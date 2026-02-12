Росія не виграє війну проти України, вона зазнає значних втрат у війні, - Каллас

Глава європейської дипломатії Кая Каллас

Втрати Росії зростають, а її економіка зазнає труднощів у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас написала у соціальній мережі Х.

"Росія не виграє цю війну. Рівень її втрат стрімко зростає, а її економіка зазнає труднощів", - йдеться в дописі.

Вона зазначила,  що напередодні міністри оборони країн Євросоюзу обговорили, як блок може і надалі підтримувати Україну.

"На порядку денному знаходяться пропозиції про створення двох навчальних центрів на території України і про мобілізацію додаткового приватного капіталу через Європейський інвестиційний банк", – сказала Каллас.

Що передувало?

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз запропонує перелік поступок, яких Європа має вимагати від РФ в рамках врегулювання війни в Україні.

Топ коментарі
Україна просто швидше закінчиться,математику не обдуриш.
12.02.2026 15:45 Відповісти
"Росія не виграє, Україна не програє"

Це вже чули. Можна якось щоб Україна виграла, чи не на часі?
12.02.2026 15:41 Відповісти
Тоді були інші умови - не було Китаю з 20% світової економіки
12.02.2026 15:54 Відповісти
На втрати кацапам пох - і економіка їх ше не копитнулась
12.02.2026 15:40 Відповісти
Подібний сценарій «некопитення савейськай економіки 15 республік свабодних», уже пройшов у совдепії срср !! Але ж це були 15 країн, а не сьогоднішня московія з колоніями!!
12.02.2026 15:50 Відповісти
Тоді були інші умови - не було Китаю з 20% світової економіки
12.02.2026 15:54 Відповісти
Співали тоді в совдепії: «Пламенеет звезда. ... Навсегда, навсегда. И над степью зловещей. Ворон пусть не кружит, Мы ведь целую вечность. Собираемся жить. Если снова над миром грянет гром,…»
Доспівалися московіти, з Куби тікають, як з Сирії!!! Рахмонов «кудись зник», погана прикмета для ******!
12.02.2026 16:23 Відповісти
На жаль, в срср економіка була планова, а не ринкова, як зараз в раїсі. Тому вона так швидко не загнеться як тоді...
12.02.2026 15:57 Відповісти
Це видається бажане за дійсне!!!
Діти цього етапу Історії, детально не знають і видають свої думки, як пломбір по 19 копійок і «варену ковбасу» по 2,20, без знання про убивства 60 млн людей совдепії 15 республік, в концтаборах ГУЛАГУ, з 1925 року!!
Так, як і про економіку совдепії і мацковії…, бажане за дійсне!!!
Здохла мацковська ампєрія, здохла і совдепія, на костях таборів ГУЛАГУ економіки у «порівнянні з 1913 роком», здихає і мацковская *********, яку намагається утримати китай з чучхе!! Про Іран, то таке…, як про Сирію та Кубу!!!
Смерть ****** і московитам-окупантам!!
Слава Україні!!
12.02.2026 17:20 Відповісти
12.02.2026 15:41 Відповісти
Виграти з Не на часі неможливо
12.02.2026 15:49 Відповісти
Вже після контрнаступу-23 і поведінки партнерів для його підготовки стало зрозуміло, що перемога України неминуча.
12.02.2026 16:35 Відповісти
Україна просто швидше закінчиться,математику не обдуриш.
12.02.2026 15:45 Відповісти
>Росія не виграє війну проти України

враховуючи наші проблеми з мобілізацією та відсутність у нас ядерної зброї, це не так, русня може перемогти.
12.02.2026 15:57 Відповісти
Все пучком, войны (с ЕС) не будет, Европа может продолжать строить дороги, торговать с рашкой и чесать языком про неготовность Украины к вступлению в ЕС и НАТО.
12.02.2026 16:07 Відповісти
гебня 3,14дерації замутить розвал3,14дерації рівно так само.як замутила розвал совка з Борисом "вічно п,яним",Пару вистрілів з танка по "держдурі" десяток суіцидників і буде демократична революція(переворот)
12.02.2026 16:28 Відповісти
1. Україна може виграти тільки при повній поразці РФ (конкретній, очевидній і рішучій, як в Другу світову німці), бо вони це сприймають як війну за свою територію.
2. Повної поразки РФ бояться і не хочуть "союзники" України.
3. Україна в усьому залежна від "союзників".

Якщо скласти ці три пункти докупи, то й можна зробити висновок) Але як не хочеться, то й не хочеться.
12.02.2026 16:34 Відповісти
З Україною війну москалі дійсно не виграють, але із зеленським, його шоблою, ухилянтами, зграєй зебобиків Україна вже програє.
12.02.2026 16:53 Відповісти
десь,я роки три тому , це вже чув...
12.02.2026 18:43 Відповісти
 
 