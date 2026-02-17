Польща не приєднуватиметься до Ради миру, можлива лише участь як спостерігача, - Туск
Офіційний представник Польщі може бути присутнім на установчому засіданні Ради миру у Вашингтоні в статусі спостерігача. Водночас Варшава поки що не планує долучатися до цієї ініціативи.
Про це перед початком засідання уряду Польщі заявив у вівторок прем’єр-міністр РП Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням наУкрінформ.
"Уряд не передбачає за цих обставин і умов участі Польщі в Раді миру. Можливий візит до Вашингтона представника президента матиме спостережний характер, тобто як спостерігач представник Польщі, звичайно, може брати участь у цих засіданнях", - зазначив Туск.
Він додав, що Польща також не має наміру і не відправить польських військових до сектору Гази та не братиме участі у бізнес-проєктах на цій території.
"Польща точно не має наміру і не відправить польських військових до сектору Гази. Ми маємо власні безпекові проблеми, і мені не потрібно нікому пояснювати, на чому ми зосереджені, на чому зосереджена польська армія. Польща також не зацікавлена у співфінансуванні девелоперських проєктів на території Гази, і це також, мабуть, не потребує особливих пояснень", - наголосив Туск.
"Рада миру" Дональда Трампа
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
- Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
- 22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
- Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На (не ржать!!!) месте Трампа я бы сообщил шляхте что в газетах смогут прочитать.