В Брюсселе обсудят 20-й пакет санкций ЕС

В Брюсселе послы Европейского Союза при участии представителя Европейской комиссии Дэвида О'Салливана на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) обсудят новый пакет ограничений против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на одного из топ-дипломатов ЕС на условиях анонимности.

"Что касается 20-го пакета, сегодня днем состоится еще одна дискуссия с участием специального посланника, господина О'Салливана", – сообщил дипломат.

Он напомнил, что ЕС планирует достичь договоренности по антироссийским санкциям до 24 февраля, что "должно отметить четыре года со времени жестокого вторжения России в Украину".

Что содержит пакет санкций ЕС?

По информации фон дер Ляйен, новый пакет санкций охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. В сфере энергетики мы вводим полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти.

ЕС также вводит новые экспортные запреты - от резины до тракторов и услуг кибербезопасности на сумму более €360 млн. А также вводится запрет на импорт металлов, химикатов и минералов на €570 млн. Также - ограничения на экспорт товаров и технологий, используемых РФ для боевых действий, таких как материалы для взрывчатки", - говорится в заявлении.

