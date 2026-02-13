РУС
Надеюсь, правда победит, – Гераскевич после рассмотрения судебного дела в CAS

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) заявил, что надеется на справедливое решение по своему делу. Спортсмен подчеркнул, что считает действия МОК дискриминационными и наносящими ущерб Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его слова цитирует Суспільне Спорт.

"Были долгие разговоры. Мы говорили более 2 часов. Я очень благодарен за возможность высказаться, нас выслушали ровно. Аргументы услышали. Мы ждем решения. Как вы видите, я довольно рад. Надеюсь, правда победит. Я знаю, что я невиновен", — сказал Гераскевич.

Гераскевич не планирует возвращаться в Кортину

"Это будет хороший жест [если мне дадут спуститься в шлеме один раз], но с точки зрения соревнований — не будет иметь смысла. Наш спорт довольно опасен.

Они выбросили мою олимпийскую мечту, потом забрали у меня аккредитацию, а потом вернули. Для меня — это кража. Я не рад этому. Я не намерен возвращаться в Кортину", — заявил спортсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гераскевич заявил о волне угроз из РФ после скандала с "шлемом памяти": "Я получаю много сообщений от россиян"

Действия МОК помогают пропаганде России

"Меня несправедливо отстранили. Я верю, что это действие МОК помогает пропаганде России. Россия празднует эту дисквалификацию, я верю, что с некоторых точек зрения, что Россия будет возвращаться на Олимпиаду и МОК очень давит на украинцев. Я считаю, что МОК не на той стороне истории".

Они отстранили не меня, а Украину

"Не знаю, как иначе, кроме как идти до конца. Даже здесь сегодня в этом суде я не из-за того, что меня лишили медали или права соревноваться. А из-за того, что уважаю этих спортсменов, считаю, что они должны были быть на этом шлеме. И считаю, что действия МОК дискриминационны.

Как прекрасно сказал мой папа вчера, они отстранили не меня, а Украину. Я здесь стою за достоинство своей страны".

Читайте также: Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы: за самоотверженное служение украинскому народу

Объединение нации гораздо важнее любых достижений

"Я очень счастлив из-за объединения нашей нации. Это нечто гораздо важнее любых достижений.

Насколько нация объединена сейчас вокруг этого кейса, насколько нация защищает свои права, насколько вокруг нашей нации объединяются другие нации – это очень ценно.

Это мне напоминает времена полномасштабного вторжения, когда мы были единым целым. Надеюсь, что из этой ситуации мы сможем извлечь то, что, когда мы едины, мы действительно гораздо сильнее".

Читайте также: Глава МОК пообещала содействовать тому, чтобы украинские спортивные объекты получили генераторы, - Гераскевич

История с дисквалификацией на Играх-2026

Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".

Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.

Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

Олимпиада (1177) суд (25399) Гераскевич Владислав (31)
+11
МОК - найкорумпованіша контора, а Олімпіади в нашому столітті з брудної руки ***** перетворились на стартові майданчики для війн. Цікаво, яку війну почне ***** після цієї олімпіади? Думаю з Європами.
13.02.2026 14:44
+5
шолом пам'яті - то кримінал, а футболки на продаж з дизайном нацистів ігор-1936 - то святе та пухнасте. моку цьому навіть нові памперси не допоможуть вже. втім, пару копійок від болотяних отримають...
13.02.2026 14:47
+5
Так живеш, і не знаєш скільки чудових людей тебе оточує, Владислава Гераскевича тепер запам'ятаю.
13.02.2026 15:08
***** завжди починає після олімпіад,,,
13.02.2026 15:51
коли доходить до голосування, в зелених завжди понос...
13.02.2026 16:42
Подивилась відео розмови Гераскевича з МОКшанською президенткою. Приємно вражена силою і характером нашого олімпійця💪💪💪
На питання від цієї улюблениці диктатора роберта мугабе, який її просував скрізь, які плани в Гороскнвіча з приводу НЕ носіння цього шлему, він відповів чітко зі знаками оклику : Я планую його носити на тренуваннях і на змагання. Інших планів НЕ МАЮ!!

Доречі ця пані Ковентрі стала очільнецею мок завдяки пуйлу і його дружбану новому очільнику Зімбабве Еммерсон Мнангагва в якого є спільний бізнес з рашистам щодо корисних клпалин, до якого дотична і має частку сама Конветрі. Тому ця дама є бійцем парашинських війсь проти Європи взагалі, а не тільки проти України.

І це не все. За дискваліфікацію нашого Олімпійця проголосувала представник Польщі. Отака х...я
13.02.2026 15:16
та не зовсім муйня, Польща розколота, Туск за нас., а їх президенти проти - раніше Дуда, прізвище нинішнього не пам'ятаю
13.02.2026 15:35
Навроцький
13.02.2026 17:31
А як голосували Бубка і Борзов - ви не вловили?
13.02.2026 16:26
Цеж робиться таємно.
Просто польська членкіня визнала це сама і зараз визнає, що не дуже розібралась в цьому питанні.
Наші ж але по суті рашистськи потвори мовчать, гниль, що з неї візьмеш.
13.02.2026 16:51
Потрібно цей чмок захейтити де тільки можна...
13.02.2026 16:33
водoчкі нам подай - везу казла на убой від серцевого нападу...
13.02.2026 17:25
 
 