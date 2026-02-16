РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8843 посетителя онлайн
Новости Давление на Россию Трам создает Совет мира
422 8

Сикорский: На Совете мира Навроцкий должен убеждать Трампа давить на РФ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Если президент Польши Кароль Навроцкий решит принять участие в учредительном заседании инициированного Дональдом Трампом Совета мира, то он должен убедить главу Белого дома в необходимости давления на РФ.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Отношение правительства Польши к Совету мира

По словам Сикорского, пока польское правительство "сохраняет сдержанность" в вопросе возможного присоединения Варшавы к Совету мира.

Навроцкий должен убедить Трампа в необходимости давления на РФ

Также Сикорский отметил, что если Навроцкий решит поехать в Вашингтон на инаугурационное заседание Совета мира и будет аргументировать это необходимостью "быть за столом" и иметь влияние, то он подскажет польскому лидеру, что стоит сказать американскому президенту.

Министр подчеркнул, что, в частности, "нужно давить на агрессора в войне России против Украины, а не на жертву, и добиваться справедливого мира, а не какой-то квазикапитуляции".

Читайте также: Трамп: Члены Совета мира пообещали более $5 млрд на гуманитарные нужды и восстановление Газы

"Совет мира" Дональда Трампа

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Сектора Газа не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
  • 22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".
  • Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.

Читайте также: ЕС на заседании Совета мира будет в роли наблюдателя и отправит в США своего представителя

Автор: 

Сикорский Радослав (245) Трамп Дональд (4573) Навроцкий Кароль (125) Совет мира (23)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мячти мячти...
показать весь комментарий
16.02.2026 18:47 Ответить
"...Якщо президент Польщі Кароль Навроцький вирішить взяти участь в установчому засіданні ініційованої Дональдом Трампом Ради миру, то він повинен переконати главу Білого дому в необхідності тиску на РФ..." - зараз буде ступор в ОПі: постити чи ні...
показать весь комментарий
16.02.2026 18:53 Ответить
Не адекватный ответ ( раньше он назывался несимметричным). Какая-то глобальная "хрень" выставляет другой хрени счет на бабло. за то ,что они пользуются их наработками и денег не платая. Забудьте! Если одного государство может убить в другом миллион человек, кто вы такие если не можете убить столько же, что бы защитит свое бабло?(это про разборки между корпорациями видео контента, и ШИ). Дальше, страшнее. У кого "мотыга" тот и прав. И не помогут, Куча разноцветных бумажек в кармане и умных мыслей в голове!
показать весь комментарий
16.02.2026 18:55 Ответить
переконувати трампа.
хто ?
навроцький.

пане Радославе, завжди цінував Ваше почуття гумору.

.
показать весь комментарий
16.02.2026 18:57 Ответить
воно канешно так ,але всі в ЄС знають ,шо трамп кремлівська підстілка ,а грають з ним , як з порядною людиною ...
показать весь комментарий
16.02.2026 19:13 Ответить
Це знають хіба патріоти і патріотки з України, котрі себе вже корінними європейцями вважають за 3-4роки.
показать весь комментарий
16.02.2026 20:28 Ответить
Йой .. вилізе ще вам боком той Навроцький , як нам зе-хрипатий , як Америці трамп.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:20 Ответить
Трамп запросив Путіна у Раду миру. Наступний крок - портрет Гітлера над президіумом і Майн Кампф у статуті
показать весь комментарий
16.02.2026 19:20 Ответить
 
 