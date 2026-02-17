Іран і США узгодили "основні принципи" майбутньої угоди, - глава МЗС Аракчі

Іран скептично налаштований на ядерні переговори з Трампом

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі після завершення другого раунду переговорів між іранською та американською делегаціями заявив про початок шляху до можливої угоди між країнами.

Про цеінформує Цензор.НЕТ із посиланням на Al Jazeera.

За словами Аракчі, зустріч була "конструктивною" та "серйозною". Глава іранського МЗС зазначив, що делегації досягли порозуміння щодо "основних принципів" потенційної угоди, однак низка питань і надалі потребує вирішення.

"Ми дійшли певних домовленостей та основних принципів. І на основі цих принципів ми зрештою розробимо документ… Ми сподіваємося, що зможемо цього досягти. Коли ми дійдемо до етапу складання документа, процес, природно, сповільниться", - заявив міністр.

Нова зустріч між США та Іраном

Аракчі також анонсував нову зустріч американської та іранської команд. Дата ще не визначена, оскільки сторони мають підготувати власні проєкти майбутньої угоди.

Водночас він застеріг США від використання військових погроз проти Ірану.

Х'уйло навчив Іран як роками тягати за америкосів за носа і мазати їм під носом гівном.
17.02.2026 17:24 Відповісти
Принципи...
Умови....
Положення....
Вимоги...
Резулютативна частина!!!
Короче, ще років 5 -10 пройде
Ядерку встигнуть зробити!
17.02.2026 17:26 Відповісти
Там ще Ізраїль є. Влуплять, а потім будуть кричати на весь світ "по завєтам Трампа!", "Трамп молодець! Все як він обіцяв", "будете знати як не реагувати на Трампа!". І шо тоді рудій бібізяні залишиться?
17.02.2026 17:32 Відповісти
17.02.2026 17:24 Відповісти
Трамп очікує Нобелівську премію за "Майбутньої угоди".
17.02.2026 17:26 Відповісти
Та там все просто. Запропонувати спільний видобуток нафти та прибуток у кілька трильйонів долярів. І угода у тебе в кишені.
17.02.2026 17:26 Відповісти
17.02.2026 17:26 Відповісти
17.02.2026 17:32 Відповісти
так а в чем тогда израиль лучше русни?
17.02.2026 21:20 Відповісти
Кацап, іді домой, тут водкі нєт.
18.02.2026 21:23 Відповісти
Аятоли нагнуть Додіка.
17.02.2026 17:26 Відповісти
С. Корея показала Ирану как успешно водить за нос США. Результат будет тем же - Иран станет ядерной державой.
17.02.2026 17:30 Відповісти
Бабло затьмарило діду все, тільки навіщо йому мільярди, у труні кишень нема, з собою не забере
17.02.2026 17:32 Відповісти
хто ще за ніс не водив рудого ?
17.02.2026 17:32 Відповісти
Місяць назад аятоли в крові потопили виступи людей - Трамп перегорнув цю сторінку і вже обкашлює з ними угоду - в цьому світі є шось святого?
17.02.2026 17:41 Відповісти
в світі є , в рудого нема
17.02.2026 17:44 Відповісти
На сьогодні після представницьких дебатів зійшлися на двох пунктах:
п. 1. Документ буде викладено на папері.
п. 2. Формат паперу А4.
Робота над загальними принципами продовжиться на рівні комісій.
17.02.2026 17:56 Відповісти
папер А4 скільки коштує ?
17.02.2026 18:13 Відповісти
 
 