Наївно вважати, що ми близькі до мирної угоди між Україною та РФ, - Павел

Швидкого миру не буде: Заява президента Чехії Павела

Президент Чехії Петр Павел вважає, що ті, хто очікував швидкої мирної угоди між Україною та РФ, були наївними.

Про це він заявив в інтерв'ю Odkryto, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Якщо хтось очікував, що в короткостроковій перспективі буде досягнуто угоди між Україною, європейськими державами, Сполученими Штатами та Росією, то він, безумовно, був наївним.

Те, що позиції України, Європи та Сполучених Штатів наблизилися або вже майже збігаються, є великим успіхом", - вважає лідер Чехії.

Павел вважає, що важливішим у переговорному процесі є те, чи дійшли якоїсь згоди сторони, що воюють.

"Росія поки що не виявила особливої ​​готовності до переговорів та компромісів. Поки що вона все ще наполягає на своїх максималістських цілях", - сказав президент Чехії.

За його словами, важливо спочатку продовжити тиск на Росії, зокрема політичний, фінансовий, економічний, але водночас продовжити підтримку України, щоб вона не потрапила в позицію, яка буде значно менш вигідною для початку переговорів.

"Історія вчить нас, що переговори можуть бути успішними лише тоді, коли обидві сторони перебувають у відносно вигідному становищі. Якщо ні, то одна зі сторін, яка матиме перевагу, завжди відчуватиме бажання продовжувати конфлікт, а не припиняти його", - підсумував він.

Що передувало?

Подяка чехам та їхньому Президентові , котрі у 68 відсотків ЗА допомогу Україні!
Тільки вичищати треба з ОПи ригоЗЄльоного таких радників від ригобанди Ахмєтова, як Камишіна , котрий як міг гальмував за часів Залужного розвиток виробництва дронів на посту міністра стратегічних галузей , а зараз в обнімашках на фотосесіях з шановним Петером Павелом .
16.02.2026 17:06 Відповісти
16.02.2026 17:07 Відповісти
Ця гнида ЄРМАКІВСЬКА як уся ТАТАРІВЩИНА сидить й сьогодні за спиною ЗЄрига
16.02.2026 17:08 Відповісти
Павел прав ...але тиск від ЄС , треба проявити до китаю ...
16.02.2026 16:59 Відповісти
Більше в них купляти товарів а у кацапів енергоносіїв..правильно..🤣🤣🤣
16.02.2026 17:17 Відповісти
16.02.2026 17:06 Відповісти
16.02.2026 17:07 Відповісти
Ця гнида ЄРМАКІВСЬКА як уся ТАТАРІВЩИНА сидить й сьогодні за спиною ЗЄрига
16.02.2026 17:08 Відповісти
У зелі за спиною одні грантожери -Лещенко наєм каленюк юрчишин
16.02.2026 17:21 Відповісти
А Ахметівські- це ті, корті привели хйла в Україну. Від Умєрова до Стефанишиної , від Камишіна до Шмигапля - він не тримав у бізнесі тупих, зараз затихарився й Польщу готує тамошніми "регіоналами"
16.02.2026 17:30 Відповісти
Він своє медіа здав Єрмаку в Україні, а там вже у Польщі розкручує під кремлівських ... Поцікавтесь . Ось вже канал -дитя- гілочка FOX акредитовано в Україні під дружину правої руки каманди баби Юлі ... Падружки хйла ...
16.02.2026 17:35 Відповісти
Трамп зараз, може "сидіть, як миш під віником - бо "обісрався, "по саме нікуди", з своєю "політикою миротворства"... Борзонуть проти кацапів, боїться, а давить на Україну - себе ще більше ганьбить...
Тому зараз надія тільки на рішучість Європи...
16.02.2026 17:43 Відповісти
Та ти шо...
Оце ти Яр зліпив умняк, такіє откровєнія..
16.02.2026 17:52 Відповісти
Та мені, до тебе, далеко... Я хоч якийсь "умняк зліпить" можу... А ти тільки набрать в рот лайна, і плюнуть в опонента, здатен... (Не забувай, тільки, рот, після цього, прополіскувать...)
16.02.2026 18:00 Відповісти
Давай іще вікіпедію процитуй, та чиїхось цитат наліпи.
А потім адмінам на мене настукай як минулого разу. Оце і все що ти можеш.
Хотів тебе одним словом назвати, але не буду, бо знову моментальний стук-стук вигулькне.
16.02.2026 20:13 Відповісти
Тобі знову "в голови низько..."? Знову займаєшся "срачерозведенням"?
16.02.2026 20:47 Відповісти
Виробився ти, Яр. Он вже й сотня підписників таку лабуду лайкати не хоче..
16.02.2026 21:09 Відповісти
До капітуляції пхають всі(((
16.02.2026 20:49 Відповісти
 
 