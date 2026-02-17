Польша не будет присоединяться к Совету мира, возможно только участие в качестве наблюдателя, - Туск

Официальный представитель Польши может присутствовать на учредительном заседании Совета мира в Вашингтоне в статусе наблюдателя. В то же время Варшава пока не планирует присоединяться к этой инициативе.

Об этом перед началом заседания правительства Польши заявил во вторник премьер-министр РП Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Правительство не предусматривает при этих обстоятельствах и условиях участия Польши в Совете мира. Возможный визит в Вашингтон представителя президента будет иметь наблюдательный характер, то есть, как наблюдатель, представитель Польши, конечно, может участвовать в этих заседаниях", - отметил Туск.

Он добавил, что Польша также не намерена и не отправит польских военных в сектор Газа и не будет участвовать в бизнес-проектах на этой территории.

"Польша точно не намерена и не отправит польских военных в сектор Газа. У нас есть собственные проблемы с безопасностью, и мне не нужно никому объяснять, на чем мы сосредоточены, на чем сосредоточена польская армия. Польша также не заинтересована в софинансировании девелоперских проектов на территории Газы, и это, пожалуй, также не требует особых объяснений", - подчеркнул Туск.

"Совет мира" Дональда Трампа

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.

