РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7718 посетителей онлайн
Новости Шлем памяти на выступлении Гераскевича
6 107 38

Гераскевич заявил о волне угроз из РФ после скандала с "шлемом памяти": "Я получаю много сообщений от россиян"

Зеленский наградил Гераскевича орденом: что известно?

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что до и после скандала с дисквалификацией из-за "шлема памяти" получает большое количество негативных сообщений от россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Спорт.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам спортсмена, волна критики продолжается уже длительное время и связана не только с последним решением о его недопуске, но и с его активной позицией по отстранению представителей РФ от международных соревнований.

"Я получаю много сообщений от россиян, но также в ходе нашей работы я очень активно был задействован в делах, касающихся отстранения российских спортсменов. Также получаю довольно плохие комментарии от российских официальных лиц, от пропагандиста Дегтярева", - сказал Гераскевич.

Читайте также: Чехия выступила в поддержку украинского спортсмена на Олимпиаде

История с дисквалификацией на Играх-2026

Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".

Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.

Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жест Гераскевича заслуживает уважения, - Матернова

Автор: 

россия (98978) Гераскевич Владислав (30)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
Рузкіе це не люди. ВСЕ на що вони здатні в цьому світі це

катування
залякування
геноцид
вбивства

-----

все інше крадене
показать весь комментарий
13.02.2026 10:34 Ответить
+33
показать весь комментарий
13.02.2026 10:39 Ответить
+32
показать весь комментарий
13.02.2026 10:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рузкіе це не люди. ВСЕ на що вони здатні в цьому світі це

катування
залякування
геноцид
вбивства

-----

все інше крадене
показать весь комментарий
13.02.2026 10:34 Ответить
назву рузкіе вони теж вкрали. тому застосовуем історичну назву цих істот - кацапи
показать весь комментарий
13.02.2026 11:17 Ответить
Історична назва - мокши..болота - мркшанські, потім - московити...кацапами стали ще пізніше, через цапячі борідки..
показать весь комментарий
13.02.2026 12:26 Ответить
На жаль держава, в особі бандитів зеленського, наразі не здатна захистити своїх громадян.
показать весь комментарий
13.02.2026 10:35 Ответить
дивний закид і звинувачення ... цікаво як когось можна захистити від дописів в інтернеті? тут можна безпідставно звинувачувати будь-кого в будь-чому 🤔
показать весь комментарий
13.02.2026 10:54 Ответить
Як мінімум надати державну охорону, у нас її як виявилось більше ніж достатьно, скоро прибиральницю зеленського будуть охороняти. Ще можна було б підключити подоляківських ботів, у нас їх також виявляється більше ніж достатньо, понакидати постів у відповідь.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:04 Ответить
Цікаво як українська держохорона буде діяти в Італії ? 🤔
показать весь комментарий
13.02.2026 11:09 Ответить
Так само, як охороняє "папу Сашу и маму Римму"
показать весь комментарий
13.02.2026 11:53 Ответить
Зняти державну охорону для зрадника-фсбшника єрмака, і дати охорону справжньому патріоту України Гераскевичу!
показать весь комментарий
13.02.2026 12:32 Ответить
👍 Думаю і самі держохоронці не проти проїхатись до Італії на Олімпіаду, чим стирчати в залі поки єрмак залізо тягає 🤔
показать весь комментарий
13.02.2026 12:34 Ответить
подляковські боти зайняті Порошенком і Кличком, для ******* це важливіше
показать весь комментарий
13.02.2026 13:49 Ответить
анонімні шакали з РФ відчувають безкарність в інтернеті)
показать весь комментарий
13.02.2026 10:36 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2026 10:37 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2026 10:39 Ответить
Владиславу Гераскевичу-моя підтримка та повага...
показать весь комментарий
13.02.2026 10:51 Ответить
підтримую як справжню людину...
показать весь комментарий
13.02.2026 11:40 Ответить
Ще звертати увагу на тих вбивць!
показать весь комментарий
13.02.2026 10:52 Ответить
Російські спортсмени відмовились від країни та прапора лиш би виступити на Олімпіаді. Український спортсмен відмовився від участі в Олімпіаді заради пам'яті про загиблих українців. а ви кажете «какая разница».
показать весь комментарий
13.02.2026 10:54 Ответить
Гарно сказано і правильно 100%
показать весь комментарий
13.02.2026 11:12 Ответить
От це і є шаленна відмінність ЛЮДЕЙ від нелюдів!🔥🔥🔥🔥
показать весь комментарий
13.02.2026 11:15 Ответить
💯!
показать весь комментарий
13.02.2026 13:08 Ответить
Потрясло тут своїми "медалями"? Чи тухлими бовтяхами?😁
показать весь комментарий
13.02.2026 13:09 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2026 11:27 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2026 11:30 Ответить
МОК вибирав між ганьбою і памʼяттю спортсменів, а вибрав ганьбу і ще більший розголос.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:33 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2026 11:34 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2026 11:42 Ответить
Закрий аккаунти і не будешь отримувати. Не бачу проблем.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:48 Ответить
Навіщо закривати? Навіть з негативних коментарів сторінки у соцмережах просуваються краще, до речі як узнаю де у нього аккаунт обов'язково підтримую...
показать весь комментарий
13.02.2026 12:03 Ответить
Владислав, це тобі тільки великий плюс...
показать весь комментарий
13.02.2026 12:01 Ответить
московит це ворог Русі з 350 річною історвєю битв...
Запамʼятайте це і передавайте своім дітям і внукам .
ми 2 рази їх помилували ! Сашайдачний і Виговський а потрібно було добивати і повертати своі землі..
Бо це безріндий гній без своєї історіі , що 350 років люто бажає зробити і нас гноєм , але не вийде
показать весь комментарий
13.02.2026 12:37 Ответить
А фотографии Битлс и команды можно наклеить на шлем? Они ведь тоже почти все мёртвые..
показать весь комментарий
14.02.2026 17:12 Ответить
 
 