Новини Шолом пам'яті на виступі Гераскевича
6 786 55

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Гераскевича проти МОК

Український скелетоніст Владислав Гераскевич

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету через дискваліфікацію на Олімпійських іграх 2026 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Спорт".

Рішення CAS

Рішення суд ухвалив о 17:15 за місцевим часом: Позов Гераскевича проти МОК та IBSF відхилено, йдеться у повідомленні.

"Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК", - повідомив генеральний секретар CAS Меттью Рід.

Крім того, МОК вважає вручення ордену Гераскевичу доказом політичного символізму "шолома пам’яті" Про це написав сам скелетоніст Владислав Гераскевич на своїй сторінці в Х.

Як пояснили рішення

IBSF дискваліфікував Гераскевича через "намір одягнути шолом із зображенням портретів українських спортсменів, які загинули на війні".

В основі рішення CAS, з яким ознайомилось "Суспільне", визнано, що "свобода вираження поглядів гарантується на Олімпійських іграх", проте суд став на бік МОК та IBSF, що йдеться не про "спортивний майданчик чи поле для гри".

Арбітриня CAS назвала "розумними та пропорційними" правила, які запропонував МОК Гераскевичу –– привернути увагу до теми у мікс-зоні, пресконференціях, соціальних мережах та носіння шолома під час тренувальних заїздів. 

Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

  • Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
  • Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
  • Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

Російські гроші "правлять бал" в МОК...
13.02.2026 18:48 Відповісти
3,14-дараси.
13.02.2026 18:45 Відповісти
Застряглі у часі, тупі та корумповані уроди.
13.02.2026 18:48 Відповісти
3,14-дараси.
13.02.2026 18:45 Відповісти
Владислав Гераскевич: "Аналогічна ситуація склалася з ізраїльським скелетоністом: на церемонії відкриття він вийшов у кіппі (про що напередодні заявив у своїх соціальних мережах), на якій були вказані імена 11 ізраїльських спортсменів та тренерів, убитих терористами на Олімпіаді в Мюнхені 1972 року. Тобто спортсмен буквально помістив пам'ять про загиблих на свою голову, щоб ушанувати їх. Я відверто не розумію, чим принципово відрізняються ці два випадки. Правила МОК є однаковими на церемоніях відкриття, нагородженнях та на місцях проведення змагань. Чому до українців таке ставлення?"
13.02.2026 19:08 Відповісти
На скільки я чув, що той самий МОК не дискваліфікував якусь потвору, що натягла на себе кацапську ганчірку... А це ти розумієш...
13.02.2026 19:13 Відповісти
Російські гроші "правлять бал" в МОК...
13.02.2026 18:48 Відповісти
і тупість ЗЄлєнського !!!

світ жорстокий і НЕ прихильний до України.
годі скавчати про кацапські гроші та злих фашистів-корупціонерів !
вони нікуди не зникнуть від ваших прокльонів.
треба добре думати і працювати щоб перемогти в цьому світі.

але тільки НЕ з ЗЄлєнським !

Україні потрібен Гетьман !

.
13.02.2026 19:03 Відповісти
тільки останній дурень в Україні не знає призвище її Гетьмана !!!

.
13.02.2026 19:25 Відповісти
а чому дивуватись ?

піталов це майже як пікалов !!!!
криворожжя пикство "какая разніца"

