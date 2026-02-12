РУС
Россия не выиграет войну против Украины, она понесет значительные потери в войне с Украиной, - Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Потери России растут, а ее экономика испытывает трудности в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас написала в социальной сети Х.

"Россия не выиграет эту войну. Уровень ее потерь стремительно растет, а ее экономика испытывает трудности", - говорится в сообщении.

Она отметила, что накануне министры обороны стран Евросоюза обсудили, как блок может и в дальнейшем поддерживать Украину.

"На повестке дня находятся предложения о создании двух учебных центров на территории Украины и о мобилизации дополнительного частного капитала через Европейский инвестиционный банк", - сказала Каллас.

Что предшествовало?

Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз предложит перечень уступок, которых Европа должна требовать от РФ в рамках урегулирования войны в Украине.

россия (98978) Каллас Кая (368) война в Украине (7702)
Україна просто швидше закінчиться,математику не обдуриш.
12.02.2026 15:45 Ответить
+6
"Росія не виграє, Україна не програє"

Це вже чули. Можна якось щоб Україна виграла, чи не на часі?
12.02.2026 15:41 Ответить
+6
Тоді були інші умови - не було Китаю з 20% світової економіки
12.02.2026 15:54
На втрати кацапам пох - і економіка їх ше не копитнулась
12.02.2026 15:40
Подібний сценарій «некопитення савейськай економіки 15 республік свабодних», уже пройшов у совдепії срср !! Але ж це були 15 країн, а не сьогоднішня московія з колоніями!!
12.02.2026 15:50
Тоді були інші умови - не було Китаю з 20% світової економіки
12.02.2026 15:54
Співали тоді в совдепії: «Пламенеет звезда. ... Навсегда, навсегда. И над степью зловещей. Ворон пусть не кружит, Мы ведь целую вечность. Собираемся жить. Если снова над миром грянет гром,…»
Доспівалися московіти, з Куби тікають, як з Сирії!!! Рахмонов «кудись зник», погана прикмета для ******!
12.02.2026 16:23
На жаль, в срср економіка була планова, а не ринкова, як зараз в раїсі. Тому вона так швидко не загнеться як тоді...
12.02.2026 15:57
Це видається бажане за дійсне!!!
Діти цього етапу Історії, детально не знають і видають свої думки, як пломбір по 19 копійок і «варену ковбасу» по 2,20, без знання про убивства 60 млн людей совдепії 15 республік, в концтаборах ГУЛАГУ, з 1925 року!!
Так, як і про економіку совдепії і мацковії…, бажане за дійсне!!!
Здохла мацковська ампєрія, здохла і совдепія, на костях таборів ГУЛАГУ економіки у «порівнянні з 1913 роком», здихає і мацковская *********, яку намагається утримати китай з чучхе!! Про Іран, то таке…, як про Сирію та Кубу!!!
Смерть ****** і московитам-окупантам!!
Слава Україні!!
12.02.2026 17:20
"Росія не виграє, Україна не програє"

Це вже чули. Можна якось щоб Україна виграла, чи не на часі?
12.02.2026 15:41
Виграти з Не на часі неможливо
12.02.2026 15:49
Вже після контрнаступу-23 і поведінки партнерів для його підготовки стало зрозуміло, що перемога України неминуча.
12.02.2026 16:35
Україна просто швидше закінчиться,математику не обдуриш.
12.02.2026 15:45
>Росія не виграє війну проти України

враховуючи наші проблеми з мобілізацією та відсутність у нас ядерної зброї, це не так, русня може перемогти.
12.02.2026 15:57
Все пучком, войны (с ЕС) не будет, Европа может продолжать строить дороги, торговать с рашкой и чесать языком про неготовность Украины к вступлению в ЕС и НАТО.
12.02.2026 16:07
гебня 3,14дерації замутить розвал3,14дерації рівно так само.як замутила розвал совка з Борисом "вічно п,яним",Пару вистрілів з танка по "держдурі" десяток суіцидників і буде демократична революція(переворот)
12.02.2026 16:28
1. Україна може виграти тільки при повній поразці РФ (конкретній, очевидній і рішучій, як в Другу світову німці), бо вони це сприймають як війну за свою територію.
2. Повної поразки РФ бояться і не хочуть "союзники" України.
3. Україна в усьому залежна від "союзників".

Якщо скласти ці три пункти докупи, то й можна зробити висновок) Але як не хочеться, то й не хочеться.
12.02.2026 16:34
З Україною війну москалі дійсно не виграють, але із зеленським, його шоблою, ухилянтами, зграєй зебобиків Україна вже програє.
12.02.2026 16:53
десь,я роки три тому , це вже чув...
12.02.2026 18:43
 
 