Сікорський: На Раді миру Навроцький має переконувати Трампа тиснути на РФ

Якщо президент Польщі Кароль Навроцький вирішить взяти участь в установчому засіданні ініційованої Дональдом Трампом Ради миру, то він повинен переконати главу Білого дому в необхідності тиску на РФ.

Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відношення уряду Польщі до Ради миру

За словами Сікорського, наразі польський уряд "зберігає стриманість" у питанні можливого приєднання Варшави до Ради миру.

Навроцький має переконувати Трампа у тиску на РФ

Також Сікорський зазначив, що якщо Навроцький вирішить поїхати до Вашингтона на інавгураційне засідання Ради миру й аргументуватиме це необхідністю "бути за столом" і мати вплив, то він підкаже польському лідеру, що варто сказати американському президенту.

Міністр наголосив, що, зокрема, "потрібно тиснути на агресора у війні Росії проти України, а не на жертву, й домагатися справедливого миру, а не якоїсь квазікапітуляції".

Читайте також: ​Трамп: Члени Ради миру пообіцяли понад $5 млрд на гуманітарні потреби й відбудову Гази

"Рада миру" Дональда Трампа

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

Проведення першого офіційного засідання "Ради миру" президента Дональда Трампа планується у Вашингтоні 19 лютого.

Читайте також: ЄС на засіданні Ради миру буде в ролі спостерігача і відправить у США свого представника