.
13.02.2026 19:27 Відповісти
Російські гроші "правлять бал"... скрізь, де їх достатньо.
13.02.2026 19:08 Відповісти
Застряглі у часі, тупі та корумповані уроди.
13.02.2026 18:48 Відповісти
Фашисти😈
13.02.2026 18:49 Відповісти
Продажні рашистські шльондри!!!!
Це не арбітражний суд...це зборище тріперних шльондр оркостану
13.02.2026 18:51 Відповісти
І там кацапи добре підмазали???
Прогниле наскрізь "світове спортивне братерство"...
13.02.2026 18:51 Відповісти
Не тільки спортивне всі організації де не треба працювати а тільки робити вигляд розумної людини та братиьхабарі за праспльне рішення
13.02.2026 19:53 Відповісти
От власне Зєлєнскій і поспішив. Бо тут можливість хайпанути - просто шикарна. Що стосується рішення суду - це не про справедливість, звичайно. Італійця з кацапським прапором ніхто не дискваліфікував. Ізраїльського спортсмена із імегами 11 загиблих від теракту на Мюнхенській Олімпіаді ізраїльських олімпійців теж не дискваліфікували. Не зрозуміло, чим теракт пропалестинського "Чорного вересня" відрізняється від теракту кацапської *********. Хіба що масштабом - ********* вбила більше сплртсменів в сотні разів.
13.02.2026 18:52 Відповісти
одна банда яка кормиться в путіна
13.02.2026 18:54 Відповісти
Якщо дозволити один раз, то на наступній Олімпіаді форма арабів, ізраїльтян та інших буде строкатою від таких фото.
13.02.2026 18:54 Відповісти
І хай буде, кому це заважає.
13.02.2026 22:24 Відповісти
МОК в Лозані, суд в Лозані. Цікаво, Лозана дальші ніж ухта? Лютий долетить?
13.02.2026 18:54 Відповісти
Єрмак допоміг? Воно ж провалює все, за що береться. Звичайно, крім своєї власної кишені...
13.02.2026 18:56 Відповісти
Бо не було там Татарова з гранатометом.
13.02.2026 19:26 Відповісти
у ЗЄльоних завжди є лише оптимістичний план А і жодного плану Б на випадок якщо щось піде не так
і то кругом !
починаючи з агресії рашки 24 лютого 2022 р. і закінчуючи сьогоднішнім Холодомором і Шоломом пам'яті.

а за нагородження орденом Свободи Гераскевича напередодні засідання суду окрема подяка ЗЄлі !!!
він - кретин !!!!
це ж треба було додуматись, щоб дати додатковий аргумент суду проти України - "МОК вважає вручення ордену Гераскевичу доказом політичного символізму "шолома пам'яті"

дивуюсь як Україна ще не пропала з такими ЗЄльоними керманичами

ЗЄлєнський ?
ніколи більше !!!
Україні потрібен Гетьман !!!
13.02.2026 18:59 Відповісти
Можна ще нагадати,як цей CAS фактично відправив у Дивізіон В Збірну України з футболу у Лізі Націй,ставши на сторону лікаря якогось там кантону,який не дозволив грати українцям на його території.
13.02.2026 18:59 Відповісти
воріженьки завжди навколо.
і дідько сидить на лівому плечі у кожного.
але Лідор не від чого не врятує !

Україні потрібен Гетьман !

.
13.02.2026 19:07 Відповісти
не скавчать, ЗЄльоний !!!

Україні потрібен Гетьман !

.
13.02.2026 20:02 Відповісти
Гераскевич просто красавчик ,трудно переоценить то что он сделал ,все золотые медали Олимпиады не стоят его поступка.
13.02.2026 19:08 Відповісти
пам'ять загиблих українських спортсменів ЗЄльоні вже проср..ли на міжнародному рівні !

хай спробують за Шолом спробують взяти генераторами поки та курва-місіс не передумала

.
13.02.2026 20:05 Відповісти
Тупі адвокати! "свобода самовираження" Яка накуй свобода? апелювати потрібно було на неправомірності самого рішення, а не пояснювати що означає "Шолом памяті".
13.02.2026 19:11 Відповісти
це ви пояснюєте вмєнябельним людям

ЗЄльоні ж окрема раса хайпунів та тупих нездар,
які провалююють все за що не беруться.

гарна була ідея з Шоломом пам'яті, красива і шляхетна !
але ЗЄльоні її бездарно проср...ли !

.
13.02.2026 20:09 Відповісти
Україні потрібен Гетьман !

