Новини Олімпіада-2026 Шолом пам'яті на виступі Гераскевича
Гераскевич ініціює збір коштів для родин загиблих спортсменів

Український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив про роботу над організацією збору коштів для родин загиблих українських спортсменів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві.

Спортсмен пояснив, що на його шоломі зображені українські атлети, які загинули. За його словами, саме завдяки їм світ говорить про Україну.

Підтримка родин загиблих

Гераскевич наголосив на необхідності практичної допомоги сім’ям полеглих спортсменів.

"Саме їх голос лунає настільки гучно, що його неможливо заглушити. Саме тому я переконаний, що ми маємо підтримати родини цих спортсменів не тільки словом, а й ділом", — заявив він.

Заява щодо участі росіян у Паралімпіаді

Також спортсмен повідомив, що після Олімпійських ігор стартують Паралімпійські ігри. Він зазначив, що росіян допустили до змагань під національним прапором та символікою.

За його словами, серед представників РФ є ті, хто брав участь у війні проти України.

"Тобто, вчора вони вбивали українців в Україні, а завтра вони будуть продовжувати це робити, поширюючи російську пропаганду на міжнародному рівні. Ми маємо не допустити цього", — наголосив Гераскевич.

Я бачив інше. Якби він переміг і присвятив перемогу загиблим спортсменам я б його поважав. Але він вчинив інакше. Він присвятив загиблим спортсменам багато слів і понтів, провокував МОК порушуючи встановлені правила і врешті його відсторонили. Він навіть не збирався приймати участь. Він свідомо йшов на конфлікт заради піару. Це не є правильним і порядним. А те як швидко його винагородила "за ніщо" адміністрація зеленого президента і те чим він зайнявся в подальшому... У нас кожний покидьок мріє стати функціонером...
16.02.2026 01:28 Відповісти
На всіх міжнародних змагання він ніколи не підіймався вище 12 місця. А в Україні скелетомн ну прямо офігєнно популярний і розповсюджений вид спорту. Якщо два десятка спортсменів знайдете буду здивований. Його татко тягнув за шкірку...
16.02.2026 00:41 Відповісти
Я висловив свою точку зору. Ви свою. Саме для цього створено цей сайт. Принаймні теориетично. Час покаже хто помилявся. А от хамити не варто.
16.02.2026 01:01 Відповісти
Зеленського встиг попросити?
15.02.2026 23:53 Відповісти
Готовят на ВР від Зекоманди
16.02.2026 00:19 Відповісти
Крвще збирати кошти на кілера для зиімбабвійськой бібізяни К. Ковентрі, мугабівську хвойду
15.02.2026 23:57 Відповісти
Ну, сам процес збору коштів Гераскевичем "для сімей полеглих українських спортсменів" - це вже є кілер для неї, як голови МОК.
16.02.2026 00:27 Відповісти
то краще вже стригти закордоного лоха.
16.02.2026 00:22 Відповісти
Цей весь хайп розрахований саме на внутрішнього споживача. А лох знайдеться.
16.02.2026 00:39 Відповісти
16.02.2026 01:17 Відповісти
А ось це цілком ймовірно.
16.02.2026 01:25 Відповісти
І своя ручна партєйка у "мецената" вже є.
Тільки треба додати до її лав більше відомих людей, щоб не "пролетіла" на виборах.
16.02.2026 01:35 Відповісти
Заказуха жОПы,хотя шум напомнил о войне.
16.02.2026 00:20 Відповісти
спробуй і ти стати чемпіоном України, хоч в одному виді спорту, хоч в доміно, хоч в чапаєва. Тоді матимеш право оцінювати його як спортсмена.
16.02.2026 00:24 Відповісти
16.02.2026 00:41 Відповісти
Може досить піздіти?
Чи багато наших олімпійців посіли місця вище 12-го? А як тобі місця українських олімпійців у сьомому десятку?
Заткни пельку і помовч.
16.02.2026 00:50 Відповісти
16.02.2026 01:01 Відповісти
Гераскевич висловив пам'ять про загиблих і не важливо який він спортсмен, добрий чи поганий.
А ось ти ображаєш пам'ять загиблих. Ти просто покидьок.
16.02.2026 01:13 Відповісти
16.02.2026 01:28 Відповісти
Перше, Гераскевича покарали за те, що він ще не встиг зробити. Може, на чотирьох заїздах він був би в іншому шоломі. Якби його дискваліфікували після першого заїзду, не було б запитань.
Друге, піарник Зеленський підставив не лише Гераскевича, а й усю Україну.
16.02.2026 01:56 Відповісти
Дуже схожа версія!Нажаль якщо спитати у більшості як звати хоч одного олімпійця нашої зимової збірної,ніхто не відповість(А так не здивуюсь,якщо в новій партії зелених,з'явитися новий Беленюк!
16.02.2026 03:53 Відповісти
То вже питання не до кандидатів, а до виборців які голосують за нонеймів. Бо я наприклад стосовно Гераскевича - за вчинок медаль йому дати, у всіх ЗМІ подякувати, шана і почьот і все таке, але як за депутата у мене і думки не ма за нього голосувати (на даний момент, бо я нічогісілько про нього не знаю, якщо почитаю про нього і виявиться що він давно політикою займаєтся, то може і подумаю)
