Олімпіада-2026 Шолом пам'яті на виступі Гераскевича
2 681 12

Сподіваюся, правда переможе, – Гераскевич після розгляду судової справи в CAS

гераскевич

Український скелетоніст Владислав Гераскевич після слухань у Спортивному арбітражному суді (CAS) заявив, що сподівається на справедливе рішення у своїй справі. Спортсмен наголосив, що вважає дії МОК дискримінаційними та такими, що шкодять Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, його слова цитує Суспільне Спорт.

"Були довгі розмови. Ми говорили понад 2 години. Я дуже вдячний за можливість висловитися, нас вислухали рівно. Аргументи почули. Ми чекаємо на рішення. Як ви бачите, я доволі радий. Сподіваюся, правда переможе. Я знаю, що я невинуватий", — сказав Гераскевич.

Гераскевич не планує повертатися у Кортіну

"Це буде гарний жест [якщо мені дадуть спустися в шоломі одного разу], але з точки зору змагань — не матиме сенсу. Наш спорт доволі небезпечний.

Вони викинули мою олімпійську мрію, потім забрали у мене акредитацію, а потім віддали. Для мене – це крадіжка. Я не радий цьому. Я не маю наміру повертатися в Кортіну", - заявив спортсмен.

Дії МОК допомагають пропаганді Росії

"Мене несправедливо відсторонили. Я вірю, що ця дія МОК допомагає пропаганді Росії. Росія святкує цю дискваліфікацію, я вірю, що з деяких точок зору, що Росія повертатиметься до Олімпіади і МОК дуже тисне на українців. Я вважаю, що МОК не на тому боці історії".

Вони відсторонили не мене, а Україну

"Не знаю, як інакше, крім як йти до кінця. Навіть тут сьогодні у цьому суді я не через те, що мене позбавили медалі чи права змагатися. А через те, що поважаю цих спортсменів, вважаю, що вони мали бути на цьому шоломі. І вважаю, що дії МОК дискримінативні.

Як чудово сказав мій тато вчора, Вони відсторонили не мене, а Україну. Я тут стою за гідність своєї країни".

Об'єднання нації набагато важливіше за будь-які досягнення

"Я дуже щасливий через об’єднання нашої нації. Це дещо набагато важливіше за будь-які досягнення.

Наскільки нація об’єднана зараз навколо цього кейсу, наскільки нація захищає свої права, наскільки навколо нашої нації об’єднуються інші нації – це дуже цінно.

Це мені нагадує часи повномасштабного вторгнення, коли ми були одним цілим. Сподіваюся, що з цієї ситуації ми зможемо винести те що, коли ми єдині, ми справді набагато сильніші".

Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".

Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.

Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

Олімпіада (727) суд (11896) Гераскевич Владислав (42)
Топ коментарі
МОК - найкорумпованіша контора, а Олімпіади в нашому столітті з брудної руки ***** перетворились на стартові майданчики для війн. Цікаво, яку війну почне ***** після цієї олімпіади? Думаю з Європами.
13.02.2026 14:44 Відповісти
шолом пам'яті - то кримінал, а футболки на продаж з дизайном нацистів ігор-1936 - то святе та пухнасте. моку цьому навіть нові памперси не допоможуть вже. втім, пару копійок від болотяних отримають...
13.02.2026 14:47 Відповісти
Так живеш, і не знаєш скільки чудових людей тебе оточує, Владислава Гераскевича тепер запам'ятаю.
13.02.2026 15:08 Відповісти
13.02.2026 14:44 Відповісти
***** завжди починає після олімпіад,,,
13.02.2026 15:51 Відповісти
коли доходить до голосування, в зелених завжди понос...
13.02.2026 16:42 Відповісти
13.02.2026 14:47 Відповісти
13.02.2026 15:08 Відповісти
Подивилась відео розмови Гераскевича з МОКшанською президенткою. Приємно вражена силою і характером нашого олімпійця💪💪💪
На питання від цієї улюблениці диктатора роберта мугабе, який її просував скрізь, які плани в Гороскнвіча з приводу НЕ носіння цього шлему, він відповів чітко зі знаками оклику : Я планую його носити на тренуваннях і на змагання. Інших планів НЕ МАЮ!!

Доречі ця пані Ковентрі стала очільнецею мок завдяки пуйлу і його дружбану новому очільнику Зімбабве Еммерсон Мнангагва в якого є спільний бізнес з рашистам щодо корисних клпалин, до якого дотична і має частку сама Конветрі. Тому ця дама є бійцем парашинських війсь проти Європи взагалі, а не тільки проти України.

І це не все. За дискваліфікацію нашого Олімпійця проголосувала представник Польщі. Отака х...я
13.02.2026 15:16 Відповісти
та не зовсім муйня, Польща розколота, Туск за нас., а їх президенти проти - раніше Дуда, прізвище нинішнього не пам'ятаю
13.02.2026 15:35 Відповісти
Навроцький
13.02.2026 17:31 Відповісти
А як голосували Бубка і Борзов - ви не вловили?
13.02.2026 16:26 Відповісти
Цеж робиться таємно.
Просто польська членкіня визнала це сама і зараз визнає, що не дуже розібралась в цьому питанні.
Наші ж але по суті рашистськи потвори мовчать, гниль, що з неї візьмеш.
13.02.2026 16:51 Відповісти
Потрібно цей чмок захейтити де тільки можна...
13.02.2026 16:33 Відповісти
водoчкі нам подай - везу казла на убой від серцевого нападу...
13.02.2026 17:25 Відповісти
 
 