Чешская оппозиция раскритиковала участие Праги в "Совете мира" Трампа: "Выглядим, как бедные родственники"
Чешская оппозиция заявила, что Прага выглядит неоднозначно, отправляя в Вашингтон министра иностранных дел Петра Мацинку в качестве наблюдателя на первое заседание так называемого "Совета мира" президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщают České Noviny, передает Цензор.НЕТ.
Первое заседание "Совета мира" должно состояться 19 февраля в столице США. Участники планируют обсудить прекращение огня в Газе. Кроме Чехии, статус наблюдателей получили Италия, Кипр, Словакия, Греция и Еврокомиссия.
Постоянное членство в организации стоит около одного миллиарда долларов. Западные страны отнеслись к инициативе скептически, учитывая приглашение в нее России и Беларуси.
Критика со стороны оппозиции
Бывший глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что позиция правительства выглядит непоследовательной. По его словам, страна "хотела бы быть в совете, но не хочет платить вступительный взнос".
"Тогда мы выглядим, как бедные родственники, которые не хотят платить вступительный взнос, но любят ходить в кино. Мы должны заниматься внешней политикой с большей уверенностью в себе", - сказал Липавский.
Оппозиционный депутат Марек Женишек раскритиковал поездку еще резче, назвав ее "ненужной" и создающей "дальнейший позор".
Депутат Барбора Урбанова заявила, что к "Совету мира" стоит относиться как к личному проекту Трампа. Она подчеркнула, что Чехия процветает и находится в безопасности благодаря международному праву, поэтому, по ее мнению, глава МИД должен сосредоточиться на укреплении позиций Праги в ЕС и НАТО, а не поддерживать подобные инициативы.
"Совет мира" Дональда Трампа
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
- В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
- 22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".
- Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.
