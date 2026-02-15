Гераскевич ініціює збір коштів для родин загиблих спортсменів

Український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив про роботу над організацією збору коштів для родин загиблих українських спортсменів.

Спортсмен пояснив, що на його шоломі зображені українські атлети, які загинули. За його словами, саме завдяки їм світ говорить про Україну.

Підтримка родин загиблих

Гераскевич наголосив на необхідності практичної допомоги сім’ям полеглих спортсменів.

"Саме їх голос лунає настільки гучно, що його неможливо заглушити. Саме тому я переконаний, що ми маємо підтримати родини цих спортсменів не тільки словом, а й ділом", — заявив він.

Заява щодо участі росіян у Паралімпіаді

Також спортсмен повідомив, що після Олімпійських ігор стартують Паралімпійські ігри. Він зазначив, що росіян допустили до змагань під національним прапором та символікою.

За його словами, серед представників РФ є ті, хто брав участь у війні проти України.

"Тобто, вчора вони вбивали українців в Україні, а завтра вони будуть продовжувати це робити, поширюючи російську пропаганду на міжнародному рівні. Ми маємо не допустити цього", — наголосив Гераскевич.

Раніше президент Зеленський зустрівся із Гераскевичем та вручив йому орден Свободи.

