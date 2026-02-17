РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9710 посетителей онлайн
Новости Санкции ЕС против России
779 16

Согласование 20-го пакета санкций ЕС против РФ может задержаться из-за позиции Венгрии, - Politico

евросоюз, венгрия

Европейский Союз приближается к завершению работы над 20-м пакетом санкций против России. Окончательное соглашение может быть достигнуто после двух заседаний послов стран-членов в формате Coreper II, однако позиция Венгрии может задержать процесс.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас настаивает на утверждении пакета до 24 февраля - четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Из-за сжатых сроков послы ЕС могут снова собраться для переговоров в ближайшие дни.

Каллас также координирует действия с Великобританией, чтобы усилить эффект ограничений. Речь идет, в частности, о санкциях против российского "теневого флота" и запрете на морские услуги для танкеров, перевозящих российскую нефть и газ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия угрожает ЕС из-за ограничений морского судоходства

В понедельник послы заслушали представителя ЕС по вопросам санкций Дэвида О'Салливана, который работает с третьими странами для перекрытия схем обхода ограничений. В ближайшее время он планирует визит в Кыргызстан.

В то же время, по данным двух дипломатов, Венгрия настаивает на исключении из санкционного списка отдельных высокопоставленных чиновников российских спортивных организаций. Это может осложнить и затянуть согласование пакета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ввела санкции против десяти российских спортсменов, - указ Зеленского

  • Европейский Союз предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии за операции с российской нефтью. Это будет первый случай, когда блок введет санкции против портов в третьих странах.

Автор: 

Венгрия (757) россия (22120) санкции (1913) Евросоюз (2803)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Угорщина кожному пакету заважає, то може пора вже якось вирішити це питання? Остаточно.
показать весь комментарий
17.02.2026 10:31 Ответить
+2
Угорщина наполягає на виключенні зі санкційного списку окремих високопосадовців російських спортивних організацій... от цікаво навіть почути аргументацію... це ж не нафта чи газ... бо завтра колір паперу, на якому друкуватимуть текст санкцій, заважатиме...
показать весь комментарий
17.02.2026 10:37 Ответить
+2
Проблема не в Угорщині а в статути самого ЄС де записано шо ВСІ рішення приймаются не простой більшостю або третиною голосів а одностайно. Вони самі, толерантно та рожево, наваяли цю купу а зараз її споживають. Не всім там це до смаку але ж толерантно споживають з іншими.
показать весь комментарий
17.02.2026 10:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угорщина кожному пакету заважає, то може пора вже якось вирішити це питання? Остаточно.
показать весь комментарий
17.02.2026 10:31 Ответить
Не переживай... Нафтопровід "Дрючба" "наказав довго жить", і, я так думаю, уже не "оживе" ... А хорвати, яких Орбан попросив дозволу на перекачку нафти з узбережжя Адріатики, в Угорщину, сказали: "Ми не проти... Але нафта повинна буть "не російською"...
показать весь комментарий
17.02.2026 10:56 Ответить
ХОЛУЙ РУБІО ДАВ ВКАЗІВКУ
показать весь комментарий
17.02.2026 10:33 Ответить
І чомусь вже не дивно, що найбільший під@рас-під×уйловик у ЄС - автоматично дружбан Трампа.
показать весь комментарий
17.02.2026 10:34 Ответить
Угорщина наполягає на виключенні зі санкційного списку окремих високопосадовців російських спортивних організацій... от цікаво навіть почути аргументацію... це ж не нафта чи газ... бо завтра колір паперу, на якому друкуватимуть текст санкцій, заважатиме...
показать весь комментарий
17.02.2026 10:37 Ответить
Угорщина допомагає ЄС стати краще. На її прикладі, ЄС або зрозуміє, як вирішувати складні питання, коли є ось такі керівники держав, які діють проти інтересів усіх інших держав ЄС, як пузатий ЖОрбан, або ЄС стане значно складніше існувати в майбутньому, з ризикоми наступних брексітів і ризиком розпаду. Практика показала, що у світлі, або точніше в темряві, викликів майбутнього, у Європи, якщо ЄС буде існувати - є майбутнє, якщо ЄС розпадеться, то окремі країні опиняться під великим тиском росії, китаю і навіть США, без можливості ефективно цьому тиску протистояти і великими екзистенційними проблемами.
показать весь комментарий
17.02.2026 10:39 Ответить
Проблема не в Угорщині а в статути самого ЄС де записано шо ВСІ рішення приймаются не простой більшостю або третиною голосів а одностайно. Вони самі, толерантно та рожево, наваяли цю купу а зараз її споживають. Не всім там це до смаку але ж толерантно споживають з іншими.
показать весь комментарий
17.02.2026 10:55 Ответить
хто б сумнівався.
показать весь комментарий
17.02.2026 10:50 Ответить
Цікаво, коли вже ото ЄС поставить вялікаю МУДЬЯрію в п'яту позицію? Чи так і будуть толерантно шмаркли жувати?
показать весь комментарий
17.02.2026 10:52 Ответить
чекають виборів....
показать весь комментарий
17.02.2026 10:53 Ответить
Я теж саме такой думки.
показать весь комментарий
17.02.2026 10:56 Ответить
УЖЕ починають "ставить"... Почитай вище, мій допис...
показать весь комментарий
17.02.2026 10:58 Ответить
Я майже впевнений що така позиція Угорщини буде і після зміни влади там. Бо вони для себе вибрали шлях "і від вас і від вас" і бачать себе таким хабом між сходом і заходом.

А по факту є агентами сходу на заході
показать весь комментарий
17.02.2026 10:55 Ответить
Давай,президенте,закинь ще один жарт в стилі 95 кварталу
показать весь комментарий
17.02.2026 11:24 Ответить
 
 