ЕС на заседании Совета мира будет в роли наблюдателя и отправит в США своего представителя

Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил, что европейский комиссар Дубравка Шуица примет участие в заседании Совета мира в Вашингтоне 19 февраля в статусе наблюдателя от имени ЕС.

Европейская комиссия "не становится членом Совета мира", а участвует в заседании в качестве наблюдателя "в соответствии с нашими давними обязательствами по выполнению режима прекращения огня в Газе, а также для участия в международных усилиях по поддержке реконструкции и восстановления", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как сообщалось ранее, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать учредительное заседание Совета мира в Вашингтоне.

"Совет мира" Дональда Трампа

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Брюсселе обсудят 20-й пакет санкций ЕС