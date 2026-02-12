Росія не виграє війну проти України, вона зазнає значних втрат у війні, - Каллас
Втрати Росії зростають, а її економіка зазнає труднощів у війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас написала у соціальній мережі Х.
"Росія не виграє цю війну. Рівень її втрат стрімко зростає, а її економіка зазнає труднощів", - йдеться в дописі.
Вона зазначила, що напередодні міністри оборони країн Євросоюзу обговорили, як блок може і надалі підтримувати Україну.
"На порядку денному знаходяться пропозиції про створення двох навчальних центрів на території України і про мобілізацію додаткового приватного капіталу через Європейський інвестиційний банк", – сказала Каллас.
Що передувало?
Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз запропонує перелік поступок, яких Європа має вимагати від РФ в рамках врегулювання війни в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Доспівалися московіти, з Куби тікають, як з Сирії!!! Рахмонов «кудись зник», погана прикмета для ******!
Діти цього етапу Історії, детально не знають і видають свої думки, як пломбір по 19 копійок і «варену ковбасу» по 2,20, без знання про убивства 60 млн людей совдепії 15 республік, в концтаборах ГУЛАГУ, з 1925 року!!
Так, як і про економіку совдепії і мацковії…, бажане за дійсне!!!
Здохла мацковська ампєрія, здохла і совдепія, на костях таборів ГУЛАГУ економіки у «порівнянні з 1913 роком», здихає і мацковская *********, яку намагається утримати китай з чучхе!! Про Іран, то таке…, як про Сирію та Кубу!!!
Смерть ****** і московитам-окупантам!!
Слава Україні!!
Це вже чули. Можна якось щоб Україна виграла, чи не на часі?
враховуючи наші проблеми з мобілізацією та відсутність у нас ядерної зброї, це не так, русня може перемогти.
2. Повної поразки РФ бояться і не хочуть "союзники" України.
3. Україна в усьому залежна від "союзників".
Якщо скласти ці три пункти докупи, то й можна зробити висновок) Але як не хочеться, то й не хочеться.