Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск Гераскевича против МОК
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск украинского скелетониста Владислава Гераскевича против Международного олимпийского комитета из-за дисквалификации на Олимпийских играх 2026 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Решение CAS
Решение суд принял в 17:15 по местному времени: Иск Гераскевича против МОК и IBSF отклонен, говорится в сообщении.
"Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья выслушала аргументы обеих сторон и приняла решение в соответствии с гайдлайнами МОК", - сообщил генеральный секретарь CAS Мэттью Рид.
Кроме того, МОК считает вручение ордена Гераскевичу доказательством политического символизма "шлема памяти". Об этом написал сам скелетонист Владислав Гераскевич на своей странице в Х.
История с дисквалификацией на Играх-2026
- Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".
- Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.
- Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.
світ жорстокий і НЕ прихильний до України.
годі скавчати про кацапські гроші та злих фашистів-корупціонерів !
вони нікуди не зникнуть від ваших прокльонів.
треба добре думати і працювати щоб перемогти в цьому світі.
але тільки НЕ з ЗЄлєнським !
Україні потрібен Гетьман !
.
.
піталов це майже як пікалов !!!!
криво
рожжяпикство "какая разніца"
.
Це не арбітражний суд...це зборище тріперних шльондр оркостану
Прогниле наскрізь "світове спортивне братерство"...
і то кругом !
починаючи з агресії рашки 24 лютого 2022 р. і закінчуючи сьогоднішнім Холодомором і Шоломом пам'яті.
а за нагородження орденом Свободи Гераскевича напередодні засідання суду окрема подяка ЗЄлі !!!
він - кретин !!!!
це ж треба було додуматись, щоб дати додатковий аргумент суду проти України - "МОК вважає вручення ордену Гераскевичу доказом політичного символізму "шолома пам'яті"
дивуюсь як Україна ще не пропала з такими ЗЄльоними керманичами
ЗЄлєнський ?
ніколи більше !!!
Україні потрібен Гетьман !!!
і дідько сидить на лівому плечі у кожного.
але Лідор не від чого не врятує !
Україні потрібен Гетьман !
.
Можливо наш НОК , для цього , нічого не зробив ?
2026 рік: бояться українських шоломів."