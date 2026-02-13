Сподіваюся, правда переможе, – Гераскевич після розгляду судової справи в CAS
Український скелетоніст Владислав Гераскевич після слухань у Спортивному арбітражному суді (CAS) заявив, що сподівається на справедливе рішення у своїй справі. Спортсмен наголосив, що вважає дії МОК дискримінаційними та такими, що шкодять Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, його слова цитує Суспільне Спорт.
"Були довгі розмови. Ми говорили понад 2 години. Я дуже вдячний за можливість висловитися, нас вислухали рівно. Аргументи почули. Ми чекаємо на рішення. Як ви бачите, я доволі радий. Сподіваюся, правда переможе. Я знаю, що я невинуватий", — сказав Гераскевич.
Гераскевич не планує повертатися у Кортіну
"Це буде гарний жест [якщо мені дадуть спустися в шоломі одного разу], але з точки зору змагань — не матиме сенсу. Наш спорт доволі небезпечний.
Вони викинули мою олімпійську мрію, потім забрали у мене акредитацію, а потім віддали. Для мене – це крадіжка. Я не радий цьому. Я не маю наміру повертатися в Кортіну", - заявив спортсмен.
Дії МОК допомагають пропаганді Росії
"Мене несправедливо відсторонили. Я вірю, що ця дія МОК допомагає пропаганді Росії. Росія святкує цю дискваліфікацію, я вірю, що з деяких точок зору, що Росія повертатиметься до Олімпіади і МОК дуже тисне на українців. Я вважаю, що МОК не на тому боці історії".
Вони відсторонили не мене, а Україну
"Не знаю, як інакше, крім як йти до кінця. Навіть тут сьогодні у цьому суді я не через те, що мене позбавили медалі чи права змагатися. А через те, що поважаю цих спортсменів, вважаю, що вони мали бути на цьому шоломі. І вважаю, що дії МОК дискримінативні.
Як чудово сказав мій тато вчора, Вони відсторонили не мене, а Україну. Я тут стою за гідність своєї країни".
Об'єднання нації набагато важливіше за будь-які досягнення
"Я дуже щасливий через об’єднання нашої нації. Це дещо набагато важливіше за будь-які досягнення.
Наскільки нація об’єднана зараз навколо цього кейсу, наскільки нація захищає свої права, наскільки навколо нашої нації об’єднуються інші нації – це дуже цінно.
Це мені нагадує часи повномасштабного вторгнення, коли ми були одним цілим. Сподіваюся, що з цієї ситуації ми зможемо винести те що, коли ми єдині, ми справді набагато сильніші".
Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026
Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.
На питання від цієї улюблениці диктатора роберта мугабе, який її просував скрізь, які плани в Гороскнвіча з приводу НЕ носіння цього шлему, він відповів чітко зі знаками оклику : Я планую його носити на тренуваннях і на змагання. Інших планів НЕ МАЮ!!
Доречі ця пані Ковентрі стала очільнецею мок завдяки пуйлу і його дружбану новому очільнику Зімбабве Еммерсон Мнангагва в якого є спільний бізнес з рашистам щодо корисних клпалин, до якого дотична і має частку сама Конветрі. Тому ця дама є бійцем парашинських війсь проти Європи взагалі, а не тільки проти України.
І це не все. За дискваліфікацію нашого Олімпійця проголосувала представник Польщі. Отака х...я
Просто польська членкіня визнала це сама і зараз визнає, що не дуже розібралась в цьому питанні.
Наші ж але по суті рашистськи потвори мовчать, гниль, що з неї візьмеш.