Новости Санкции против российских спортсменов
1 133 16

Украина ввела санкции против десяти российских спортсменов, - указ Зеленского

Зеленский ввел санкции против 10 атлетов РФ

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против десяти российских спортсменов, поддерживающих агрессию РФ. Они причастны к похищению украинских детей и незаконно посещают временно оккупированные территории Украины.

Соответствующий указ №123/2026 от 16 февраля опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Кто попал под санкции 

"Среди подсанкционных лиц — те, кто посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей и временно оккупированный полуостров Крым, публично оправдывает российскую агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий, собирает средства для российских оккупантов и проводит мероприятия для украинских детей, незаконно похищенных Россией", — сообщает пресс-служба президента. 

Согласно указу президента, введены санкции против президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадия Дворковича. Также санкции введены против:

  • Евгения Байдусова,
  • Имама Ганишова,
  • Светланы Дашанимаевой,
  • Яны Егорян,
  • Владислава Ларина,
  • Ангелины Мельниковой,
  • Мадины Таймазовой,
  • Максима Храмцова,
  • Федора Чудинова.

Этот санкционный пакет был сформирован на основе петиции, подготовленной украинским скелетонистом, членом национальной олимпийской сборной команды Украины Владиславом Гераскевичем.

Читайте также: Украина готовит санкции против российских лиц, которые ставят спорт на службу войне, - Зеленский

Что предшествовало

Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал введение санкций против россиян, которые "работают на войну и ставят спорт на службу войне".

История с дисквалификацией Гераскевича на Играх-2026

  • Ранее сообщалось, что Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".
  • Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.
  • Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

Читайте также: Гераскевич инициирует сбор средств для семей погибших спортсменов

Автор: 

Топ комментарии
+12
Принаймі це Потужно.
І наче б те не скажуть Лідору, мовляв нічого не робить ))
16.02.2026 20:01 Ответить
16.02.2026 20:01 Ответить
+11
16.02.2026 20:04 Ответить
16.02.2026 20:04 Ответить
+6
А ввести санкції проти сєпара Бубки і заарештувати його майно - слабо?
16.02.2026 20:05 Ответить
16.02.2026 20:05 Ответить
16.02.2026 21:26 Ответить
Типу - "Я твой спорт в Сартір шатал!"
16.02.2026 21:26 Ответить
16.02.2026 21:26 Ответить
16.02.2026 20:04 Ответить
16.02.2026 20:04 Ответить
16.02.2026 20:05 Ответить
.... Не дотягується до клавіш піаніно уже!
16.02.2026 20:11 Ответить
16.02.2026 20:11 Ответить
А що, санкції вже вводять уже на підставі петицій?
16.02.2026 20:20 Ответить
16.02.2026 20:20 Ответить
баканов, єрмак, бойко, чєбурєк, генпрокурор з замами-чи тобі, зєлупа, повилазило?
16.02.2026 20:22 Ответить
16.02.2026 20:22 Ответить
Потужно, нарешті вони не зможуть виступати в Україні!!!😵‍💫🙄😏
16.02.2026 20:28 Ответить
16.02.2026 20:28 Ответить
Вот теперь заживём!😆🤣😂
16.02.2026 20:29 Ответить
16.02.2026 20:29 Ответить
Україна запровадила санкції проти десяти російських спортсменів і Порошенка.
16.02.2026 20:35 Ответить
16.02.2026 20:35 Ответить
Роісся теж запровадила санкції проти Порошенка. Співпадіння? Не думаю.
Але ж то не Україна була, то мале, бздикливе, зелене чмо зі своєю шоблою.
16.02.2026 21:16 Ответить
16.02.2026 21:16 Ответить
А чому санкції на 10р ?Через 10р що має змінитися?
16.02.2026 20:36 Ответить
16.02.2026 20:36 Ответить
Тоді їм вже можна буде приїзджати на міжнародні змагання в Україну. Якщо вони, на той час, ще будуть спортсменами.
16.02.2026 21:13 Ответить
16.02.2026 21:13 Ответить
Зегевара наносит ответный удар (блекаут в москве будет позже).
16.02.2026 21:00 Ответить
16.02.2026 21:00 Ответить
Все, пздц кацапському спорту, потужний "блекаут", "хенде хох" - моськва здається.
16.02.2026 21:09 Ответить
16.02.2026 21:09 Ответить
 
 