УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5532 відвідувача онлайн
Новини Припинення війни
3 858 31

Миру в Україні цього року не буде, - гендиректор Rheinmetall Паппергер

Армін Паппергер про війну в Україні: миру цього року не буде

Керівник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Росія не зацікавлена в припиненні війни, тому швидкого миру в Україні цього року не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду,  про це він сказав у подкасті Table.Today від Table.Briefings.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Зараз ми виробляємо більше боєприпасів, ніж маємо контрактів", – сказав Паппергер.

За його словами, Rheinmetall могла б "поставити більше зенітних гармат, більше боєприпасів і навіть більше танків", але бракує фінансування.

Паппергер оголосив про плани збільшити кількість співробітників своєї компанії до 70 тисяч у найближчі роки.

Він також очікує, що до кінця цього року портфель замовлень становитиме близько 140 мільярдів євро.

Що передувало? 

У січні Паппергер повідомив, що місце для будівництва заводу з виробництва боєприпасів в Україні вже визначено. Компанія готова розпочати будівництво після вирішення організаційних та регуляторних питань.

Паппергер додав, що співпраця між Україною та Rheinmetall успішно просувається у багатьох сферах, включно з артилерійськими боєприпасами, бойовими машинами піхоти, ППО, космічною розвідкою та мобільними польовими шпиталями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не виграє війну проти України, вона зазнає значних втрат у війні, - Каллас

Автор: 

Rheinmetall (152) війна в Україні (8374)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Він не вірить Шашличному?
показати весь коментар
16.02.2026 10:58 Відповісти
+11
а що ви пропонуєте конкретно Україні, українцям ??? здатися, як здалися, погрузившись у політичні чвари, українці в 1918-2 рр., а вже через 10 років під час Голодомору-геноциду їли власних дітей, а через 6 років з 09.1939 по 09,1945, були змушені надарма воювати та надарма помирати за довбану ріпоїдно-совкову, комуно-нацистьку імперію зла і тюрму народів "срср" окуповуючи Польщу, частину Румунії, Фінляндії, Японії, усю східну Європу ???
показати весь коментар
16.02.2026 11:12 Відповісти
+9
Каков подлец этот Паппергер,а? Начал войну 24.02.22 а теперь не хочет ее заканчивать. А кацапы тут вообще не причём. Раскусил ты таки его,вывел так сказать на чистую воду. А с виду такой приличный человек.
показати весь коментар
16.02.2026 11:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яволь, герр Паппергер, буде виконано.
показати весь коментар
16.02.2026 10:57 Відповісти
Росія не зацікавлена в припиненні війни
Пропонуєте закінчити війну в одностороннєм порядкє (відомо, з якого боку)?
показати весь коментар
16.02.2026 10:58 Відповісти
Я нічого не пропоную, все буде йти як має йти аж до кінця.
показати весь коментар
16.02.2026 10:59 Відповісти
Ну так.
показати весь коментар
16.02.2026 11:01 Відповісти
а до чого цей німець ??? миру не хоче насамперед рашист, нацист ХХІ сторіччя, шизофренік, педофіл Ху*ло та його паРаша-мацковія !!!



