Росія не виграє війну проти України, вона зазнає значних втрат у війні, - Каллас

Втрати Росії зростають, а її економіка зазнає труднощів у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас написала у соціальній мережі Х.

"Росія не виграє цю війну. Рівень її втрат стрімко зростає, а її економіка зазнає труднощів", - йдеться в дописі.

Вона зазначила, що напередодні міністри оборони країн Євросоюзу обговорили, як блок може і надалі підтримувати Україну.

"На порядку денному знаходяться пропозиції про створення двох навчальних центрів на території України і про мобілізацію додаткового приватного капіталу через Європейський інвестиційний банк", – сказала Каллас.

Що передувало?

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз запропонує перелік поступок, яких Європа має вимагати від РФ в рамках врегулювання війни в Україні.