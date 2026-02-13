Надеюсь, правда победит, – Гераскевич после рассмотрения судебного дела в CAS

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) заявил, что надеется на справедливое решение по своему делу. Спортсмен подчеркнул, что считает действия МОК дискриминационными и наносящими ущерб Украине.

"Были долгие разговоры. Мы говорили более 2 часов. Я очень благодарен за возможность высказаться, нас выслушали ровно. Аргументы услышали. Мы ждем решения. Как вы видите, я довольно рад. Надеюсь, правда победит. Я знаю, что я невиновен", — сказал Гераскевич.

Гераскевич не планирует возвращаться в Кортину

"Это будет хороший жест [если мне дадут спуститься в шлеме один раз], но с точки зрения соревнований — не будет иметь смысла. Наш спорт довольно опасен.

Они выбросили мою олимпийскую мечту, потом забрали у меня аккредитацию, а потом вернули. Для меня — это кража. Я не рад этому. Я не намерен возвращаться в Кортину", — заявил спортсмен.

Действия МОК помогают пропаганде России

"Меня несправедливо отстранили. Я верю, что это действие МОК помогает пропаганде России. Россия празднует эту дисквалификацию, я верю, что с некоторых точек зрения, что Россия будет возвращаться на Олимпиаду и МОК очень давит на украинцев. Я считаю, что МОК не на той стороне истории".

Они отстранили не меня, а Украину

"Не знаю, как иначе, кроме как идти до конца. Даже здесь сегодня в этом суде я не из-за того, что меня лишили медали или права соревноваться. А из-за того, что уважаю этих спортсменов, считаю, что они должны были быть на этом шлеме. И считаю, что действия МОК дискриминационны.

Как прекрасно сказал мой папа вчера, они отстранили не меня, а Украину. Я здесь стою за достоинство своей страны".

Объединение нации гораздо важнее любых достижений

"Я очень счастлив из-за объединения нашей нации. Это нечто гораздо важнее любых достижений.

Насколько нация объединена сейчас вокруг этого кейса, насколько нация защищает свои права, насколько вокруг нашей нации объединяются другие нации – это очень ценно.

Это мне напоминает времена полномасштабного вторжения, когда мы были единым целым. Надеюсь, что из этой ситуации мы сможем извлечь то, что, когда мы едины, мы действительно гораздо сильнее".

История с дисквалификацией на Играх-2026

Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".

Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.

Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.