Сподіваюся, правда переможе, – Гераскевич після розгляду судової справи в CAS

Український скелетоніст Владислав Гераскевич після слухань у Спортивному арбітражному суді (CAS) заявив, що сподівається на справедливе рішення у своїй справі. Спортсмен наголосив, що вважає дії МОК дискримінаційними та такими, що шкодять Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, його слова цитує Суспільне Спорт.

"Були довгі розмови. Ми говорили понад 2 години. Я дуже вдячний за можливість висловитися, нас вислухали рівно. Аргументи почули. Ми чекаємо на рішення. Як ви бачите, я доволі радий. Сподіваюся, правда переможе. Я знаю, що я невинуватий", — сказав Гераскевич.

Гераскевич не планує повертатися у Кортіну

"Це буде гарний жест [якщо мені дадуть спустися в шоломі одного разу], але з точки зору змагань — не матиме сенсу. Наш спорт доволі небезпечний.

Вони викинули мою олімпійську мрію, потім забрали у мене акредитацію, а потім віддали. Для мене – це крадіжка. Я не радий цьому. Я не маю наміру повертатися в Кортіну", - заявив спортсмен.

Дії МОК допомагають пропаганді Росії

"Мене несправедливо відсторонили. Я вірю, що ця дія МОК допомагає пропаганді Росії. Росія святкує цю дискваліфікацію, я вірю, що з деяких точок зору, що Росія повертатиметься до Олімпіади і МОК дуже тисне на українців. Я вважаю, що МОК не на тому боці історії".

Вони відсторонили не мене, а Україну

"Не знаю, як інакше, крім як йти до кінця. Навіть тут сьогодні у цьому суді я не через те, що мене позбавили медалі чи права змагатися. А через те, що поважаю цих спортсменів, вважаю, що вони мали бути на цьому шоломі. І вважаю, що дії МОК дискримінативні.

Як чудово сказав мій тато вчора, Вони відсторонили не мене, а Україну. Я тут стою за гідність своєї країни".

Об'єднання нації набагато важливіше за будь-які досягнення

"Я дуже щасливий через об’єднання нашої нації. Це дещо набагато важливіше за будь-які досягнення.

Наскільки нація об’єднана зараз навколо цього кейсу, наскільки нація захищає свої права, наскільки навколо нашої нації об’єднуються інші нації – це дуже цінно.

Це мені нагадує часи повномасштабного вторгнення, коли ми були одним цілим. Сподіваюся, що з цієї ситуації ми зможемо винести те що, коли ми єдині, ми справді набагато сильніші".

Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".

Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.

Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.