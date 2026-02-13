Гераскевич заявив про хвилю погроз із РФ після скандалу з "шоломом пам’яті": "Я отримую багато повідомлень від росіян"

Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що до та після скандалу з дискваліфікацією через "шолом пам’яті" отримує велику кількість негативних повідомлень від росіян.

За словами спортсмена, хвиля критики триває вже довший час і пов’язана не лише з останнім рішенням щодо його недопуску, а й з його активною позицією щодо відсторонення представників РФ від міжнародних змагань.

"Я отримую багато повідомлень від росіян, але також впродовж нашої роботи я дуже активно був задіяний у речі, що стосуються відсторонення російських спортсменів. Також отримую доволі погані коментарі від російських офіційних осіб, від пропагандиста Дегтярьова", - сказав Гераскевич.

Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".

Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.

Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

