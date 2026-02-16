Порівну українців скептично та позитивно оцінюють перебіг мирних переговорів - опитування

Перебіг перемовин щодо завершення війни в України оцінюють скептично стільки ж українців, скільки й позитивно.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, підготовленого Центром Разумкова на замовлення Київського Безпекового Форуму, передає Цензор.НЕТ.

"Скоріше не успішно" вважають 32,7% респондентів переговори української влади зі США, ЄС та РФ щодо можливої мирної угоди, 17,4% – "не успішно".

Позитивно оцінюють переговорний процес 33,6% опитаних: 30,7% – "скоріше успішно", 2,9% – "успішно". Важко відповісти - 16,3% опитаних.

