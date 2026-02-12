Россия не выиграет войну против Украины, она понесет значительные потери в войне с Украиной, - Каллас
Потери России растут, а ее экономика испытывает трудности в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас написала в социальной сети Х.
"Россия не выиграет эту войну. Уровень ее потерь стремительно растет, а ее экономика испытывает трудности", - говорится в сообщении.
Она отметила, что накануне министры обороны стран Евросоюза обсудили, как блок может и в дальнейшем поддерживать Украину.
"На повестке дня находятся предложения о создании двух учебных центров на территории Украины и о мобилизации дополнительного частного капитала через Европейский инвестиционный банк", - сказала Каллас.
Что предшествовало?
Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз предложит перечень уступок, которых Европа должна требовать от РФ в рамках урегулирования войны в Украине.
Доспівалися московіти, з Куби тікають, як з Сирії!!! Рахмонов «кудись зник», погана прикмета для ******!
Діти цього етапу Історії, детально не знають і видають свої думки, як пломбір по 19 копійок і «варену ковбасу» по 2,20, без знання про убивства 60 млн людей совдепії 15 республік, в концтаборах ГУЛАГУ, з 1925 року!!
Так, як і про економіку совдепії і мацковії…, бажане за дійсне!!!
Здохла мацковська ампєрія, здохла і совдепія, на костях таборів ГУЛАГУ економіки у «порівнянні з 1913 роком», здихає і мацковская *********, яку намагається утримати китай з чучхе!! Про Іран, то таке…, як про Сирію та Кубу!!!
Смерть ****** і московитам-окупантам!!
Слава Україні!!
Це вже чули. Можна якось щоб Україна виграла, чи не на часі?
враховуючи наші проблеми з мобілізацією та відсутність у нас ядерної зброї, це не так, русня може перемогти.
2. Повної поразки РФ бояться і не хочуть "союзники" України.
3. Україна в усьому залежна від "союзників".
Якщо скласти ці три пункти докупи, то й можна зробити висновок) Але як не хочеться, то й не хочеться.