Согласование 20-го пакета санкций ЕС против РФ может задержаться из-за позиции Венгрии, - Politico
Европейский Союз приближается к завершению работы над 20-м пакетом санкций против России. Окончательное соглашение может быть достигнуто после двух заседаний послов стран-членов в формате Coreper II, однако позиция Венгрии может задержать процесс.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас настаивает на утверждении пакета до 24 февраля - четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Из-за сжатых сроков послы ЕС могут снова собраться для переговоров в ближайшие дни.
Каллас также координирует действия с Великобританией, чтобы усилить эффект ограничений. Речь идет, в частности, о санкциях против российского "теневого флота" и запрете на морские услуги для танкеров, перевозящих российскую нефть и газ.
В понедельник послы заслушали представителя ЕС по вопросам санкций Дэвида О'Салливана, который работает с третьими странами для перекрытия схем обхода ограничений. В ближайшее время он планирует визит в Кыргызстан.
В то же время, по данным двух дипломатов, Венгрия настаивает на исключении из санкционного списка отдельных высокопоставленных чиновников российских спортивных организаций. Это может осложнить и затянуть согласование пакета.
- Европейский Союз предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии за операции с российской нефтью. Это будет первый случай, когда блок введет санкции против портов в третьих странах.
