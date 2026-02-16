Сікорський: На Раді миру Навроцький має переконувати Трампа тиснути на РФ

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Якщо президент Польщі Кароль Навроцький вирішить взяти участь в установчому засіданні ініційованої Дональдом Трампом Ради миру, то він повинен переконати главу Білого дому в необхідності тиску на РФ.

Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Відношення уряду Польщі до Ради миру

За словами Сікорського, наразі польський уряд "зберігає стриманість" у питанні можливого приєднання Варшави до Ради миру.

Навроцький має переконувати Трампа у тиску на РФ

Також Сікорський зазначив, що якщо Навроцький вирішить поїхати до Вашингтона на інавгураційне засідання Ради миру й аргументуватиме це необхідністю "бути за столом" і мати вплив, то він підкаже польському лідеру, що варто сказати американському президенту.

Міністр наголосив, що, зокрема, "потрібно тиснути на агресора у війні Росії проти України, а не на жертву, й домагатися справедливого миру, а не якоїсь квазікапітуляції".

"Рада миру" Дональда Трампа

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
  • Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
  • 22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".
  • Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.

Мячти мячти...
16.02.2026 18:47 Відповісти
"...Якщо президент Польщі Кароль Навроцький вирішить взяти участь в установчому засіданні ініційованої Дональдом Трампом Ради миру, то він повинен переконати главу Білого дому в необхідності тиску на РФ..." - зараз буде ступор в ОПі: постити чи ні...
16.02.2026 18:53 Відповісти
Не адекватный ответ ( раньше он назывался несимметричным). Какая-то глобальная "хрень" выставляет другой хрени счет на бабло. за то ,что они пользуются их наработками и денег не платая. Забудьте! Если одного государство может убить в другом миллион человек, кто вы такие если не можете убить столько же, что бы защитит свое бабло?(это про разборки между корпорациями видео контента, и ШИ). Дальше, страшнее. У кого "мотыга" тот и прав. И не помогут, Куча разноцветных бумажек в кармане и умных мыслей в голове!
16.02.2026 18:55 Відповісти
переконувати трампа.
хто ?
навроцький.

пане Радославе, завжди цінував Ваше почуття гумору.

.
16.02.2026 18:57 Відповісти
воно канешно так ,але всі в ЄС знають ,шо трамп кремлівська підстілка ,а грають з ним , як з порядною людиною ...
16.02.2026 19:13 Відповісти
Це знають хіба патріоти і патріотки з України, котрі себе вже корінними європейцями вважають за 3-4роки.
16.02.2026 20:28 Відповісти
Йой .. вилізе ще вам боком той Навроцький , як нам зе-хрипатий , як Америці трамп.
16.02.2026 19:20 Відповісти
Трамп запросив Путіна у Раду миру. Наступний крок - портрет Гітлера над президіумом і Майн Кампф у статуті
16.02.2026 19:20 Відповісти
А лохи не слабо так повелися на трампкоїн радумиру
16.02.2026 21:40 Відповісти
 
 