16.02.2026 06:05 Відповісти
Так, він (напевно) свідомо йшов на конфлікт, за що йому шана і подяка.
16.02.2026 06:00 Відповісти
Наговариваете вы на парня, грех это. Лучший результат на чемпионатах мира - 4-е место (2025), а на чемпионатах Европы - 8-е место (2026).
И награды у парня есть - орден Свободы. А так да, "голодал он в этом детстве, не дерзал. Лишь успевал переодеться и в спортзал"
А за такие ваши слова можно и партбилет на стол положить оказаться заблокированным администратором. Я за оценку спортивного мастерства этого Гераскевича свой срок тока оттянул
16.02.2026 05:20 Відповісти
Как два пальца. Нужно только правильный вид спорта подобрать.
Чтоб вы знали я был серебряным призером нашего ЖЕКа по настольному теннису. Зашел, по делам, а там первенство. Сидит мужик ракеткой шарик подбрасывает. Давай партейку? Он меня в сухую и выставил. Итог: у него первое место. У меня второе. У него кубок и грамота, у меня просто, грамота.
Так что как спортсмен спортсмена я Гераскевича понимаю
16.02.2026 05:09 Відповісти
Владислав, скриньку для донатів занеси в резиденцію, де квартирує керівництво МОК, особисто Ковентрі, а також світова федерація санного спорту.
Давай подивимось, на що вони здатні.
16.02.2026 00:15 Відповісти
Я не на что не намекаю. Жизнь такая. Волонтеры до 30% от собранных средств официально могут оставлять себе для организации сборов.
16.02.2026 05:24 Відповісти
Будущий министр спорта по ходу ) С выбором вида спорта как для нашей страны он явно ошибся, но вовремя сориентировался. Юркий малый. В нашей политике может далеко пойти .... если не собьют на взлете.
16.02.2026 00:31 Відповісти
Жан Беленюк 2!
16.02.2026 03:47 Відповісти
Можна по-різному ставитися до Гераскевича як до спортсмена чи його політичних амбіцій, це право кожного. Але в цій ситуації мене обурює зовсім інше - кричуще лицемірство МОК.
Поки українця карають за спробу вшанувати пам'ять загиблих колег, цей самий МОК у своєму офіційному магазині спокійно торгував мерчем з нагадуванням про Олімпіаду 1936 року в нацистській Німеччині. Виходить, що нагадування про вбитих сьогодні атлетів - це "недопустима політика", а комерціалізація пам'яті про нацистський режим - це "історична ретро-колекція". Це не просто подвійні стандарти, це легітимізація фашизму заради прибутку. І саме цей факт - головна мерзота, яка має обурювати незалежно від політичних симпатій.
16.02.2026 01:34 Відповісти
Поки МОК виганяв українця зі змагань за портрети загиблих, у їхньому офіційному Olympic Shop відбувалося наступне:
Товар: Футболка «Men's Natural 1936 Berlin Games Olympic Heritage T-Shirt».
Дизайн: На ній зображено офіційний плакат Ігор 1936 року в Берліні - тих самих, які Адольф Гітлер використав для пропаганди нацизму та переваги «арійської раси».
Цинічне виправдання: Речник МОК Марк Адамс 15 лютого 2026 року заявив, що вони продають ці футболки, щоб... «захистити торгову марку». Мовляв, якщо вони не будуть використовувати ці логотипи в комерції, вони втратять на них авторські права, і їх зможе використовувати хтось інший.
16.02.2026 01:38 Відповісти
Да що Вас так обурює?Світом правлять гроші,і не важливо кроваві вони чи ні!Спорт,МОК не виключення!
16.02.2026 03:58 Відповісти
Обурює що тисячі приймають участь у цьому шабаші, а мільярди за це мляцтво "голосують копійкою" - спонсорують (купуцючи квитки або дивлячись по телевізору).
16.02.2026 06:10 Відповісти
цей самий МОК у своєму офіційному магазині

Так и спортсмену предлагали демонстрировать шлем в фан зоне и даже, если посчитает нужным, выйти в нем на награждение. Представьте: звучит гимн Украины и Параскесич, такой, в авторском шлеме, принимает золотую награду. Но наш спортсмен это категорически отверг.
16.02.2026 04:59 Відповісти
Да, він вибрав набагато кращий варіант. Показати всьому світу шо МОК криваві уроди. Молодець. Орден Свободи абсолютно заслужений!
16.02.2026 06:14 Відповісти
Все правильно. Украинцы держат всех в ежовых рукавицах. Шаг влево шаг вправо - позор на весь мир.
16.02.2026 08:38 Відповісти
Нехай почне з себе, перерахує 1 млн що йому подарував Монобанк. Буде чудовий приклад
16.02.2026 09:31 Відповісти
Оце правильно зробив Гераскевич .Не тріпати язиком, а робити конкретну справу для допомоги людям. Добре , що є люди, в яких на першому місці совість, а не ці олімпійські побрякушки.
23.02.2026 00:39 Відповісти
 
 