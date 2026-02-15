Гераскевич инициирует сбор средств для семей погибших спортсменов

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил о работе над организацией сбора средств для семей погибших украинских спортсменов.

Спортсмен пояснил, что на его шлеме изображены погибшие украинские атлеты. По его словам, именно благодаря им мир говорит об Украине.

Поддержка семей погибших

Гераскевич подчеркнул необходимость практической помощи семьям погибших спортсменов.

"Именно их голос звучит настолько громко, что его невозможно заглушить. Именно поэтому я убежден, что мы должны поддержать семьи этих спортсменов не только словом, но и делом", — заявил он.

Заявление об участии россиян в Паралимпиаде

Также спортсмен сообщил, что после Олимпийских игр стартуют Паралимпийские игры. Он отметил, что россиян допустили к соревнованиям под национальным флагом и символикой.

По его словам, среди представителей РФ есть те, кто участвовал в войне против Украины.

"То есть, вчера они убивали украинцев в Украине, а завтра они будут продолжать это делать, распространяя российскую пропаганду на международном уровне. Мы должны не допустить этого", — подчеркнул Гераскевич.

Ранее президент Зеленский встретился с Гераскевичем и вручил ему орден Свободы.

