Наивно считать, что мы близки к мирному соглашению между Украиной и РФ, - Павел
Президент Чехии Петр Павел считает, что те, кто ожидал быстрого мирного соглашения между Украиной и РФ, были наивными.
Об этом он заявил в интервью Odkryto, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Если кто-то ожидал, что в краткосрочной перспективе будет достигнуто соглашение между Украиной, европейскими государствами, Соединенными Штатами и Россией, то он, безусловно, был наивным.
То, что позиции Украины, Европы и Соединенных Штатов приблизились или уже почти совпадают, является большим успехом", - считает лидер Чехии.
Павел считает, что более важным в переговорном процессе является то, достигли ли какого-либо согласия воюющие стороны.
"Россия пока не проявила особой готовности к переговорам и компромиссам. Пока она все еще настаивает на своих максималистских целях", - сказал президент Чехии.
По его словам, важно сначала продолжить давление на Россию, в частности политическое, финансовое, экономическое, но в то же время продолжить поддержку Украины, чтобы она не попала в положение, которое будет значительно менее выгодным для начала переговоров.
"История учит нас, что переговоры могут быть успешными только тогда, когда обе стороны находятся в относительно выгодном положении. Если нет, то одна из сторон, которая будет иметь преимущество, всегда будет испытывать желание продолжать конфликт, а не прекращать его", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее издание NBC писало, что война в Украине не закончится до лета, как того хотят США.
- Руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Россия не заинтересована в прекращении войны, поэтому быстрого мира в Украине в этом году не будет.
Тільки вичищати треба з ОПи ригоЗЄльоного таких радників від ригобанди Ахмєтова, як Камишіна , котрий як міг гальмував за часів Залужного розвиток виробництва дронів на посту міністра стратегічних галузей , а зараз в обнімашках на фотосесіях з шановним Петером Павелом .
Тому зараз надія тільки на рішучість Європи...
Оце ти Яр зліпив умняк, такіє откровєнія..
А потім адмінам на мене настукай як минулого разу. Оце і все що ти можеш.
Хотів тебе одним словом назвати, але не буду, бо знову моментальний стук-стук вигулькне.