Гераскевич ініціює збір коштів для родин загиблих спортсменів
Український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив про роботу над організацією збору коштів для родин загиблих українських спортсменів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві.
Спортсмен пояснив, що на його шоломі зображені українські атлети, які загинули. За його словами, саме завдяки їм світ говорить про Україну.
Підтримка родин загиблих
Гераскевич наголосив на необхідності практичної допомоги сім’ям полеглих спортсменів.
"Саме їх голос лунає настільки гучно, що його неможливо заглушити. Саме тому я переконаний, що ми маємо підтримати родини цих спортсменів не тільки словом, а й ділом", — заявив він.
Заява щодо участі росіян у Паралімпіаді
Також спортсмен повідомив, що після Олімпійських ігор стартують Паралімпійські ігри. Він зазначив, що росіян допустили до змагань під національним прапором та символікою.
За його словами, серед представників РФ є ті, хто брав участь у війні проти України.
"Тобто, вчора вони вбивали українців в Україні, а завтра вони будуть продовжувати це робити, поширюючи російську пропаганду на міжнародному рівні. Ми маємо не допустити цього", — наголосив Гераскевич.
- Раніше президент Зеленський зустрівся із Гераскевичем та вручив йому орден Свободи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки треба додати до її лав більше відомих людей, щоб не "пролетіла" на виборах.
Чи багато наших олімпійців посіли місця вище 12-го? А як тобі місця українських олімпійців у сьомому десятку?
Заткни пельку і помовч.
А ось ти ображаєш пам'ять загиблих. Ти просто покидьок.
Друге, піарник Зеленський підставив не лише Гераскевича, а й усю Україну.
И награды у парня есть - орден Свободы. А так да, "голодал он в этом детстве, не дерзал. Лишь успевал переодеться и в спортзал"
А за такие ваши слова можно и
партбилет на стол положитьоказаться заблокированным администратором. Я за оценку спортивного мастерства этого Гераскевича свой срок тока оттянул
Чтоб вы знали я был серебряным призером нашего ЖЕКа по настольному теннису. Зашел, по делам, а там первенство. Сидит мужик ракеткой шарик подбрасывает. Давай партейку? Он меня в сухую и выставил. Итог: у него первое место. У меня второе. У него кубок и грамота, у меня просто, грамота.
Так что как спортсмен спортсмена я Гераскевича понимаю
Давай подивимось, на що вони здатні.
Поки українця карають за спробу вшанувати пам'ять загиблих колег, цей самий МОК у своєму офіційному магазині спокійно торгував мерчем з нагадуванням про Олімпіаду 1936 року в нацистській Німеччині. Виходить, що нагадування про вбитих сьогодні атлетів - це "недопустима політика", а комерціалізація пам'яті про нацистський режим - це "історична ретро-колекція". Це не просто подвійні стандарти, це легітимізація фашизму заради прибутку. І саме цей факт - головна мерзота, яка має обурювати незалежно від політичних симпатій.
Товар: Футболка «Men's Natural 1936 Berlin Games Olympic Heritage T-Shirt».
Дизайн: На ній зображено офіційний плакат Ігор 1936 року в Берліні - тих самих, які Адольф Гітлер використав для пропаганди нацизму та переваги «арійської раси».
Цинічне виправдання: Речник МОК Марк Адамс 15 лютого 2026 року заявив, що вони продають ці футболки, щоб... «захистити торгову марку». Мовляв, якщо вони не будуть використовувати ці логотипи в комерції, вони втратять на них авторські права, і їх зможе використовувати хтось інший.
Так и спортсмену предлагали демонстрировать шлем в фан зоне и даже, если посчитает нужным, выйти в нем на награждение. Представьте: звучит гимн Украины и Параскесич, такой, в авторском шлеме, принимает золотую награду. Но наш спортсмен это категорически отверг.