Италия и Испания выступили против отдельных положений 20-го пакета санкций ЕС против России, - Bloomberg

Кроме Венгрии, Греции и Мальты, против отдельных положений 20-го пакета санкций ЕС в отношении России выступили также Италия и Испания.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, пишет Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации источников, предложение Еврокомиссии включить в санкционный список иностранные порты и банки, которые Россия использует для незаконной продажи нефти, столкнулось с сопротивлением нескольких государств-членов.

Порт в Грузии и газ из Азербайджана

Италия и Венгрия выразили особую обеспокоенность по поводу возможного включения в список порта Кулеви в Грузии. По словам собеседников, Рим обеспокоен тем, что через этот порт также поставляется газ из Азербайджана, который стал одним из ключевых источников энергии для Европы после сокращения импорта из РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти четверть дел о нарушении таможенных правил завершаются компромиссом: Гостаможслужба объяснила процедуру

Санкции против банка на Кубе

Отдельно Италия и Испания выступают против санкций в отношении банка на Кубе. По данным источников, это единственное финансовое учреждение на острове, которое работает с иностранной валютой и обслуживает дипломатов и граждан ЕС, которым может понадобиться консульская или финансовая помощь.

В то же время другие предложенные ограничения против иностранных банков не вызвали возражений. Правительства Италии и Испании публично от комментариев отказались.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Согласование 20-го пакета санкций ЕС против РФ может задержаться из-за позиции Венгрии, - Politico

Позиция Греции и Мальты

Скепсис усиливается на фоне оговорок Греции и Мальты относительно предложения заменить действующее ограничение цен на российскую нефть запретом на морские услуги - в частности страхование и транспортировку.

Также отдельные страны выразили обеспокоенность в отношении санкций против порта в Индонезии. Представитель Мальты отметил, что государство участвует в технических переговорах для достижения согласованного решения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия угрожает ЕС из-за ограничения морского судоходства

По словам чиновников, позиция четырех государств может ослабить 20-й пакет санкций, который Еврокомиссия планирует принять к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.