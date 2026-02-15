Гераскевич инициирует сбор средств для семей погибших спортсменов
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил о работе над организацией сбора средств для семей погибших украинских спортсменов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении.
Спортсмен пояснил, что на его шлеме изображены погибшие украинские атлеты. По его словам, именно благодаря им мир говорит об Украине.
Поддержка семей погибших
Гераскевич подчеркнул необходимость практической помощи семьям погибших спортсменов.
"Именно их голос звучит настолько громко, что его невозможно заглушить. Именно поэтому я убежден, что мы должны поддержать семьи этих спортсменов не только словом, но и делом", — заявил он.
Заявление об участии россиян в Паралимпиаде
Также спортсмен сообщил, что после Олимпийских игр стартуют Паралимпийские игры. Он отметил, что россиян допустили к соревнованиям под национальным флагом и символикой.
По его словам, среди представителей РФ есть те, кто участвовал в войне против Украины.
"То есть, вчера они убивали украинцев в Украине, а завтра они будут продолжать это делать, распространяя российскую пропаганду на международном уровне. Мы должны не допустить этого", — подчеркнул Гераскевич.
- Ранее президент Зеленский встретился с Гераскевичем и вручил ему орден Свободы.
Тільки треба додати до її лав більше відомих людей, щоб не "пролетіла" на виборах.
Чи багато наших олімпійців посіли місця вище 12-го? А як тобі місця українських олімпійців у сьомому десятку?
Заткни пельку і помовч.
А ось ти ображаєш пам'ять загиблих. Ти просто покидьок.
Друге, піарник Зеленський підставив не лише Гераскевича, а й усю Україну.
Давай подивимось, на що вони здатні.
Поки українця карають за спробу вшанувати пам'ять загиблих колег, цей самий МОК у своєму офіційному магазині спокійно торгував мерчем з нагадуванням про Олімпіаду 1936 року в нацистській Німеччині. Виходить, що нагадування про вбитих сьогодні атлетів - це "недопустима політика", а комерціалізація пам'яті про нацистський режим - це "історична ретро-колекція". Це не просто подвійні стандарти, це легітимізація фашизму заради прибутку. І саме цей факт - головна мерзота, яка має обурювати незалежно від політичних симпатій.
Товар: Футболка «Men's Natural 1936 Berlin Games Olympic Heritage T-Shirt».
Дизайн: На ній зображено офіційний плакат Ігор 1936 року в Берліні - тих самих, які Адольф Гітлер використав для пропаганди нацизму та переваги «арійської раси».
Цинічне виправдання: Речник МОК Марк Адамс 15 лютого 2026 року заявив, що вони продають ці футболки, щоб... «захистити торгову марку». Мовляв, якщо вони не будуть використовувати ці логотипи в комерції, вони втратять на них авторські права, і їх зможе використовувати хтось інший.