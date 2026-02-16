Порівну українців скептично та позитивно оцінюють перебіг мирних переговорів - опитування

Перебіг перемовин щодо завершення війни в України оцінюють скептично стільки ж українців, скільки й позитивно.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, підготовленого Центром Разумкова на замовлення Київського Безпекового Форуму, передає Цензор.НЕТ.

"Скоріше не успішно" вважають 32,7% респондентів переговори української влади зі США, ЄС та РФ щодо можливої мирної угоди, 17,4% – "не успішно".

Позитивно оцінюють переговорний процес 33,6% опитаних: 30,7% – "скоріше успішно", 2,9% – "успішно". Важко відповісти - 16,3% опитаних.

+12
Як можна побачити позитив у переговорах від яких жодного позитивного результату?
Може, рашисти припинили наступ?
Може, рашисти припинили звірячі обстріли?
Чи, може, рашисти змінили свої цілі?
16.02.2026 16:16
Почали, коли рос. сторона почала ставити умови, щоб хід переговорів був виключно за закритими дверима.
16.02.2026 16:14
І по чому друга половина вважає переговори успішними?
На основі ілюзій?
Про ілюзії від зе дохідно розповів Раз. на своєму каналі Печерський холм.
16.02.2026 16:21
Це поки територіями не розпочали торгувати...
16.02.2026 16:09
16.02.2026 16:14
16.02.2026 16:15
16.02.2026 17:14
16.02.2026 17:16
16.02.2026 17:18
16.02.2026 17:22
16.02.2026 16:16
Якщо щось дуже хочеться побачити, то побачите.
16.02.2026 16:22
Ну да, наприклад, заленський так і робить - курне гарненько і бачить хоч рожевих фламінго, хоч успіхи своєї діяльності (бездіяльності)!
16.02.2026 16:36
16.02.2026 16:21
Всі хто оцінює переговори скептично повинні бути на фронті та посилювати переговорну позицію України до позитивного рівня
16.02.2026 16:29
Та ні, треба таких, як ти на нуль, щоб мирились там і братались із кацапами, тоді й мир настане.
16.02.2026 16:43
🤣🤣🤣боїшся іти на фронт?
16.02.2026 16:45
ти з фронту строчиш письма?
16.02.2026 17:01
Тобі на фронт пишу 🤣🤣🤣🤣чи ти не на фронті????🤣🤣🤣🤣
16.02.2026 17:07
Якщо сам на фронті, то ще маєш якесь моральне право писати "боїшся іти на фронт".
Якщо ні, то з конторимішиподоляка,бо адекватна людина не буде ставити такі питання,так як розуміє, що перемога на фронті здобувається не м'ясом,а ******** зброєю.
16.02.2026 17:30
Ти в своєму першому пості обвинувачував людей у яких відмінна думка від міші подоляка
16.02.2026 17:40
Ти відповідаєш за свої слова,а я за свої.Ок?
Я не "обвинувачував людей у яких відмінна думка від міші подоляка".
16.02.2026 17:48
тож ***** 100 раз сказали, що росія просто затягує час
16.02.2026 16:23
🤣🤣та знаєм.....До виборів в сенат сша
16.02.2026 16:30
Мирні переговори зараз це марення. Перелом у 2027 році та переговори у 2028.
16.02.2026 18:31
 
 