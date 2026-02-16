РУС
Новости переговоры с РФ
592 23

Равное количество украинцев скептически и положительно оценивают ход мирных переговоров - опрос

Равномерно украинцы скептически и положительно оценивают ход переговоров

Ход переговоров по завершению войны в Украине оценивают скептически столько же украинцев, сколько и положительно.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, подготовленного Центром Разумкова по заказу Киевского Форума безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Скорее неуспешно" считают 32,7% респондентов переговоры украинской власти с США, ЕС и РФ о возможном мирном соглашении, 17,4% – "неуспешно".

Позитивно оценивают переговорный процесс 33,6% опрошенных: 30,7% – "скорее успешно", 2,9% – "успешно". Трудно ответить – 16,3% опрошенных.

Читайте: На переговорах в Женеве будут обсуждать, в частности, вопросы территорий, - Песков

опрос (552) переговоры (905) Центр Разумкова (3) война в Украине (5465)
Топ комментарии
+12
Як можна побачити позитив у переговорах від яких жодного позитивного результату?
Може, рашисти припинили наступ?
Може, рашисти припинили звірячі обстріли?
Чи, може, рашисти змінили свої цілі?
показать весь комментарий
16.02.2026 16:16 Ответить
+4
Почали, коли рос. сторона почала ставити умови, щоб хід переговорів був виключно за закритими дверима.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:14 Ответить
+3
І по чому друга половина вважає переговори успішними?
На основі ілюзій?
Про ілюзії від зе дохідно розповів Раз. на своєму каналі Печерський холм.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:21 Ответить
Це поки територіями не розпочали торгувати...
показать весь комментарий
16.02.2026 16:09 Ответить
Почали, коли рос. сторона почала ставити умови, щоб хід переговорів був виключно за закритими дверима.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:14 Ответить
Ну так відповідай чи ти і далі будеш за чужими спинами бажати кордонів 91 року?
показать весь комментарий
16.02.2026 16:14 Ответить
на "Ви", пліз...
показать весь комментарий
16.02.2026 16:15 Ответить
В тебе чужа спина??
показать весь комментарий
16.02.2026 17:14 Ответить
Тільки такі як ти голосували за зеленського
показать весь комментарий
16.02.2026 17:16 Ответить
Чому на питання не відповідаєш?
показать весь комментарий
16.02.2026 17:18 Ответить
Точно...Ти голосував за Зеленського .
показать весь комментарий
16.02.2026 17:22 Ответить
Як можна побачити позитив у переговорах від яких жодного позитивного результату?
Може, рашисти припинили наступ?
Може, рашисти припинили звірячі обстріли?
Чи, може, рашисти змінили свої цілі?
показать весь комментарий
16.02.2026 16:16 Ответить
Якщо щось дуже хочеться побачити, то побачите.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:22 Ответить
Ну да, наприклад, заленський так і робить - курне гарненько і бачить хоч рожевих фламінго, хоч успіхи своєї діяльності (бездіяльності)!
показать весь комментарий
16.02.2026 16:36 Ответить
І по чому друга половина вважає переговори успішними?
На основі ілюзій?
Про ілюзії від зе дохідно розповів Раз. на своєму каналі Печерський холм.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:21 Ответить
Всі хто оцінює переговори скептично повинні бути на фронті та посилювати переговорну позицію України до позитивного рівня
показать весь комментарий
16.02.2026 16:29 Ответить
Та ні, треба таких, як ти на нуль, щоб мирились там і братались із кацапами, тоді й мир настане.
показать весь комментарий
16.02.2026 16:43 Ответить
🤣🤣🤣боїшся іти на фронт?
показать весь комментарий
16.02.2026 16:45 Ответить
ти з фронту строчиш письма?
показать весь комментарий
16.02.2026 17:01 Ответить
Тобі на фронт пишу 🤣🤣🤣🤣чи ти не на фронті????🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
16.02.2026 17:07 Ответить
Якщо сам на фронті, то ще маєш якесь моральне право писати "боїшся іти на фронт".
Якщо ні, то з конторимішиподоляка,бо адекватна людина не буде ставити такі питання,так як розуміє, що перемога на фронті здобувається не м'ясом,а ******** зброєю.
показать весь комментарий
16.02.2026 17:30 Ответить
Ти в своєму першому пості обвинувачував людей у яких відмінна думка від міші подоляка
показать весь комментарий
16.02.2026 17:40 Ответить
Ти відповідаєш за свої слова,а я за свої.Ок?
Я не "обвинувачував людей у яких відмінна думка від міші подоляка".
показать весь комментарий
16.02.2026 17:48 Ответить
тож ***** 100 раз сказали, що росія просто затягує час
показать весь комментарий
16.02.2026 16:23 Ответить
🤣🤣та знаєм.....До виборів в сенат сша
показать весь комментарий
16.02.2026 16:30 Ответить
Мирні переговори зараз це марення. Перелом у 2027 році та переговори у 2028.
показать весь комментарий
16.02.2026 18:31 Ответить
 
 