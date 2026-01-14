Місце заводу Rheinmetall в Україні вже визначено, - гендиректор Паппергер

Місце для будівництва заводу з виробництва боєприпасів в Україні вже визначено.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив генеральний директор компанії Rheinmetall AG Армін Паппергер, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні обладнання для заводу з виробництва боєприпасів. Rheinmetall виконує ці зобов'язання.

Хоча пошук відповідного місця був відкладений, нам його вже виділено. Щоправда, потрібно ще прояснити подальші організаційні та регуляторні питання. Ми готові розпочати будівництво об'єкта якомога швидше", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Rheinmetall починає будівництво заводу з виробництва снарядів у Литві. В Україні компанія півтора роки оформлювала ділянку

За словами Паппергера, співпраця між Україною та Rheinmetall просувається добре.

"Ми вдячні за те, що можемо бути таким важливим промисловим партнером для Збройних сил України в багатьох сферах, включаючи артилерійські боєприпаси, бойові машини піхоти, засоби протиповітряної оборони, космічну розвідку та мобільні польові шпиталі – і це лише деякі з них", - додав він.

Читайте: Перші БМП Lynx KF41 Україна має отримати вже на початку 2026 року, - Rheinmetall

Що відомо про будівництво заводу з виробництва снарядів в Україні

Як повідомлялося, на початку 2024 року німецький оборонний концерн Rheinmetall анонсував будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні. Влітку того ж року концерн отримав від українського уряду замовлення на будівництво заводу.

Планувалося, що завод почне працювати у 2026 році. Втім, від початку 2025 року гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер почав скаржитися на затримки з реалізацією проєкту через бюрократію в Україні. Він зауважував, що заводи компанії у Німеччині будуються швидше, ніж в Україні.

А в серпні цього року Паппергер заявив, що невдоволений темпами реалізації проєкту в Україні через дуже високий рівень бюрократії. Тоді він зазначав, що проєкти у Німеччині та Україні почали реалізовуватися приблизно в один час, але німецький завод вже готовий.

Після цього уряд України виділив земельну ділянку для будівництва нового заводу Rheinmetall, заявив міністр оборони Деніс Шмигаль у вересні, через півтора роки після публічного оголошення про плани будівництва.

Читайте також: Починає роботу найбільший у Європі завод Rheinmetall з виробництва артснарядів