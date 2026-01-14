3 089 14

Місце заводу Rheinmetall в Україні вже визначено, - гендиректор Паппергер

Завод Rheinmetall в Україні: що каже гендиректор?

Місце для будівництва заводу з виробництва боєприпасів в Україні вже визначено.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив генеральний директор компанії Rheinmetall AG Армін Паппергер, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні обладнання для заводу з виробництва боєприпасів. Rheinmetall виконує ці зобов'язання.

Хоча пошук відповідного місця був відкладений, нам його вже виділено. Щоправда, потрібно ще прояснити подальші організаційні та регуляторні питання. Ми готові розпочати будівництво об'єкта якомога швидше", - пояснив він.

За словами Паппергера, співпраця між Україною та Rheinmetall просувається добре.

"Ми вдячні за те, що можемо бути таким важливим промисловим партнером для Збройних сил України в багатьох сферах, включаючи артилерійські боєприпаси, бойові машини піхоти, засоби протиповітряної оборони, космічну розвідку та мобільні польові шпиталі – і це лише деякі з них", - додав він.

Що відомо про будівництво заводу з виробництва снарядів в Україні

Як повідомлялося, на початку 2024 року німецький оборонний концерн Rheinmetall анонсував будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні. Влітку того ж року концерн отримав від українського уряду замовлення на будівництво заводу.

Планувалося, що завод почне працювати у 2026 році. Втім, від початку 2025 року гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер почав скаржитися на затримки з реалізацією проєкту через бюрократію в Україні. Він зауважував, що заводи компанії у Німеччині будуються швидше, ніж в Україні.

А в серпні цього року Паппергер заявив, що невдоволений темпами реалізації проєкту в Україні через дуже високий рівень бюрократії. Тоді він зазначав, що проєкти у Німеччині та Україні почали реалізовуватися приблизно в один час, але німецький завод вже готовий.

Після цього уряд України виділив земельну ділянку для будівництва нового заводу Rheinmetall, заявив міністр оборони Деніс Шмигаль у вересні, через півтора роки після публічного оголошення про плани будівництва.

Топ коментарі
+11
Тепер треба срочно дати координати!
А ще краще, почекати, поки добудують, а після зробити там урочисте відкриття: з жураліздами, щасливим натовпом, шикуванням вояків..
І можна ставити на то, чи встигнуть хоча б червону смужку перерізати...
показати весь коментар
14.01.2026 09:28 Відповісти
+10
Німці анонсували двух заводів одночасно, в Німеччині та Україні. Німецький завод запустили навесні минулого року...
показати весь коментар
14.01.2026 09:41 Відповісти
+9
"На початку 2024 року німецький оборонний концерн Rheinmetall анонсував будівництво заводу з виробництва артилерійських *********** в Україні."

На початку 2026 року визначилися з місцем для будівництва заводу. Оце так оперативність! Слава нашому керівництву! Слава найвеличнішому, незламному лідору і його коМанді!!!
показати весь коментар
14.01.2026 09:33 Відповісти
швидко та потужно...зараз зелена плеснява буде вимагати хабаря за документи на землю потім за підключення до єлектромереж...і усе буде як з байрактаром...чули ми і про такий завод
14.01.2026 09:29 Відповісти
Вже все це було, на що й скаржиться гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.
Але ж у нас винних немає... У нас лиш є з десяток "антикорупційних та правоохоронних" структур, котрі роками нічого не роблять.
14.01.2026 09:36 Відповісти
14.01.2026 09:33 Відповісти
Сценарій серіалу про гарантії безпеки та коаліцію охочих вирішили доповнити свіжими ідеями.
14.01.2026 09:35 Відповісти
ПОБУДУЙТЕ ЗАВОД НАД ТРУПОМ ЗЕ. 4 рік війни, більше чим в 2 світову, населення впало на 45% - найбільше в історії Европи А ЦІ ВИРОДКИ ЛИШЕ ДАЛИ ЩОСЬ ТАМ ЗАВОДУ РОБИТИ!!!!
14.01.2026 09:40 Відповісти
Доки ця ЗЕлена блювотина буде литись на голови українців доти війна буде продовжуватись!
14.01.2026 09:41 Відповісти
Німці анонсували двух заводів одночасно, в Німеччині та Україні. Німецький завод запустили навесні минулого року...
14.01.2026 09:41 Відповісти
От мені цікаво, а такими питаннями не повинна була напряму займатися та сволота, котра при голобородьку "іспалняла роль міністра оборони"? Починаючи з Рєзнікова, звісно. У нас виходить так, що міністри взагалі ні за що не відповідають.
14.01.2026 09:42 Відповісти
Ви ще координати дайте, що фсбшникі не витрачали часу на його пошук. Що таке таємниця цієї владі не відомо, головне показати де буде крадійство коштів
14.01.2026 09:44 Відповісти
ЦЕ доказ того , що на Банковій "кроти" ... Ганьба!!! ***** комусь знову героя пдрстану присвоїть...Секретним наказом..
14.01.2026 10:04 Відповісти
Наші як завжди - оборона не начасі, не могли визначитися з відкатами
14.01.2026 10:13 Відповісти
14.01.2026 10:38 Відповісти
Та не буде ніякого заводу РейнМетал в Україні. Впевнений.
14.01.2026 10:43 Відповісти
 
 