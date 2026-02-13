РУС
Новости Шлем памяти на выступлении Гераскевича
3 396 38

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск Гераскевича против МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск украинского скелетониста Владислава Гераскевича против Международного олимпийского комитета из-за дисквалификации на Олимпийских играх 2026 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Решение CAS

Решение суд принял в 17:15 по местному времени: Иск Гераскевича против МОК и IBSF отклонен, говорится в сообщении.

"Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья выслушала аргументы обеих сторон и приняла решение в соответствии с гайдлайнами МОК", - сообщил генеральный секретарь CAS Мэттью Рид.

Кроме того, МОК считает вручение ордена Гераскевичу доказательством политического символизма "шлема памяти". Об этом написал сам скелетонист Владислав Гераскевич на своей странице в Х.

История с дисквалификацией на Играх-2026

  • Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".
  • Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.
  • Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

Автор: 

Топ комментарии
+26
Російські гроші "правлять бал" в МОК...
13.02.2026 18:48 Ответить
13.02.2026 18:48 Ответить
+24
3,14-дараси.
13.02.2026 18:45 Ответить
13.02.2026 18:45 Ответить
+16
Застряглі у часі, тупі та корумповані уроди.
13.02.2026 18:48 Ответить
13.02.2026 18:48 Ответить
3,14-дараси.
13.02.2026 18:45 Ответить
13.02.2026 18:45 Ответить
Владислав Гераскевич: "Аналогічна ситуація склалася з ізраїльським скелетоністом: на церемонії відкриття він вийшов у кіппі (про що напередодні заявив у своїх соціальних мережах), на якій були вказані імена 11 ізраїльських спортсменів та тренерів, убитих терористами на Олімпіаді в Мюнхені 1972 року. Тобто спортсмен буквально помістив пам'ять про загиблих на свою голову, щоб ушанувати їх. Я відверто не розумію, чим принципово відрізняються ці два випадки. Правила МОК є однаковими на церемоніях відкриття, нагородженнях та на місцях проведення змагань. Чому до українців таке ставлення?"
13.02.2026 19:08 Ответить
13.02.2026 19:08 Ответить
На скільки я чув, що той самий МОК не дискваліфікував якусь потвору, що натягла на себе кацапську ганчірку... А це ти розумієш...
13.02.2026 19:13 Ответить
13.02.2026 19:13 Ответить
Російські гроші "правлять бал" в МОК...
13.02.2026 18:48 Ответить
13.02.2026 18:48 Ответить
і тупість ЗЄлєнського !!!

світ жорстокий і НЕ прихильний до України.
годі скавчати про кацапські гроші та злих фашистів-корупціонерів !
вони нікуди не зникнуть від ваших прокльонів.
треба добре думати і працювати щоб перемогти в цьому світі.

але тільки НЕ з ЗЄлєнським !

Україні потрібен Гетьман !

.
13.02.2026 19:03 Ответить
13.02.2026 19:03 Ответить
З якої дірки ти вискочило з цією методичкою? Хто цей Гетьман, що відстоїть нас в МОК? Прізвище в студію!
13.02.2026 19:16 Ответить
13.02.2026 19:16 Ответить
тільки останній дурень в Україні не знає призвище її Гетьмана !!!

.
13.02.2026 19:25 Ответить
13.02.2026 19:25 Ответить
а чому дивуватись ?

піталов це майже як пікалов !!!!
криворожжя пикство "какая разніца"

.
13.02.2026 19:27 Ответить
13.02.2026 19:27 Ответить
13.02.2026 19:43 Ответить
13.02.2026 19:43 Ответить
Схоже,що навіть тут вже "дурнів" "побільшало".Тільки один лайк, і то мабуть твій!Я здивований!
13.02.2026 19:45 Ответить
13.02.2026 19:45 Ответить
Російські гроші "правлять бал"... скрізь, де їх достатньо.
13.02.2026 19:08 Ответить
13.02.2026 19:08 Ответить
Застряглі у часі, тупі та корумповані уроди.
13.02.2026 18:48 Ответить
13.02.2026 18:48 Ответить
Фашисти😈
13.02.2026 18:49 Ответить
13.02.2026 18:49 Ответить
Продажні рашистські шльондри!!!!
Це не арбітражний суд...це зборище тріперних шльондр оркостану
13.02.2026 18:51 Ответить
13.02.2026 18:51 Ответить
І там кацапи добре підмазали???
Прогниле наскрізь "світове спортивне братерство"...
13.02.2026 18:51 Ответить
13.02.2026 18:51 Ответить
Не тільки спортивне всі організації де не треба працювати а тільки робити вигляд розумної людини та братиьхабарі за праспльне рішення
13.02.2026 19:53 Ответить
13.02.2026 19:53 Ответить
От власне Зєлєнскій і поспішив. Бо тут можливість хайпанути - просто шикарна. Що стосується рішення суду - це не про справедливість, звичайно. Італійця з кацапським прапором ніхто не дискваліфікував. Ізраїльського спортсмена із імегами 11 загиблих від теракту на Мюнхенській Олімпіаді ізраїльських олімпійців теж не дискваліфікували. Не зрозуміло, чим теракт пропалестинського "Чорного вересня" відрізняється від теракту кацапської *********. Хіба що масштабом - ********* вбила більше сплртсменів в сотні разів.
13.02.2026 18:52 Ответить
13.02.2026 18:52 Ответить
одна банда яка кормиться в путіна
13.02.2026 18:54 Ответить
13.02.2026 18:54 Ответить
Якщо дозволити один раз, то на наступній Олімпіаді форма арабів, ізраїльтян та інших буде строкатою від таких фото.
13.02.2026 18:54 Ответить
13.02.2026 18:54 Ответить
МОК в Лозані, суд в Лозані. Цікаво, Лозана дальші ніж ухта? Лютий долетить?
13.02.2026 18:54 Ответить
13.02.2026 18:54 Ответить
Єрмак допоміг? Воно ж провалює все, за що береться. Звичайно, крім своєї власної кишені...
13.02.2026 18:56 Ответить
13.02.2026 18:56 Ответить
Бо не було там Татарова з гранатометом.
13.02.2026 19:26 Ответить
13.02.2026 19:26 Ответить
у ЗЄльоних завжди є лише оптимістичний план А і жодного плану Б на випадок якщо щось піде не так
і то кругом !
починаючи з агресії рашки 24 лютого 2022 р. і закінчуючи сьогоднішнім Холодомором і Шоломом пам'яті.

