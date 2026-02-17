Іран і США узгодили "основні принципи" майбутньої угоди, - глава МЗС Аракчі

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі після завершення другого раунду переговорів між іранською та американською делегаціями заявив про початок шляху до можливої угоди між країнами.

Про цеінформує Цензор.НЕТ із посиланням на Al Jazeera.

За словами Аракчі, зустріч була "конструктивною" та "серйозною". Глава іранського МЗС зазначив, що делегації досягли порозуміння щодо "основних принципів" потенційної угоди, однак низка питань і надалі потребує вирішення.

"Ми дійшли певних домовленостей та основних принципів. І на основі цих принципів ми зрештою розробимо документ… Ми сподіваємося, що зможемо цього досягти. Коли ми дійдемо до етапу складання документа, процес, природно, сповільниться", - заявив міністр.

Нова зустріч між США та Іраном

Аракчі також анонсував нову зустріч американської та іранської команд. Дата ще не визначена, оскільки сторони мають підготувати власні проєкти майбутньої угоди.

Водночас він застеріг США від використання військових погроз проти Ірану.

Що передувало?

Нагадаємо, за даними Reuters, напередодні нового раунду переговорів у Женеві Іран запропонував США масштабну економічну угоду в обмін на зняття санкцій.

Іран після перемовин з США відмовився припинити збагачення ядерного палива.

У швейцарській Женеві у вівторок, 17 лютого, розпочався другий раунд непрямих переговорів між представниками Сполучених Штатів та Ірану.

