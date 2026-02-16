Равное количество украинцев скептически и положительно оценивают ход мирных переговоров - опрос

Ход переговоров по завершению войны в Украине оценивают скептически столько же украинцев, сколько и положительно.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, подготовленного Центром Разумкова по заказу Киевского Форума безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Скорее неуспешно" считают 32,7% респондентов переговоры украинской власти с США, ЕС и РФ о возможном мирном соглашении, 17,4% – "неуспешно".

Позитивно оценивают переговорный процесс 33,6% опрошенных: 30,7% – "скорее успешно", 2,9% – "успешно". Трудно ответить – 16,3% опрошенных.

