Миру в Україні цього року не буде, - гендиректор Rheinmetall Паппергер
Керівник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Росія не зацікавлена в припиненні війни, тому швидкого миру в Україні цього року не буде.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у подкасті Table.Today від Table.Briefings.
"Зараз ми виробляємо більше боєприпасів, ніж маємо контрактів", – сказав Паппергер.
За його словами, Rheinmetall могла б "поставити більше зенітних гармат, більше боєприпасів і навіть більше танків", але бракує фінансування.
Паппергер оголосив про плани збільшити кількість співробітників своєї компанії до 70 тисяч у найближчі роки.
Він також очікує, що до кінця цього року портфель замовлень становитиме близько 140 мільярдів євро.
Що передувало?
У січні Паппергер повідомив, що місце для будівництва заводу з виробництва боєприпасів в Україні вже визначено. Компанія готова розпочати будівництво після вирішення організаційних та регуляторних питань.
Паппергер додав, що співпраця між Україною та Rheinmetall успішно просувається у багатьох сферах, включно з артилерійськими боєприпасами, бойовими машинами піхоти, ППО, космічною розвідкою та мобільними польовими шпиталями.
Пропонуєте закінчити війну в одностороннєм порядкє (відомо, з якого боку)?
цей німець допомагає українцям звільняти Україну від рашистів, нащадків червоних комуно-нацистів, ріпоїдо-совків, окупантів України, країн Кавказу, Центральної Азії та за підсумками 2Світової війни - Молдови, Балітії, сходу Європи !!!
Всі навкруги отримують тільки гешефти-хтось людей,от рейнметал нові заводи та кучу бабла, а хтось дешевші вуглеводні.
Треба просто кожен рік і кожен місяць війни казати що війна скінчиться за 2-3 тижні - і хахли будуть у захваті. А також миролюбиві європейчики і реднечики.