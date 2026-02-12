Россия не выиграет войну против Украины, она понесет значительные потери в войне с Украиной, - Каллас

Потери России растут, а ее экономика испытывает трудности в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас написала в социальной сети Х.

"Россия не выиграет эту войну. Уровень ее потерь стремительно растет, а ее экономика испытывает трудности", - говорится в сообщении.

Она отметила, что накануне министры обороны стран Евросоюза обсудили, как блок может и в дальнейшем поддерживать Украину.

"На повестке дня находятся предложения о создании двух учебных центров на территории Украины и о мобилизации дополнительного частного капитала через Европейский инвестиционный банк", - сказала Каллас.

Что предшествовало?

Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз предложит перечень уступок, которых Европа должна требовать от РФ в рамках урегулирования войны в Украине.