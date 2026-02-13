Новини Шолом пам’яті на виступі Гераскевича
6 294 38

Гераскевич заявив про хвилю погроз із РФ після скандалу з "шоломом пам’яті": "Я отримую багато повідомлень від росіян"

Зеленський нагородив Гераскевича орденом: що відомо?

Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що до та після скандалу з дискваліфікацією через "шолом пам’яті" отримує велику кількість негативних повідомлень від росіян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Спорт.

За словами спортсмена, хвиля критики триває вже довший час і пов’язана не лише з останнім рішенням щодо його недопуску, а й з його активною позицією щодо відсторонення представників РФ від міжнародних змагань.

"Я отримую багато повідомлень від росіян, але також впродовж нашої роботи я дуже активно був задіяний у речі, що стосуються відсторонення російських спортсменів. Також отримую доволі погані коментарі від російських офіційних осіб, від пропагандиста Дегтярьова", - сказав Гераскевич.

Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".

Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.

Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

Топ коментарі
Рузкіе це не люди. ВСЕ на що вони здатні в цьому світі це

катування
залякування
геноцид
вбивства

-----

все інше крадене
13.02.2026 10:34
назву рузкіе вони теж вкрали. тому застосовуем історичну назву цих істот - кацапи
13.02.2026 11:17
Історична назва - мокши..болота - мркшанські, потім - московити...кацапами стали ще пізніше, через цапячі борідки..
13.02.2026 12:26
На жаль держава, в особі бандитів зеленського, наразі не здатна захистити своїх громадян.
13.02.2026 10:35
дивний закид і звинувачення ... цікаво як когось можна захистити від дописів в інтернеті? тут можна безпідставно звинувачувати будь-кого в будь-чому 🤔
13.02.2026 10:54
Як мінімум надати державну охорону, у нас її як виявилось більше ніж достатьно, скоро прибиральницю зеленського будуть охороняти. Ще можна було б підключити подоляківських ботів, у нас їх також виявляється більше ніж достатньо, понакидати постів у відповідь.
13.02.2026 11:04
Цікаво як українська держохорона буде діяти в Італії ? 🤔
13.02.2026 11:09
Так само, як охороняє "папу Сашу и маму Римму"
13.02.2026 11:53
Зняти державну охорону для зрадника-фсбшника єрмака, і дати охорону справжньому патріоту України Гераскевичу!
13.02.2026 12:32
👍 Думаю і самі держохоронці не проти проїхатись до Італії на Олімпіаду, чим стирчати в залі поки єрмак залізо тягає 🤔
13.02.2026 12:34
подляковські боти зайняті Порошенком і Кличком, для ******* це важливіше
13.02.2026 13:49
анонімні шакали з РФ відчувають безкарність в інтернеті)
13.02.2026 10:36
Владиславу Гераскевичу-моя підтримка та повага...
13.02.2026 10:51
підтримую як справжню людину...
13.02.2026 11:40
Ще звертати увагу на тих вбивць!
13.02.2026 10:52
Російські спортсмени відмовились від країни та прапора лиш би виступити на Олімпіаді. Український спортсмен відмовився від участі в Олімпіаді заради пам'яті про загиблих українців. а ви кажете «какая разница».
13.02.2026 10:54
Гарно сказано і правильно 100%
13.02.2026 11:12
От це і є шаленна відмінність ЛЮДЕЙ від нелюдів!🔥🔥🔥🔥
13.02.2026 11:15
💯!
13.02.2026 13:08
Потрясло тут своїми "медалями"? Чи тухлими бовтяхами?😁
13.02.2026 13:09
МОК вибирав між ганьбою і памʼяттю спортсменів, а вибрав ганьбу і ще більший розголос.
13.02.2026 11:33
Закрий аккаунти і не будешь отримувати. Не бачу проблем.
13.02.2026 11:48
Навіщо закривати? Навіть з негативних коментарів сторінки у соцмережах просуваються краще, до речі як узнаю де у нього аккаунт обов'язково підтримую...
13.02.2026 12:03
Владислав, це тобі тільки великий плюс...
13.02.2026 12:01
московит це ворог Русі з 350 річною історвєю битв...
Запамʼятайте це і передавайте своім дітям і внукам .
ми 2 рази їх помилували ! Сашайдачний і Виговський а потрібно було добивати і повертати своі землі..
Бо це безріндий гній без своєї історіі , що 350 років люто бажає зробити і нас гноєм , але не вийде
13.02.2026 12:37
А фотографии Битлс и команды можно наклеить на шлем? Они ведь тоже почти все мёртвые..
14.02.2026 17:12
 
 