.
13.02.2026 20:10 Відповісти
є ще можливість апеляції в Верховному судді Швейцарії. Щоправда, така апеляція, як правило, триває не один рік. Але преценденти виправдання існують: пригадую, що Платіні виправдали.
13.02.2026 19:11 Відповісти
Ну виправдають, а що далі (змагання то вже закінчаться)? Якщо б вердикт суду ще й супроводжувався багатомільйонними компенсаціями за рахунок тих конкретних посадовців МОК, які приймали рішення про дискваліфікацію Гераскевича. Щоб зробити їх жебраками в буквальному сенсі ( повністю без засобів для існування) для прикладу всім іншим.
13.02.2026 19:25 Відповісти
Та Україні зараз важливе навіть не виправдання, а розголос про війну! І цей демарш Гераскевича (звісно, організований "не без участі" нашої влади) - якраз і доцільний, і бажано, шоб не припинявся. Суди - один із способів підтримки цього процесу.
13.02.2026 19:53 Відповісти
Блаттера теж виправдав швейцарський суд.
13.02.2026 20:40 Відповісти
Все прогнило у князівстві МОКськом.
13.02.2026 19:13 Відповісти
Справжня солідарність міжнародної спортивної громадськості, якщо б хоча би кілька сотень атлетів і тренерів демонстративно одягли щось подібне, або написали на своєму екіпіруванні вимогу, щоб президентка МОК залишила олімпійські ігри, фактично вбиваючи її репутацію назавжди (Вони б що почали дискваліфіковувати спортсменів сотнями, зробивши неперевершений скандал?). А так...
13.02.2026 19:20 Відповісти
А чому так не відбулось ?
Можливо наш НОК , для цього , нічого не зробив ?
13.02.2026 19:53 Відповісти
Можливо. Вони там попритерлися один до одного, живуть в своєму світі і не бажають конфліктів, які псуватимуть психологічний комфорт.
14.02.2026 08:27 Відповісти
@ "2022 рік: бояться надати зброю і надсилають шоломи.
2026 рік: бояться українських шоломів."
13.02.2026 19:31 Відповісти
В ганебні часи доводиться жити ...((
13.02.2026 19:47 Відповісти
жахливі часи
14.02.2026 01:22 Відповісти
Треба ще і писати,що Гутцайт говорив...
13.02.2026 20:01 Відповісти
МОК, ООН, Червоний Хрест, МАГАТЕ - йдуть за кацапським кораблем !
13.02.2026 20:18 Відповісти
Цей шолом як глистогонне, всіх кацапських опаришів повиганяв на люди 😂
13.02.2026 20:19 Відповісти
Та похрін на мок - ось цей вчинок - це життя і трагедія українців - https://www.youtube.com/watch?v=1xPVagGcxH4
13.02.2026 20:49 Відповісти
А в кого ще е сумніви шо олімпіада це про гроші...!!! То великий бізнес !!!і спорту там як в казіно...виграе той хто мае!
13.02.2026 20:56 Відповісти
Дискваліфікували його через порушення правил. Перед цим двічі попередили, але він наполіг на своєму. В багатьох країнах прийнято поважати правила. яким би дивним це не виглядало для нас.
Пам'ять - це святе. Так ніхто і не проти. Але для скорботи існують спеціальні поминальні дні. Якщо влаштовувати подібні акції буде кожна країна, яка постраждала від війни, не важко уявити на що перетвориться свято спорту, молодості і здоров'я.
Перетворювати олімпіаду на таке не планували ніколи, тому і створили відповідні правила, однакові для всіх.
А у нас не були б самі собою, якби не використали цю подію для підживлення прив'ялих рейтингів.
13.02.2026 21:40 Відповісти
і шо конкретно він порушив, зацитуй правило. Тільки без півнячих інтерпретацій що це політика, будь ласка.
13.02.2026 22:39 Відповісти
Це нагадує скандал в овальному кабінеті. Тоді теж всі обурювались з приводу "наших кривдять", замість порадити дотримуватись протоколу. Відпрацьовується технологія маніпулювання суспільними настроями. Формула не складна: щоб отримати вигоду від скандалу, треба вчасно натиснути на почуття патріотизму.
14.02.2026 16:35 Відповісти
Ну це твої фантастичні інтерпретації, вони мені не цікаві. А от я от відкрив правила МОК на цю олімпіаду щодо форми і не знайшов там жодного пункту який би забороняв Гераскевичу робити такий принт на шоломі.
14.02.2026 17:08 Відповісти
це було очікувано
14.02.2026 01:23 Відповісти
 
 