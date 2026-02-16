Щонайменше 175 танкерів "тіньового флоту" РФ перевозять нафту Балтійським морем під фальшивими прапорами, - розслідування
Про це йдеться у розслідуванні фінського мовника Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.
Судна ходять під фальшивими прапорами
Журналістське розслідування виявило щонайменше 175 таких суден. Більшість з них курсували Балтійським морем та Фінською затокою.
Судна під фальшивим прапором перевезли російської нафти на мільярди євро. За допомогою нафтових танкерів "тіньового флоту" Росія обходить санкції та фінансує військові дії проти України.
Командувач берегової охорони Фінської затоки Міко Сімола наголосив, що кількість випадків невизначеності щодо прапора держави особливо зросла протягом 2025 року. За його словами, конкретні приклади таких порушень уже зафіксовані в Балтійському морі та Фінській затоці.
Зазначається, що у міжнародних водах контроль за судном покладається на державу, під прапором якої воно зареєстроване. Однак через підроблені реєстраційні дані низка танкерів фактично діє поза юрисдикцією будь-якої країни.
Власники ховаються за офшорними компаніями
Фінська влада особливо стурбована екологічними ризиками аварій, спричиненими тіньовими суднами. У разі аварії важко притягнути винуватців до відповідальності.
Ситуацію також ускладнює те, що справжні власники тіньових суден часто приховані за офшорними компаніями.
Відділ MOT упродовж більше року відстежував діяльність російського "тіньового флоту" та зібрав дані приблизно про 1400 суден, які перевозили російську нафту.
Для російської нафти встановлено граничну ціну в межах санкційної політики Заходу. Щоб обійти санкції, нафту перевантажують із судна на судно у відкритому морі – це ускладнює встановлення її походження та дозволяє продавати її за ринковими цінами.
Відправте до Балтики добрих дронів та затопить ці танкери і не скиглить. Якесь зелене непорозуміння при владі. Покуй на екологію Балтії.
А чому ж міжнародне право дозволяє цей цирк?
А тому, що сьогоднішня система безпеки - це паперова фортеця, побудована для епохи миру, яка виявилася безпорадною перед гібридною війною.
-Релікти минулого: Данія не блокує Данські протоки, посилаючись на Копенгагенський трактат 1857 року. Цей документ позаминулого століття гарантує вільний прохід усім цивільним суднам, і Копенгаген боїться, що його порушення стане для Кремля casus belli.
-Юридична імпотенція: Згідно з Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS), ,,право мирного проходу'' слугує щитом навіть для піратських банок із нафтою. Щоб зупинити судно, треба довести його статус ,,бездержавного'' (stateless) - це довга бюрократична процедура, якої західні чиновники виявляється бояться більше, ніж катастрофи.....
-Економічне боягузтво: Блокування російської нафти може спровокувати стрибок цін на енергоносії. Для багатьох політиків у Брюсселі чи Осло це страшніше за дим над українськими містами......
Але це повний абсурд: якби у 1940-х антигітлерівська коаліція так само дбала про ,,права власності Круппа'' та перевіряла страхові сертифікати замість реальної блокади, ми б сьогодні розмовляли німецькою.......Захід продовжує грати у гру ,,аби б не було гірше'', поки міжнародне право стає зручною ширмою для спонсорів тероризму. Щоб зупинити цей плювок у систему безпеки, потрібна політична воля визнати рф глобальною загрозою. Але поки ця воля ,,на канікулах'', цивілізований світ просто спостерігає за парадом піратської романтики XXI століття.... Час для реформ ,,під вимоги війни'' вже не просто настав - і він критично минає.....
Що треба зробити негайно?
1. Визнати «тіньовий флот» піратським: судна з сумнівними прапорами мають автоматично отримувати статус stateless і затримуватися і конфісковуватися.
2. Застосувати екологічну силу: використовувати жорсткі еко-норми для примусової зупинки кожного іржавого танкера..
Зараз 14 європейських країн лише подають ,,сигнали''. Але поки вони пишуть листи, 175 танкерів щодня везуть гроші на ракети. І це тільки з Балтики , і це не тільки вони !!!!!
ТРеба вже зрозуміти одну головну річ : Закони, написані для мирного часу, не працюють під час війни.!!! Якщо право не захищає життя, воно стає інструментом ката. Поки морське право не буде адаптовано до реалій агресії, Балтійське море залишатиметься прохідним двором для спонсорів війни.....