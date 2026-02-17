Новини Трамп створює Раду миру
Польща не приєднуватиметься до Ради миру, можлива лише участь як спостерігача, - Туск

Туск: Путін воює проти Європи зсередини

Офіційний представник Польщі може бути присутнім на установчому засіданні Ради миру у Вашингтоні в статусі спостерігача. Водночас Варшава поки що не планує долучатися до цієї ініціативи.

Про це перед початком засідання уряду Польщі заявив у вівторок прем’єр-міністр РП Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням наУкрінформ.

"Уряд не передбачає за цих обставин і умов участі Польщі в Раді миру. Можливий візит до Вашингтона представника президента матиме спостережний характер, тобто як спостерігач представник Польщі, звичайно, може брати участь у цих засіданнях", - зазначив Туск.

Він додав, що Польща також не має наміру і не відправить польських військових до сектору Гази та не братиме участі у бізнес-проєктах на цій території.

"Польща точно не має наміру і не відправить польських військових до сектору Гази. Ми маємо власні безпекові проблеми, і мені не потрібно нікому пояснювати, на чому ми зосереджені, на чому зосереджена польська армія. Польща також не зацікавлена у співфінансуванні девелоперських проєктів на території Гази, і це також, мабуть, не потребує особливих пояснень", - наголосив Туск.

"Рада миру" Дональда Трампа

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
  • Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
  • 22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
  • Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.

Хочуть той цирк спостерігати? Ну Трамп глядачам на це шоу мабуть буде квитки продавати, не мільярд за місце звісно, як в акторському складі, але теж не дешево буде мабуть 🤔
17.02.2026 15:06 Відповісти
На ютубі подивляться, навіщо платити
17.02.2026 15:14 Відповісти
за такі діла Трамп може і ... ютуб захопити
17.02.2026 15:21 Відповісти
Польське керівництво (на відміну від зеленої мерзоти, яка захопила владу в Україні) дбає в першу чергу про свій народ, а не про проходимців. І не буде перейматись щастям чужинців.
17.02.2026 15:17 Відповісти
Оно то так. Но сколько у ясновельможный панов гонору. Дескать они будут наблюдать и строго контролировать что они там понапридумывают.
На (не ржать!!!) месте Трампа я бы сообщил шляхте что в газетах смогут прочитать.
17.02.2026 15:46 Відповісти
Не кацапам судити про польський гонор. Поляки більше двохсоь років не мали своєї держави, але вибороли її. І бережуть як від кацапів, так і від усіх інших. На відміну від нашого недоумкуватого народу, якому хоть пасмеяться і шашличків на перває мая.
17.02.2026 15:53 Відповісти
А за чим саме ви будете там "спостерігати", як рудий клоун впроваджує схему рекету у Світовому масштабі?
17.02.2026 17:14 Відповісти
 
 