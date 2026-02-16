РУС
ЕС на заседании Совета мира будет в роли наблюдателя и отправит в США своего представителя

ЕС на заседании Совета мира будет в роли наблюдателя

Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил, что европейский комиссар Дубравка Шуица примет участие в заседании Совета мира в Вашингтоне 19 февраля в статусе наблюдателя от имени ЕС.

Европейская комиссия "не становится членом Совета мира", а участвует в заседании в качестве наблюдателя "в соответствии с нашими давними обязательствами по выполнению режима прекращения огня в Газе, а также для участия в международных усилиях по поддержке реконструкции и восстановления", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как сообщалось ранее, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать учредительное заседание Совета мира в Вашингтоне.

"Совет мира" Дональда Трампа

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
  • 22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".
  • Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.

Тобто в ролі куколда? Потужно!
16.02.2026 17:09 Ответить
Роль яка найбільше підходить для євросоюзу
16.02.2026 17:11 Ответить
У ролі незалежного спостерігача за новою палатою в дурці.
16.02.2026 17:26 Ответить
НАТО без капитана: Мюнхен признал девальвацию США и объявил мобилизацию
https://www.youtube.com/watch?v=ZNJw1_SHR28
16.02.2026 17:11 Ответить
Яу У січні 2026 року коли Німеччина направила до Гренландії контингент із 13-15 військовослужбовців Бундесверу. 🤣🤣🤣🤣🤣 ПОТУЖНО🤣🤣🤣🤣
16.02.2026 17:13 Ответить
не важно в какой роли они там будут если это будут врачи-психиатры, там будет за чем понаблюдать
16.02.2026 17:33 Ответить
Додік- шоу або Додік- камеді, де поп корн?
16.02.2026 18:08 Ответить
і скльки для ЄС буде коштувати квиток у цей зоопарк?
16.02.2026 19:23 Ответить
 
 