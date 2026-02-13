Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Гераскевича проти МОК
Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету через дискваліфікацію на Олімпійських іграх 2026 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Спорт".
Рішення CAS
Рішення суд ухвалив о 17:15 за місцевим часом: Позов Гераскевича проти МОК та IBSF відхилено, йдеться у повідомленні.
"Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК", - повідомив генеральний секретар CAS Меттью Рід.
Крім того, МОК вважає вручення ордену Гераскевичу доказом політичного символізму "шолома пам’яті" Про це написав сам скелетоніст Владислав Гераскевич на своїй сторінці в Х.
Як пояснили рішення
IBSF дискваліфікував Гераскевича через "намір одягнути шолом із зображенням портретів українських спортсменів, які загинули на війні".
В основі рішення CAS, з яким ознайомилось "Суспільне", визнано, що "свобода вираження поглядів гарантується на Олімпійських іграх", проте суд став на бік МОК та IBSF, що йдеться не про "спортивний майданчик чи поле для гри".
Арбітриня CAS назвала "розумними та пропорційними" правила, які запропонував МОК Гераскевичу –– привернути увагу до теми у мікс-зоні, пресконференціях, соціальних мережах та носіння шолома під час тренувальних заїздів.
Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026
- Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
- Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
- Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.
Пам'ять - це святе. Так ніхто і не проти. Але для скорботи існують спеціальні поминальні дні. Якщо влаштовувати подібні акції буде кожна країна, яка постраждала від війни, не важко уявити на що перетвориться свято спорту, молодості і здоров'я.
Перетворювати олімпіаду на таке не планували ніколи, тому і створили відповідні правила, однакові для всіх.
А у нас не були б самі собою, якби не використали цю подію для підживлення прив'ялих рейтингів.