У Брюсселі обговорять 20-й пакет санкцій ЄС

У Брюсселі посли Європейського Союзу за участі представника Європейської комісії Девіда О’Саллівана на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) обговорять новий пакет обмежень проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда із посиланням на одного топдипломатів ЄС на умовах анонімності.

"Щодо 20-го пакета, сьогодні вдень відбудеться ще одна дискусія за участі спеціального посланника, пана О'Саллівана", – повідомив дипломат.

Він нагадав, що ЄС планує досягти домовленості щодо антиросійських санкцій до 24 лютого, що "має відзначити чотири роки з часу жорстокого вторгнення Росії в Україну".

Що містить пакет санкцій ЄС?

За інформацією фон дер Ляєн, новий пакет санкцій охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю. У сфері енергетики ми запроваджуємо повну заборону на морські послуги для російської сирої нафти.

ЄС також вводить нові експортні заборони - від гуми до тракторів та послуг кібербезпеки на понад €360 млн. А також запроваджується заборона на імпорт металів, хімікатів та мінералів на €570 млн. Також - обмеження на експорт товарів та технологій, що використовуються рф для бойових дій, таких як матеріали для вибухівки", - йдеться у заяві.

