РУС
Новости Трам создает Совет мира
218 6

Польша не будет присоединяться к Совету мира, возможно только участие в качестве наблюдателя, - Туск

Туск: Путин воюет против Европы изнутри

Официальный представитель Польши может присутствовать на учредительном заседании Совета мира в Вашингтоне в статусе наблюдателя. В то же время Варшава пока не планирует присоединяться к этой инициативе.

Об этом перед началом заседания правительства Польши заявил во вторник премьер-министр РП Дональд Туск



"Правительство не предусматривает при этих обстоятельствах и условиях участия Польши в Совете мира. Возможный визит в Вашингтон представителя президента будет иметь наблюдательный характер, то есть, как наблюдатель, представитель Польши, конечно, может участвовать в этих заседаниях", - отметил Туск.

Он добавил, что Польша также не намерена и не отправит польских военных в сектор Газа и не будет участвовать в бизнес-проектах на этой территории.

"Польша точно не намерена и не отправит польских военных в сектор Газа. У нас есть собственные проблемы с безопасностью, и мне не нужно никому объяснять, на чем мы сосредоточены, на чем сосредоточена польская армия. Польша также не заинтересована в софинансировании девелоперских проектов на территории Газы, и это, пожалуй, также не требует особых объяснений", - подчеркнул Туск.

"Совет мира" Дональда Трампа

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
  • 22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".
  • Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.

 

Польша (1873) Туск Дональд (305) Совет мира (23)
Сортировать:
Хочуть той цирк спостерігати? Ну Трамп глядачам на це шоу мабуть буде квитки продавати, не мільярд за місце звісно, як в акторському складі, але теж не дешево буде мабуть 🤔
показать весь комментарий
17.02.2026 15:06 Ответить
На ютубі подивляться, навіщо платити
показать весь комментарий
17.02.2026 15:14 Ответить
за такі діла Трамп може і ... ютуб захопити
показать весь комментарий
17.02.2026 15:21 Ответить
Польське керівництво (на відміну від зеленої мерзоти, яка захопила владу в Україні) дбає в першу чергу про свій народ, а не про проходимців. І не буде перейматись щастям чужинців.
показать весь комментарий
17.02.2026 15:17 Ответить
Оно то так. Но сколько у ясновельможный панов гонору. Дескать они будут наблюдать и строго контролировать что они там понапридумывают.
На (не ржать!!!) месте Трампа я бы сообщил шляхте что в газетах смогут прочитать.
показать весь комментарий
17.02.2026 15:46 Ответить
Не кацапам судити про польський гонор. Поляки більше двохсоь років не мали своєї держави, але вибороли її. І бережуть як від кацапів, так і від усіх інших. На відміну від нашого недоумкуватого народу, якому хоть пасмеяться і шашличків на перває мая.
показать весь комментарий
17.02.2026 15:53 Ответить
 
 