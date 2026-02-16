Большинство жителей Чехии выступают за продолжение помощи Украине
Большинство граждан Чехии поддерживают продолжение помощи Украине в войне против России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Radio Prague International со ссылкой на январский опрос агентства STEM.
Исследование показало рост поддержки почти всех форм помощи по сравнению с октябрем прошлого года. В то же время отношение к отдельным направлениям поддержки остается неоднозначным.
Поддержка различных видов помощи (по результатам опроса):
- 70% — поставки медицинских и потребительских товаров;
- 65% — гуманитарные программы непосредственно в Украине;
- 63% — помощь чешским компаниям в создании партнерств;
- 58% — дипломатическое и экономическое давление на Россию.
"Ни по одному из видов помощи не преобладает позиция о ее полном прекращении", - говорится в исследовании.
Дискуссия о военной и финансовой поддержке
Мнения о военной помощи разделились:
- 55% —хотели бы ограничить поставки боеприпасов;
- 59% — выступают за сокращение поставок военной техники;
- 51% — ограничили бы обучение украинских военных;
- 65% — предлагают сократить или прекратить прямую финансовую помощь;
- 59% — считают, что следует ограничить разрешения на пребывание украинских беженцев.
В то же время полного отказа от поддержки Украины большинство чехов не поддерживает.
Напомним, ранее министр обороны Чехии Яромир Зуна сообщил чешским журналистам, что чешская инициатива по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины демонстрирует положительную динамику развития. Однако дальнейший успех поставок критически зависит от объемов финансирования со стороны международных партнеров.
