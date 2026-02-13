Гераскевич заявил о волне угроз из РФ после скандала с "шлемом памяти": "Я получаю много сообщений от россиян"

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что до и после скандала с дисквалификацией из-за "шлема памяти" получает большое количество негативных сообщений от россиян.

Цензор.НЕТ

По словам спортсмена, волна критики продолжается уже длительное время и связана не только с последним решением о его недопуске, но и с его активной позицией по отстранению представителей РФ от международных соревнований.

"Я получаю много сообщений от россиян, но также в ходе нашей работы я очень активно был задействован в делах, касающихся отстранения российских спортсменов. Также получаю довольно плохие комментарии от российских официальных лиц, от пропагандиста Дегтярева", - сказал Гераскевич.

История с дисквалификацией на Играх-2026

Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".

Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.

Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

