,бездержавного'' (stateless) - це довга бюрократична процедура, якої західні чиновники виявляється бояться більше, ніж катастрофи.....
-Економічне боягузтво: Блокування російської нафти може спровокувати стрибок цін на енергоносії. Для багатьох політиків у Брюсселі чи Осло це страшніше за дим над українськими містами......
Але це повний абсурд: якби у 1940-х антигітлерівська коаліція так само дбала про ,,права власності Круппа'' та перевіряла страхові сертифікати замість реальної блокади, ми б сьогодні розмовляли німецькою.......Захід продовжує грати у гру ,,аби б не було гірше'', поки міжнародне право стає зручною ширмою для спонсорів тероризму. Щоб зупинити цей плювок у систему безпеки, потрібна політична воля визнати рф глобальною загрозою. Але поки ця воля ,,на канікулах'', цивілізований світ просто спостерігає за парадом піратської романтики XXI століття.... Час для реформ ,,під вимоги війни'' вже не просто настав - і він критично минає.....
Що треба зробити негайно?
1. Визнати «тіньовий флот» піратським: судна з сумнівними прапорами мають автоматично отримувати статус stateless і затримуватися і конфісковуватися.
2. Застосувати екологічну силу: використовувати жорсткі еко-норми для примусової зупинки кожного іржавого танкера..
Зараз 14 європейських країн лише подають ,,сигнали''. Але поки вони пишуть листи, 175 танкерів щодня везуть гроші на ракети. І це тільки з Балтики , і це не тільки вони !!!!!
ТРеба вже зрозуміти одну головну річ : Закони, написані для мирного часу, не працюють під час війни.!!! Якщо право не захищає життя, воно стає інструментом ката. Поки морське право не буде адаптовано до реалій агресії, Балтійське море залишатиметься прохідним двором для спонсорів війни.....