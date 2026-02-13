Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск Гераскевича против МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск украинского скелетониста Владислава Гераскевича против Международного олимпийского комитета из-за дисквалификации на Олимпийских играх 2026 года.

Решение CAS

Решение суд принял в 17:15 по местному времени: Иск Гераскевича против МОК и IBSF отклонен, говорится в сообщении.

"Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья выслушала аргументы обеих сторон и приняла решение в соответствии с гайдлайнами МОК", - сообщил генеральный секретарь CAS Мэттью Рид.

Кроме того, МОК считает вручение ордена Гераскевичу доказательством политического символизма "шлема памяти". Об этом написал сам скелетонист Владислав Гераскевич на своей странице в Х.

История с дисквалификацией на Играх-2026

Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".

Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.

Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

