Сикорский: На Совете мира Навроцкий должен убеждать Трампа давить на РФ

Если президент Польши Кароль Навроцкий решит принять участие в учредительном заседании инициированного Дональдом Трампом Совета мира, то он должен убедить главу Белого дома в необходимости давления на РФ.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Отношение правительства Польши к Совету мира

По словам Сикорского, пока польское правительство "сохраняет сдержанность" в вопросе возможного присоединения Варшавы к Совету мира.

Навроцкий должен убедить Трампа в необходимости давления на РФ

Также Сикорский отметил, что если Навроцкий решит поехать в Вашингтон на инаугурационное заседание Совета мира и будет аргументировать это необходимостью "быть за столом" и иметь влияние, то он подскажет польскому лидеру, что стоит сказать американскому президенту.

Министр подчеркнул, что, в частности, "нужно давить на агрессора в войне России против Украины, а не на жертву, и добиваться справедливого мира, а не какой-то квазикапитуляции".

"Совет мира" Дональда Трампа

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Сектора Газа не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.

