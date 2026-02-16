ЄС на засіданні Ради миру буде в ролі спостерігача і відправить у США свого представника
Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє повідомив, що Європейська комісарка Дубравка Шуїця візьме участь у засіданні Ради миру у Вашингтоні 19 лютого у статусі спостерігача від імені ЄС.
Європейська комісія "не стає членом Ради миру", а бере участь у засіданні як спостерігач "відповідно до наших давніх зобов’язань щодо виконання режиму припинення вогню в Газі, а також для участі в міжнародних зусиллях щодо підтримки реконструкції та відновлення", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Як повідомлялося раніше, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не планує відвідувати установче засідання Ради миру у Вашингтоні.
"Рада миру" Дональда Трампа
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
- Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
- 22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
- Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.