цей німець допомагає українцям звільняти Україну від рашистів, нащадків червоних комуно-нацистів, ріпоїдо-совків, окупантів України, країн Кавказу, Центральної Азії та за підсумками 2Світової війни - Молдови, Балітії, сходу Європи !!!
показати весь коментар
16.02.2026 11:06 Відповісти
Насамперед - отож.
показати весь коментар
16.02.2026 11:06 Відповісти
Ху*ло похерив усі пост воєнну систему безпеки в Європі коли в ніч на 26 та 27 лютого 2014 року окупував, і згодом анексував, українській Крим !!! при розвалі недо-імперії Ху*ло паРаші-мацковії усі країни сусіди, особливо ті території яких були окуповані, анексовані червоними комуно-нацистами, ріпоїдо-совками за піждсумками 2Світової війни мають повне право на повернення цих земель, а окувавані різниго штиву рашистами народи своє право на свободу і незалежність !!!
показати весь коментар
16.02.2026 11:14 Відповісти
Рептилоїдо-совками?
показати весь коментар
16.02.2026 11:17 Відповісти
та хоч ріптилоїдами !!! "кацап то не є людина, кацап то тупа козломорда тварина" - професор антропології Орест Лютий !!!
показати весь коментар
16.02.2026 14:14 Відповісти
Він не вірить Шашличному?
показати весь коментар
16.02.2026 10:58 Відповісти
Ось і вигодонабувач продовження війни нарисувався. Як же йому не хочеться, що війна закінчиться раніше, ніж він встигне заробити на ній багато мільярдів.
показати весь коментар
16.02.2026 10:59 Відповісти
А он ее может закончить?Подкажу тебе как ты можешь ее закончить или думать,что сможешь но ошибиться: это побежать сдаться кацапам
показати весь коментар
16.02.2026 11:03 Відповісти
а що ви пропонуєте конкретно Україні, українцям ??? здатися, як здалися, погрузившись у політичні чвари, українці в 1918-2 рр., а вже через 10 років під час Голодомору-геноциду їли власних дітей, а через 6 років з 09.1939 по 09,1945, були змушені надарма воювати та надарма помирати за довбану ріпоїдно-совкову, комуно-нацистьку імперію зла і тюрму народів "срср" окуповуючи Польщу, частину Румунії, Фінляндії, Японії, усю східну Європу ???
показати весь коментар
16.02.2026 11:12 Відповісти
Именно к этому оно и такие как Dmitry Monsev, которые его лайкают и призывают
показати весь коментар
16.02.2026 12:55 Відповісти
та кажіть вже правду. Ніхто не зацікавлений у мирі. Окрім переважної більшості народу України.
Всі навкруги отримують тільки гешефти-хтось людей,от рейнметал нові заводи та кучу бабла, а хтось дешевші вуглеводні.
показати весь коментар
16.02.2026 11:02 Відповісти
Ну так беги сдавайся на милость раши миролюбец.
показати весь коментар
16.02.2026 11:04 Відповісти
До чого тут " беги здавайся" на більше у вашій голові розуму не вистачає ?
показати весь коментар
16.02.2026 11:11 Відповісти
А большего и нет по большому счету ибо эта война может закончиться только одним способом и это победа одной и поражение другой стороны.Правда есть и еще один но он очень отдален в перспективе лет этак еще на три в лучшем случае и повторение Афганистана для раша как когда то для ссср в худшем иэто условная ничья когда не выиграют ни раша ,ни Украина и раша потеряв еще миллион -другой солдат поймет , что ей здесь ничего из заявленных целей не светит и сама предложит договариваться о каком то мирном соглашении , а не выдвигать свои требования и этот вариант выглядит самым реалистичным на данный момент. Но есть еще вариант из области фантастики когда в сша все таки примут санкции Грэма-Блюменталя, дадут Украине томагавки и другое наступательное вооружение и закроют небо своими ппо как это сделали для Израиля когда его Иран атаковал. Но это все таки обасть фантастики хотя чем черт не шутит😆
показати весь коментар
16.02.2026 13:05 Відповісти
А в твоїй голові на що розуму вистарчає?Твої пропозиції?
показати весь коментар
16.02.2026 13:27 Відповісти
Гадаєш що зменшення бк в зсу буде прияти наступленню "миру"?Хіба що руського міру
показати весь коментар
16.02.2026 13:26 Відповісти
Керівник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Rheinmetall не зацікавлена в припиненні війни, тому швидкого миру в Україні цього року не буде. Джерело: https://censor.net/ua/n3600764
показати весь коментар
16.02.2026 11:04 Відповісти
Каков подлец этот Паппергер,а? Начал войну 24.02.22 а теперь не хочет ее заканчивать. А кацапы тут вообще не причём. Раскусил ты таки его,вывел так сказать на чистую воду. А с виду такой приличный человек.
показати весь коментар
16.02.2026 11:07 Відповісти
Паппергер один з найвідоміших шахраїв Європи.
показати весь коментар
16.02.2026 12:12 Відповісти
а я думав , що найвідоміші шахраї Європи це міндічі, шрьодери, оланди, саркозі, орбани, баканаФФи, наумави і навіть бойко з Бабою юлею та шуфричами з КАЛамойскіми....
показати весь коментар
16.02.2026 13:34 Відповісти
гендиректор Rheinmetall Паппергер, добре знає скільки вкрадених в Українців грошей, вивів зеленський та його ОЗУ з Урядового кварталу з України, окрім двушечок на мацква, з 2019 року!! Голова Нацбанку, може це підтвердити разом з Західними Партнерами!!
показати весь коментар
16.02.2026 11:06 Відповісти
Та ясен хер только бюджеты начали осваивать а тут мир. Майте совість!
показати весь коментар
16.02.2026 11:10 Відповісти
В хто говорить що він буде ? Трамп ?
показати весь коментар
16.02.2026 11:19 Відповісти
Дурний той Папергер, чесне слово.
Треба просто кожен рік і кожен місяць війни казати що війна скінчиться за 2-3 тижні - і хахли будуть у захваті. А також миролюбиві європейчики і реднечики.
показати весь коментар
16.02.2026 11:36 Відповісти
Всі ці фуфлокомапанії більше торгують акціями, ніж реально виробляють. Скільки зараз ви бачите Західної зброї на фронті? Скільки ракет, снарядів? Скільки техніки, ППО? Весь світовий ВПК навіть Україну не може нічим забезпечити. Назвіть зброю Rheinmetall яке зараз на фронті. Ні - ху- я.
показати весь коментар
16.02.2026 12:23 Відповісти
 
 