а за нагородження орденом Свободи Гераскевича напередодні засідання суду окрема подяка ЗЄлі !!!
він - кретин !!!!
це ж треба було додуматись, щоб дати додатковий аргумент суду проти України - "МОК вважає вручення ордену Гераскевичу доказом політичного символізму "шолома пам'яті"

дивуюсь як Україна ще не пропала з такими ЗЄльоними керманичами

ЗЄлєнський ?
ніколи більше !!!
Україні потрібен Гетьман !!!
13.02.2026 18:59 Ответить
13.02.2026 18:59 Ответить
Можна ще нагадати,як цей CAS фактично відправив у Дивізіон В Збірну України з футболу у Лізі Націй,ставши на сторону лікаря якогось там кантону,який не дозволив грати українцям на його території.
13.02.2026 18:59 Ответить
13.02.2026 18:59 Ответить
воріженьки завжди навколо.
і дідько сидить на лівому плечі у кожного.
але Лідор не від чого не врятує !

Україні потрібен Гетьман !

.
13.02.2026 19:07 Ответить
13.02.2026 19:07 Ответить
Та заспокойся вже!Весняне загострення?
13.02.2026 19:46 Ответить
13.02.2026 19:46 Ответить
Гераскевич просто красавчик ,трудно переоценить то что он сделал ,все золотые медали Олимпиады не стоят его поступка.
13.02.2026 19:08 Ответить
13.02.2026 19:08 Ответить
Тупі адвокати! "свобода самовираження" Яка накуй свобода? апелювати потрібно було на неправомірності самого рішення, а не пояснювати що означає "Шолом памяті".
13.02.2026 19:11 Ответить
13.02.2026 19:11 Ответить
є ще можливість апеляції в Верховному судді Швейцарії. Щоправда, така апеляція, як правило, триває не один рік. Але преценденти виправдання існують: пригадую, що Платіні виправдали.
13.02.2026 19:11 Ответить
13.02.2026 19:11 Ответить
Ну виправдають, а що далі (змагання то вже закінчаться)? Якщо б вердикт суду ще й супроводжувався багатомільйонними компенсаціями за рахунок тих конкретних посадовців МОК, які приймали рішення про дискваліфікацію Гераскевича. Щоб зробити їх жебраками в буквальному сенсі ( повністю без засобів для існування) для прикладу всім іншим.
13.02.2026 19:25 Ответить
13.02.2026 19:25 Ответить
Та Україні зараз важливе навіть не виправдання, а розголос про війну! І цей демарш Гераскевича (звісно, організований "не без участі" нашої влади) - якраз і доцільний, і бажано, шоб не припинявся. Суди - один із способів підтримки цього процесу.
13.02.2026 19:53 Ответить
13.02.2026 19:53 Ответить
Все прогнило у князівстві МОКськом.
13.02.2026 19:13 Ответить
13.02.2026 19:13 Ответить
Справжня солідарність міжнародної спортивної громадськості, якщо б хоча би кілька сотень атлетів і тренерів демонстративно одягли щось подібне, або написали на своєму екіпіруванні вимогу, щоб президентка МОК залишила олімпійські ігри, фактично вбиваючи її репутацію назавжди (Вони б що почали дискваліфіковувати спортсменів сотнями, зробивши неперевершений скандал?). А так...
13.02.2026 19:20 Ответить
13.02.2026 19:20 Ответить
А чому так не відбулось ?
Можливо наш НОК , для цього , нічого не зробив ?
13.02.2026 19:53 Ответить
13.02.2026 19:53 Ответить
@ "2022 рік: бояться надати зброю і надсилають шоломи.
2026 рік: бояться українських шоломів."
13.02.2026 19:31 Ответить
13.02.2026 19:31 Ответить
В ганебні часи доводиться жити ...((
13.02.2026 19:47 Ответить
13.02.2026 19:47 Ответить
Треба ще і писати,що Гутцайт говорив...
13.02.2026 20:01 Ответить
13.02.2026 20:01 Ответить
 
 