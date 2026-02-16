Щонайменше 175 танкерів "тіньового флоту" РФ перевозять нафту Балтійським морем під фальшивими прапорами, - розслідування

Щонайменше 175 незастрахованих суден російського "тіньового флоту" курсують під фальшивими прапорами Балтійським морем та Фінською затокою.

Про це йдеться у розслідуванні фінського мовника Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

Судна під фальшивим прапором перевезли російської нафти на мільярди євро. За допомогою нафтових танкерів "тіньового флоту" Росія обходить санкції та фінансує військові дії проти України.

Командувач берегової охорони Фінської затоки Міко Сімола наголосив, що кількість випадків невизначеності щодо прапора держави особливо зросла протягом 2025 року. За його словами, конкретні приклади таких порушень уже зафіксовані в Балтійському морі та Фінській затоці.

Зазначається, що у міжнародних водах контроль за судном покладається на державу, під прапором якої воно зареєстроване. Однак через підроблені реєстраційні дані низка танкерів фактично діє поза юрисдикцією будь-якої країни.

Власники ховаються за офшорними компаніями

Фінська влада особливо стурбована екологічними ризиками аварій, спричиненими тіньовими суднами. У разі аварії важко притягнути винуватців до відповідальності.

Ситуацію також ускладнює те, що справжні власники тіньових суден часто приховані за офшорними компаніями.

Відділ MOT упродовж більше року відстежував діяльність російського "тіньового флоту" та зібрав дані приблизно про 1400 суден, які перевозили російську нафту.

Для російської нафти встановлено граничну ціну в межах санкційної політики Заходу. Щоб обійти санкції, нафту перевантажують із судна на судно у відкритому морі – це ускладнює встановлення її походження та дозволяє продавати її за ринковими цінами.

