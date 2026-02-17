Узгодження 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ може затриматися через позицію Угорщини, - Politico

Європейський Союз наближається до завершення роботи над 20-м пакетом санкцій проти Росії. Остаточну угоду можуть досягти після двох засідань послів країн-членів у форматі Coreper II, однак позиція Угорщини здатна затримати процес.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас наполягає на затвердженні пакету до 24 лютого - четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через стислі терміни посли ЄС можуть знову зібратися для переговорів найближчими днями.

Каллас також координує дії з Великою Британією, щоб посилити ефект обмежень. Йдеться, зокрема, про санкції проти російського "тіньового флоту" та заборону на морські послуги для танкерів, які перевозять російську нафту й газ.

У понеділок посли заслухали представника ЄС із питань санкцій Девіда О’Саллівана, який працює з третіми країнами для перекриття схем обходу обмежень. Найближчим часом він планує візит до Киргизстану.

Водночас, за даними двох дипломатів, Угорщина наполягає на виключенні зі санкційного списку окремих високопосадовців російських спортивних організацій. Це може ускладнити та затягнути погодження пакета.

