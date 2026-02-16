2 019 18

Зеленський запровадив санкції проти 10 атлетів РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти десяти російських спортсменів, які підтримують агресію РФ. Вони причетні до викрадення українських дітей і незаконно відвідують тимчасово окуповані території України.

Відповідний указ №123/2026 від 16 лютого опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Хто потрапив під санкції 

"Серед підсанкційних осіб — ті, хто відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і тимчасово окупований півострів Крим, публічно виправдовує російську агресію проти України та окупацію українських територій, збирає кошти для російських окупантів і проводить заходи для українських дітей, яких незаконно викрала Росія", - повідомляє пресслужба президента. 

Згідно з указом президента санкції, запроваджено санкції проти президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Аркадія Дворковича. Також санкції запроваджено проти:

  • Євгена Байдусова,
  • Імама Ганішова,
  • Світлани Дашанімаєвої,
  • Яни Єгорян,
  • Владислава Ларіна,
  • Ангеліни Мельникової,
  • Мадіни Таймазової,
  • Максима Храмцова,
  • Федора Чудінова.

Цей санкційний пакет був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст, член національної олімпійської збірної команди України Владислав Гераскевич.

Що передувало

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував запровадження санкцій проти росіян, які "працюють на війну і ставлять спорт на службу війні".

Історія з дискваліфікацією Гераскевича на Іграх-2026

  • Раніше повідомлялося, що Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
  • Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
  • Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

Принаймі це Потужно.
І наче б те не скажуть Лідору, мовляв нічого не робить ))
16.02.2026 20:01
16.02.2026 20:04
А ввести санкції проти сєпара Бубки і заарештувати його майно - слабо?
16.02.2026 20:05
Типу - "Я твой спорт в Сартір шатал!"
16.02.2026 21:26
.... Не дотягується до клавіш піаніно уже!
16.02.2026 20:11
А що, санкції вже вводять уже на підставі петицій?
16.02.2026 20:20
Потужно, нарешті вони не зможуть виступати в Україні!!!😵‍💫🙄😏
16.02.2026 20:28
Вот теперь заживём!😆🤣😂
16.02.2026 20:29
Україна запровадила санкції проти десяти російських спортсменів і Порошенка.
16.02.2026 20:35
Роісся теж запровадила санкції проти Порошенка. Співпадіння? Не думаю.
Але ж то не Україна була, то мале, бздикливе, зелене чмо зі своєю шоблою.
16.02.2026 21:16
А чому санкції на 10р ?Через 10р що має змінитися?
16.02.2026 20:36
Тоді їм вже можна буде приїзджати на міжнародні змагання в Україну. Якщо вони, на той час, ще будуть спортсменами.
16.02.2026 21:13
Зегевара наносит ответный удар (блекаут в москве будет позже).
16.02.2026 21:00
Все, пздц кацапському спорту, потужний "блекаут", "хенде хох" - моськва здається.
16.02.2026 21:09
Введи санкции на шахеды.
16.02.2026 22:12
Не бачу в тому списку Бубки !
16.02.2026 23:41
 
 