Гераскевич заявил о волне угроз из РФ после скандала с "шлемом памяти": "Я получаю много сообщений от россиян"
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что до и после скандала с дисквалификацией из-за "шлема памяти" получает большое количество негативных сообщений от россиян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Спорт.
По словам спортсмена, волна критики продолжается уже длительное время и связана не только с последним решением о его недопуске, но и с его активной позицией по отстранению представителей РФ от международных соревнований.
"Я получаю много сообщений от россиян, но также в ходе нашей работы я очень активно был задействован в делах, касающихся отстранения российских спортсменов. Также получаю довольно плохие комментарии от российских официальных лиц, от пропагандиста Дегтярева", - сказал Гераскевич.
История с дисквалификацией на Играх-2026
Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".
Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.
Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.
катування
залякування
геноцид
вбивства
-----
все інше крадене
Запамʼятайте це і передавайте своім дітям і внукам .
ми 2 рази їх помилували ! Сашайдачний і Виговський а потрібно було добивати і повертати своі землі..
Бо це безріндий гній без своєї історіі , що 350 років люто бажає зробити і нас гноєм , але не вийде