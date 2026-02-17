Узгодження 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ може затриматися через позицію Угорщини, - Politico

Європейський Союз наближається до завершення роботи над 20-м пакетом санкцій проти Росії. Остаточну угоду можуть досягти після двох засідань послів країн-членів у форматі Coreper II, однак позиція Угорщини здатна затримати процес.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас наполягає на затвердженні пакету до 24 лютого - четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через стислі терміни посли ЄС можуть знову зібратися для переговорів найближчими днями.

Каллас також координує дії з Великою Британією, щоб посилити ефект обмежень. Йдеться, зокрема, про санкції проти російського "тіньового флоту" та заборону на морські послуги для танкерів, які перевозять російську нафту й газ.

У понеділок посли заслухали представника ЄС із питань санкцій Девіда О’Саллівана, який працює з третіми країнами для перекриття схем обходу обмежень. Найближчим часом він планує візит до Киргизстану.

Водночас, за даними двох дипломатів, Угорщина наполягає на виключенні зі санкційного списку окремих високопосадовців російських спортивних організацій. Це може ускладнити та затягнути погодження пакета.

  • Європейський Союз запропонував розширити санкції проти Росії, включивши до них порти в Грузії та Індонезії за операції з російською нафтою. Це буде перший випадок, коли блок запровадить санкції проти портів в третіх країнах.

Угорщина кожному пакету заважає, то може пора вже якось вирішити це питання? Остаточно.
17.02.2026 10:31 Відповісти
Угорщина наполягає на виключенні зі санкційного списку окремих високопосадовців російських спортивних організацій... от цікаво навіть почути аргументацію... це ж не нафта чи газ... бо завтра колір паперу, на якому друкуватимуть текст санкцій, заважатиме...
17.02.2026 10:37 Відповісти
Проблема не в Угорщині а в статути самого ЄС де записано шо ВСІ рішення приймаются не простой більшостю або третиною голосів а одностайно. Вони самі, толерантно та рожево, наваяли цю купу а зараз її споживають. Не всім там це до смаку але ж толерантно споживають з іншими.
17.02.2026 10:55 Відповісти
Не переживай... Нафтопровід "Дрючба" "наказав довго жить", і, я так думаю, уже не "оживе" ... А хорвати, яких Орбан попросив дозволу на перекачку нафти з узбережжя Адріатики, в Угорщину, сказали: "Ми не проти... Але нафта повинна буть "не російською"...
17.02.2026 10:56 Відповісти
ХОЛУЙ РУБІО ДАВ ВКАЗІВКУ
17.02.2026 10:33 Відповісти
І чомусь вже не дивно, що найбільший під@рас-під×уйловик у ЄС - автоматично дружбан Трампа.
17.02.2026 10:34 Відповісти
17.02.2026 10:37 Відповісти
Угорщина допомагає ЄС стати краще. На її прикладі, ЄС або зрозуміє, як вирішувати складні питання, коли є ось такі керівники держав, які діють проти інтересів усіх інших держав ЄС, як пузатий ЖОрбан, або ЄС стане значно складніше існувати в майбутньому, з ризикоми наступних брексітів і ризиком розпаду. Практика показала, що у світлі, або точніше в темряві, викликів майбутнього, у Європи, якщо ЄС буде існувати - є майбутнє, якщо ЄС розпадеться, то окремі країні опиняться під великим тиском росії, китаю і навіть США, без можливості ефективно цьому тиску протистояти і великими екзистенційними проблемами.
17.02.2026 10:39 Відповісти
хто б сумнівався.
17.02.2026 10:50 Відповісти
Цікаво, коли вже ото ЄС поставить вялікаю МУДЬЯрію в п'яту позицію? Чи так і будуть толерантно шмаркли жувати?
17.02.2026 10:52 Відповісти
чекають виборів....
17.02.2026 10:53 Відповісти
Я теж саме такой думки.
17.02.2026 10:56 Відповісти
УЖЕ починають "ставить"... Почитай вище, мій допис...
17.02.2026 10:58 Відповісти
Я майже впевнений що така позиція Угорщини буде і після зміни влади там. Бо вони для себе вибрали шлях "і від вас і від вас" і бачать себе таким хабом між сходом і заходом.

А по факту є агентами сходу на заході
17.02.2026 10:55 Відповісти
Давай,президенте,закинь ще один жарт в стилі 95 кварталу
17.02.2026 10:11 Відповісти
 
 