Україна запровадила санкції проти десяти російських спортсменів, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти десяти російських спортсменів, які підтримують агресію РФ. Вони причетні до викрадення українських дітей і незаконно відвідують тимчасово окуповані території України.

Відповідний указ №123/2026 від 16 лютого опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Хто потрапив під санкції

"Серед підсанкційних осіб — ті, хто відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і тимчасово окупований півострів Крим, публічно виправдовує російську агресію проти України та окупацію українських територій, збирає кошти для російських окупантів і проводить заходи для українських дітей, яких незаконно викрала Росія", - повідомляє пресслужба президента.

Згідно з указом президента санкції, запроваджено санкції проти президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Аркадія Дворковича. Також санкції запроваджено проти:

Євгена Байдусова,

Імама Ганішова,

Світлани Дашанімаєвої,

Яни Єгорян,

Владислава Ларіна,

Ангеліни Мельникової,

Мадіни Таймазової,

Максима Храмцова,

Федора Чудінова.

Цей санкційний пакет був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст, член національної олімпійської збірної команди України Владислав Гераскевич.

Що передувало

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував запровадження санкцій проти росіян, які "працюють на війну і ставлять спорт на службу війні".

Історія з дискваліфікацією Гераскевича на Іграх-2026

Раніше повідомлялося, що Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".

Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.

Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

