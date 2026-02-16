Миру в Україні цього року не буде, - гендиректор Rheinmetall Паппергер

Керівник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Росія не зацікавлена в припиненні війни, тому швидкого миру в Україні цього року не буде.

"Зараз ми виробляємо більше боєприпасів, ніж маємо контрактів", – сказав Паппергер.

За його словами, Rheinmetall могла б "поставити більше зенітних гармат, більше боєприпасів і навіть більше танків", але бракує фінансування.

Паппергер оголосив про плани збільшити кількість співробітників своєї компанії до 70 тисяч у найближчі роки.

Він також очікує, що до кінця цього року портфель замовлень становитиме близько 140 мільярдів євро.

У січні Паппергер повідомив, що місце для будівництва заводу з виробництва боєприпасів в Україні вже визначено. Компанія готова розпочати будівництво після вирішення організаційних та регуляторних питань.

Паппергер додав, що співпраця між Україною та Rheinmetall успішно просувається у багатьох сферах, включно з артилерійськими боєприпасами, бойовими машинами піхоти, ППО, космічною розвідкою та мобільними польовими шпиталями.

