Чешская оппозиция раскритиковала участие Праги в "Совете мира" Трампа: "Выглядим, как бедные родственники"

сша,чехія

Чешская оппозиция заявила, что Прага выглядит неоднозначно, отправляя в Вашингтон министра иностранных дел Петра Мацинку в качестве наблюдателя на первое заседание так называемого "Совета мира" президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщают České Noviny, передает Цензор.НЕТ.

Первое заседание "Совета мира" должно состояться 19 февраля в столице США. Участники планируют обсудить прекращение огня в Газе. Кроме Чехии, статус наблюдателей получили Италия, Кипр, Словакия, Греция и Еврокомиссия.

Постоянное членство в организации стоит около одного миллиарда долларов. Западные страны отнеслись к инициативе скептически, учитывая приглашение в нее России и Беларуси.

Критика со стороны оппозиции

Бывший глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что позиция правительства выглядит непоследовательной. По его словам, страна "хотела бы быть в совете, но не хочет платить вступительный взнос".

"Тогда мы выглядим, как бедные родственники, которые не хотят платить вступительный взнос, но любят ходить в кино. Мы должны заниматься внешней политикой с большей уверенностью в себе", - сказал Липавский.

Оппозиционный депутат Марек Женишек раскритиковал поездку еще резче, назвав ее "ненужной" и создающей "дальнейший позор".

Депутат Барбора Урбанова заявила, что к "Совету мира" стоит относиться как к личному проекту Трампа. Она подчеркнула, что Чехия процветает и находится в безопасности благодаря международному праву, поэтому, по ее мнению, глава МИД должен сосредоточиться на укреплении позиций Праги в ЕС и НАТО, а не поддерживать подобные инициативы.

"Совет мира" Дональда Трампа

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
  • 22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".
  • Проведение первого официального заседания "Совета мира" президента Дональда Трампа планируется в Вашингтоне 19 февраля.

У всьому, що створює Трамп, голос «розуму» належить лише йому. І якщо ви, боронь Боже, не погодитесь, вас очорнять і виженуть у найкоротші терміни.
17.02.2026 17:13 Ответить
бідні родичі ?

що міліард рудому скрисятничили ?

.
17.02.2026 17:17 Ответить
Проблема чехів в тому, (як і українців, до речі), що, обравши таку владу вони і справді виглядають як бідні родичі...
17.02.2026 17:26 Ответить
Додік-шоу для одного актора.
17.02.2026 17:29 Ответить
Та ні, на мою думку, виглядають ні як бедні родичи, а як довб...би.
17.02.2026 17:31 Ответить
Привезіть з собою нормального пива і печено вепрево колєно і вас пустять в раду без лярда...
17.02.2026 17:40 Ответить
 
 