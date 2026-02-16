Наївно вважати, що ми близькі до мирної угоди між Україною та РФ, - Павел
Президент Чехії Петр Павел вважає, що ті, хто очікував швидкої мирної угоди між Україною та РФ, були наївними.
Про це він заявив в інтерв'ю Odkryto, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Якщо хтось очікував, що в короткостроковій перспективі буде досягнуто угоди між Україною, європейськими державами, Сполученими Штатами та Росією, то він, безумовно, був наївним.
Те, що позиції України, Європи та Сполучених Штатів наблизилися або вже майже збігаються, є великим успіхом", - вважає лідер Чехії.
Павел вважає, що важливішим у переговорному процесі є те, чи дійшли якоїсь згоди сторони, що воюють.
"Росія поки що не виявила особливої готовності до переговорів та компромісів. Поки що вона все ще наполягає на своїх максималістських цілях", - сказав президент Чехії.
За його словами, важливо спочатку продовжити тиск на Росії, зокрема політичний, фінансовий, економічний, але водночас продовжити підтримку України, щоб вона не потрапила в позицію, яка буде значно менш вигідною для початку переговорів.
"Історія вчить нас, що переговори можуть бути успішними лише тоді, коли обидві сторони перебувають у відносно вигідному становищі. Якщо ні, то одна зі сторін, яка матиме перевагу, завжди відчуватиме бажання продовжувати конфлікт, а не припиняти його", - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше видання NBC писало, що війна в Україні не закінчиться до літа, як хочуть того США.
- Керівник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Росія не зацікавлена в припиненні війни, тому швидкого миру в Україні цього року не буде.
Тільки вичищати треба з ОПи ригоЗЄльоного таких радників від ригобанди Ахмєтова, як Камишіна , котрий як міг гальмував за часів Залужного розвиток виробництва дронів на посту міністра стратегічних галузей , а зараз в обнімашках на фотосесіях з шановним Петером Павелом .
Тому зараз надія тільки на рішучість Європи...
