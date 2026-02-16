РУС
Наивно считать, что мы близки к мирному соглашению между Украиной и РФ, - Павел

Быстрого мира не будет: Заявление президента Чехии Павела

Президент Чехии Петр Павел считает, что те, кто ожидал быстрого мирного соглашения между Украиной и РФ, были наивными.

Об этом он заявил в интервью Odkryto, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Если кто-то ожидал, что в краткосрочной перспективе будет достигнуто соглашение между Украиной, европейскими государствами, Соединенными Штатами и Россией, то он, безусловно, был наивным.

То, что позиции Украины, Европы и Соединенных Штатов приблизились или уже почти совпадают, является большим успехом", - считает лидер Чехии.

Павел считает, что более важным в переговорном процессе является то, достигли ли какого-либо согласия воюющие стороны.

Читайте: Украина должна пойти на болезненные уступки для достижения мира, - Павел

"Россия пока не проявила особой готовности к переговорам и компромиссам. Пока она все еще настаивает на своих максималистских целях", - сказал президент Чехии.

По его словам, важно сначала продолжить давление на Россию, в частности политическое, финансовое, экономическое, но в то же время продолжить поддержку Украины, чтобы она не попала в положение, которое будет значительно менее выгодным для начала переговоров.

"История учит нас, что переговоры могут быть успешными только тогда, когда обе стороны находятся в относительно выгодном положении. Если нет, то одна из сторон, которая будет иметь преимущество, всегда будет испытывать желание продолжать конфликт, а не прекращать его", - подытожил он.

Читайте: Украина получила 4,4 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы", - Павел

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия выступила в поддержку украинского спортсмена на Олимпиаде

война (530) Чехия (452) Павел Петр (81)
Топ комментарии
+5
Подяка чехам та їхньому Президентові , котрі у 68 відсотків ЗА допомогу Україні!
Тільки вичищати треба з ОПи ригоЗЄльоного таких радників від ригобанди Ахмєтова, як Камишіна , котрий як міг гальмував за часів Залужного розвиток виробництва дронів на посту міністра стратегічних галузей , а зараз в обнімашках на фотосесіях з шановним Петером Павелом .
16.02.2026 17:06 Ответить
+1
16.02.2026 17:07 Ответить
+1
Ця гнида ЄРМАКІВСЬКА як уся ТАТАРІВЩИНА сидить й сьогодні за спиною ЗЄрига
16.02.2026 17:08 Ответить
Павел прав ...але тиск від ЄС , треба проявити до китаю ...
16.02.2026 16:59 Ответить
Більше в них купляти товарів а у кацапів енергоносіїв..правильно..🤣🤣🤣
16.02.2026 17:17 Ответить
16.02.2026 17:06 Ответить
16.02.2026 17:07 Ответить
Ця гнида ЄРМАКІВСЬКА як уся ТАТАРІВЩИНА сидить й сьогодні за спиною ЗЄрига
16.02.2026 17:08 Ответить
У зелі за спиною одні грантожери -Лещенко наєм каленюк юрчишин
16.02.2026 17:21 Ответить
А Ахметівські- це ті, корті привели хйла в Україну. Від Умєрова до Стефанишиної , від Камишіна до Шмигапля - він не тримав у бізнесі тупих, зараз затихарився й Польщу готує тамошніми "регіоналами"
16.02.2026 17:30 Ответить
Він своє медіа здав Єрмаку в Україні, а там вже у Польщі розкручує під кремлівських ... Поцікавтесь . Ось вже канал -дитя- гілочка FOX акредитовано в Україні під дружину правої руки каманди баби Юлі ... Падружки хйла ...
16.02.2026 17:35 Ответить
Трамп зараз, може "сидіть, як миш під віником - бо "обісрався, "по саме нікуди", з своєю "політикою миротворства"... Борзонуть проти кацапів, боїться, а давить на Україну - себе ще більше ганьбить...
Тому зараз надія тільки на рішучість Європи...
16.02.2026 17:43 Ответить
Та ти шо...
Оце ти Яр зліпив умняк, такіє откровєнія..
16.02.2026 17:52 Ответить
Та мені, до тебе, далеко... Я хоч якийсь "умняк зліпить" можу... А ти тільки набрать в рот лайна, і плюнуть в опонента, здатен... (Не забувай, тільки, рот, після цього, прополіскувать...)
16.02.2026 18:00 Ответить
Давай іще вікіпедію процитуй, та чиїхось цитат наліпи.
А потім адмінам на мене настукай як минулого разу. Оце і все що ти можеш.
Хотів тебе одним словом назвати, але не буду, бо знову моментальний стук-стук вигулькне.
16.02.2026 20:13 Ответить
Тобі знову "в голови низько..."? Знову займаєшся "срачерозведенням"?
16.02.2026 20:47 Ответить
Виробився ти, Яр. Он вже й сотня підписників таку лабуду лайкати не хоче..
16.02.2026 21:09 Ответить
До капітуляції пхають всі(((
16.02.2026 20:49 Ответить
 
 