Украина ввела санкции против десяти российских спортсменов, - указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против десяти российских спортсменов, поддерживающих агрессию РФ. Они причастны к похищению украинских детей и незаконно посещают временно оккупированные территории Украины.

Соответствующий указ №123/2026 от 16 февраля опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Кто попал под санкции

"Среди подсанкционных лиц — те, кто посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей и временно оккупированный полуостров Крым, публично оправдывает российскую агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий, собирает средства для российских оккупантов и проводит мероприятия для украинских детей, незаконно похищенных Россией", — сообщает пресс-служба президента.

Согласно указу президента, введены санкции против президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадия Дворковича. Также санкции введены против:

Евгения Байдусова,

Имама Ганишова,

Светланы Дашанимаевой,

Яны Егорян,

Владислава Ларина,

Ангелины Мельниковой,

Мадины Таймазовой,

Максима Храмцова,

Федора Чудинова.

Этот санкционный пакет был сформирован на основе петиции, подготовленной украинским скелетонистом, членом национальной олимпийской сборной команды Украины Владиславом Гераскевичем.

Что предшествовало

Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал введение санкций против россиян, которые "работают на войну и ставят спорт на службу войне".

История с дисквалификацией Гераскевича на Играх-2026

Ранее сообщалось, что Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".

Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.

Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

