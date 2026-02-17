Новини Трамп створює Раду миру
Чеська опозиція розкритикувала участь Праги в "Раді миру" Трампа: "Виглядаємо як бідні родичі"

Чеська опозиція заявила, що Прага виглядає неоднозначно, відправляючи до Вашингтона міністра закордонних справ Петра Мацінку як спостерігача на перше засідання так званої "Ради миру" президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють České Noviny, передає Цензор.НЕТ.

Перше засідання "Ради миру" має відбутися 19 лютого у столиці США. Учасники планують обговорити припинення вогню в Газі. Окрім Чехії, статус спостерігачів отримали Італія, Кіпр, Словаччина, Греція та Єврокомісія.

Постійне членство в організації коштує близько одного мільярда доларів. Західні країни поставилися до ініціативи скептично, зважаючи на запрошення до неї Росії та Білорусі.

Критика з боку опозиції

Колишній глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, заявив, що позиція уряду виглядає непослідовною. За його словами, країна "хотіла би бути в раді, але не хоче платити вхідний внесок".

"Тоді ми виглядаємо як бідні родичі, які не хочуть платити вхідний внесок, але люблять ходити в кіно. Ми повинні займатися зовнішньою політикою з більшою впевненістю в собі", - сказав Ліпавський.

Опозиційний депутат Марек Женішек розкритикував поїздку ще різкіше, назвавши її "непотрібною" та такою, що створює "подальшу ганьбу".

Депутатка Барбора Урбанова заявила, що до "Ради миру" варто ставитися як до особистого проєкту Трампа. Вона наголосила, що Чехія є процвітаючою та безпечною завдяки міжнародному праву, тому, на її думку, глава МЗС має зосередитися на зміцненні позицій Праги в ЄС і НАТО, а не підтримувати подібні ініціативи.

"Рада миру" Дональда Трампа

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
  • Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
  • 22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
  • Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.

У всьому, що створює Трамп, голос «розуму» належить лише йому. І якщо ви, боронь Боже, не погодитесь, вас очорнять і виженуть у найкоротші терміни.
17.02.2026 17:13 Відповісти
бідні родичі ?

що міліард рудому скрисятничили ?

17.02.2026 17:17 Відповісти
Проблема чехів в тому, (як і українців, до речі), що, обравши таку владу вони і справді виглядають як бідні родичі...
17.02.2026 17:26 Відповісти
Додік-шоу для одного актора.
17.02.2026 17:29 Відповісти
Та ні, на мою думку, виглядають ні як бедні родичи, а як довб...би.
17.02.2026 17:31 Відповісти
Привезіть з собою нормального пива і печено вепрево колєно і вас пустять в раду без лярда...
17.02.2026 17:40 Відповісти
нах та рада..
ще довб0'***** поїти та кормити?
17.02.2026 19:28 Відповісти
Газа та Україна мають припинити вогонь..?
17.02.2026 19:31 Відповісти
 
 