592 23
Равное количество украинцев скептически и положительно оценивают ход мирных переговоров - опрос
Ход переговоров по завершению войны в Украине оценивают скептически столько же украинцев, сколько и положительно.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, подготовленного Центром Разумкова по заказу Киевского Форума безопасности, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Скорее неуспешно" считают 32,7% респондентов переговоры украинской власти с США, ЕС и РФ о возможном мирном соглашении, 17,4% – "неуспешно".
Позитивно оценивают переговорный процесс 33,6% опрошенных: 30,7% – "скорее успешно", 2,9% – "успешно". Трудно ответить – 16,3% опрошенных.
Топ комментарии
Погрібний Олександр
16.02.2026 16:16
Asus Z99Le
16.02.2026 16:14
Lemberg #565313
16.02.2026 16:21
Може, рашисти припинили наступ?
Може, рашисти припинили звірячі обстріли?
Чи, може, рашисти змінили свої цілі?
На основі ілюзій?
Про ілюзії від зе дохідно розповів Раз. на своєму каналі Печерський холм.
Якщо ні, то з конторимішиподоляка,бо адекватна людина не буде ставити такі питання,так як розуміє, що перемога на фронті здобувається не м'ясом,а ******** зброєю.
Я не "обвинувачував людей у яких відмінна думка від міші подоляка".