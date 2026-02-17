Чешская оппозиция раскритиковала участие Праги в "Совете мира" Трампа: "Выглядим, как бедные родственники"

Чешская оппозиция заявила, что Прага выглядит неоднозначно, отправляя в Вашингтон министра иностранных дел Петра Мацинку в качестве наблюдателя на первое заседание так называемого "Совета мира" президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщают České Noviny, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Первое заседание "Совета мира" должно состояться 19 февраля в столице США. Участники планируют обсудить прекращение огня в Газе. Кроме Чехии, статус наблюдателей получили Италия, Кипр, Словакия, Греция и Еврокомиссия.

Постоянное членство в организации стоит около одного миллиарда долларов. Западные страны отнеслись к инициативе скептически, учитывая приглашение в нее России и Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша не будет присоединяться к Совету мира, возможно только участие в качестве наблюдателя, - Туск

Критика со стороны оппозиции

Бывший глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что позиция правительства выглядит непоследовательной. По его словам, страна "хотела бы быть в совете, но не хочет платить вступительный взнос".

"Тогда мы выглядим, как бедные родственники, которые не хотят платить вступительный взнос, но любят ходить в кино. Мы должны заниматься внешней политикой с большей уверенностью в себе", - сказал Липавский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство жителей Чехии выступают за продолжение помощи Украине

Оппозиционный депутат Марек Женишек раскритиковал поездку еще резче, назвав ее "ненужной" и создающей "дальнейший позор".

Депутат Барбора Урбанова заявила, что к "Совету мира" стоит относиться как к личному проекту Трампа. Она подчеркнула, что Чехия процветает и находится в безопасности благодаря международному праву, поэтому, по ее мнению, глава МИД должен сосредоточиться на укреплении позиций Праги в ЕС и НАТО, а не поддерживать подобные инициативы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский: На Совете мира Навроцкий должен убеждать Трампа давить на РФ

"Совет мира" Дональда Трампа

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС на заседании Совета мира будет в роли наблюдателя и отправит в США своего представителя