Гераскевич заявив про хвилю погроз із РФ після скандалу з "шоломом пам’яті": "Я отримую багато повідомлень від росіян"
Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що до та після скандалу з дискваліфікацією через "шолом пам’яті" отримує велику кількість негативних повідомлень від росіян.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Спорт.
За словами спортсмена, хвиля критики триває вже довший час і пов’язана не лише з останнім рішенням щодо його недопуску, а й з його активною позицією щодо відсторонення представників РФ від міжнародних змагань.
"Я отримую багато повідомлень від росіян, але також впродовж нашої роботи я дуже активно був задіяний у речі, що стосуються відсторонення російських спортсменів. Також отримую доволі погані коментарі від російських офіційних осіб, від пропагандиста Дегтярьова", - сказав Гераскевич.
Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026
Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
катування
залякування
геноцид
вбивства
-----
все інше крадене
Запамʼятайте це і передавайте своім дітям і внукам .
ми 2 рази їх помилували ! Сашайдачний і Виговський а потрібно було добивати і повертати своі землі..
Бо це безріндий гній без своєї історіі , що 350 років люто бажає зробити і нас гноєм , але не вийде